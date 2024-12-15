رجب: جهود الأجهزة الأمنية مستمرة ومتواصلة في فرض النظام وبسط سيادة القانون

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - قال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب "إن جهود الأجهزة الامنية الدائمة ما زالت مستمرة ومتواصلة في فرض النظام، وبسط سيادة القانون، وملاحقة الخارجين على القانون في جميع انحاء الضفة الغربية بكافة عناوينهم ومسمياتهم".

وأكد العميد رجب في بيان صحفي، أن الأجهزة الامنية ما زالت مستمرة في استكمال العملية الامنية (حماية وطن)، وقد حققت مزيدا من التقدم والنجاح ضمن الخطة المعدة مسبقا.

وبهذا الخصوص، أوضح أنه تم اعتقال العديد من الخارجين على القانون، الذين اختطفوا مخيم جنين تحت سطوة البلطجة، والمال المشبوه، وبترهيب السلاح، حيث تمكنت الاجهزة الامنية من تجنيب اهلنا في مدينة جنين ومخيمها كوارث كادت تحدث، بفعل الممارسات والسلوك لهذه المجموعة.

وشدد على أن العملية الأمنية ستستمر حتى تحقيق كافة اهدافها، وفي مقدمتها اعتقال المطلوبين وتقديمهم للعدالة، وفرض النظام والامن وبسط سيادة القانون، وازالة كل ما يعكر صفو الحياة اليومية للمواطن.