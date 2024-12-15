الأوقاف الجعفرية تقيم الاحتفال السنوي بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت إدارة الأوقاف الجعفرية الحفل السنوي بمناسبة الأعياد الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم لمقاليد الحكم، وذلك بحضور مجلس الأوقاف الجعفرية ومدير الإدارة والموظفين.
وبهذه المناسبة رفع رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية
يوسف بن صالح الصالح أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، وإلى حكومة وشعب مملكة البحرين الكريم بهذه المناسبات الوطنية الغالية.
وقال الصالح :" يأتي العيد الوطني ولله الحمد مملكتنا الغالية تواصل مساعيها المباركة لتحقيق الإنجازات المتميزة على كافة المستويات، للبناء على ماضيها العريق وصناعة مستقبلها المشرق، مثمنين الإنجازات المتميزة التي تشهدها المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين والتي تشكل علامة فارقة في تاريخها الحضاري العريق ونموذجاً متميزاً في النماء والتطور، بفضل من الله سبحانه وتوفيقه، لا شك أن المواطن البحريني يبقى على الدوام هو محور التنمية المستدامة وهدفها الأسمى" سائلا الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة الخالدة على وطننا العزيز باليمن والخير والازدهار.
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