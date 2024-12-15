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الأوقاف الجعفرية تقيم الاحتفال السنوي بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة

12/15/2024 7:06:48 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت إدارة الأوقاف الجعفرية الحفل السنوي بمناسبة الأعياد الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لمقاليد الحكم، وذلك بحضور مجلس الأوقاف الجعفرية ومدير الإدارة والموظفين.

وبهذه المناسبة رفع رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية
يوسف بن صالح الصالح أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى حكومة وشعب مملكة البحرين الكريم بهذه المناسبات الوطنية الغالية.
وقال الصالح :" يأتي العيد الوطني ولله الحمد مملكتنا الغالية تواصل مساعيها المباركة لتحقيق الإنجازات المتميزة على كافة المستويات، للبناء على ماضيها العريق وصناعة مستقبلها المشرق، مثمنين الإنجازات المتميزة التي تشهدها المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين والتي تشكل علامة فارقة في تاريخها الحضاري العريق ونموذجاً متميزاً في النماء والتطور، بفضل من الله سبحانه وتوفيقه، لا شك أن المواطن البحريني يبقى على الدوام هو محور التنمية المستدامة وهدفها الأسمى" سائلا الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة الخالدة على وطننا العزيز باليمن والخير والازدهار.

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