حاخام إسرائيلي: حتى العاطلين عن العمل يجب ألا يخدموا بالجيش

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- قال الحاخام الإسرائيلي الأكبر السابق إسحاق يوسف، الأحد، إنه حتى العاطلين عن العمل "لا يجب أن يخدموا في الجيش"، ما خلف ردود فعل غاضبة داخل المنظومة السياسية، وسط جدل كبير بشأن تجنيد "الحريديم".

وقال يوسف وهو الزعيم الروحي لحركة "شاس" الحريدية الشريكة في الائتلاف الحكومي: "حتى أولئك العاطلون عن العمل، لا يجب أن يذهبوا إلى الجيش"، وفق ما نقلته القناة 13 الإسرائيلية.

وبرر الحاخام تصريحه بأن "طلاب المدارس الدينية الذين ذهبوا إلى الجيش فسدوا، وكلهم أصبحوا علمانيين".

ويمثل حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه" اليهود المتدينين في الحكومة، ويطالبان باستمرار بإعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية.

ويقول "الحريديم" إن مهمتهم في الحياة هي دراسة التوراة، ويرفضون الخدمة في الجيش، رغم قرار المحكمة العليا في يونيو/ حزيران الماضي بفرض التجنيد عليهم أسوة بباقي الإسرائيليين.

وتصاعدت قضية تجنيد "الحريديم" في ظل حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ أكثر من 14 شهرا، وهي أطول حرب في تاريخ إسرائيل منذ قيامها عام 1948 على أراضي فلسطينية محتلة، إضافة إلى خسائرها بهذه الحرب.

وخلفت تصريحات الحاخام حالة من الغضب داخل المنظومة السياسية الإسرائيلية في الائتلاف الحكومي والمعارضة على حد سواء.

ووصف وزير التعليم يوآف كيش تلك التصريحات بأنها "فضيحة وغير ضرورية".

وأضاف كيش في تدوينة بحسابه على منصة "إكس": "لا يعقل أن يقوم حاخام كبير بتشريع التهرب ورفض الخدمة العسكرية".

واعتبر الوزير أن الحاخام "يلحق ضررا جسيما بالمجتمع الإسرائيلي".

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن تصريحات الحاخام يوسف: "تستحق كل الإدانة من جميع أطراف الطيف السياسي".

وأضاف على "إكس": "الدعوة إلى التهرب في زمن الحرب، وخاصة من أولئك الذين يتقاضون راتبا من الدولة في منصب رسمي، هي تجاوز لخط أحمر يعرّض الديمقراطية للخطر ويقوض مستقبلنا".

ومضى لابيد بقوله: "كل من أصيب بصدمة عميقة بالأمس من تصريحات موشيه لادور، عليه أن يصدر اليوم أيضا إدانة شديدة".

وتابع: "على كل من دعا إلى التحقيق مع لادور أن يدعو للتحقيق مع الحاخام يوسف".

وختم لابيد بقوله: "إذا لم يدن (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو و(وزير العدل ياريف) ليفين هذه التصريحات، فسيكون هذا مساسا خطيرا واستخفافا صارخا بمقاتلي الجيش الإسرائيلي وجرحى وقتلى العام الماضي".

وفي سياق متصل، قال رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس، على "إكس": "رفض الخدمة العسكرية ودعوات التهرب باطلة وخطيرة وغير شرعية - حتى عندما يقول ذلك المدعي العام السابق والحاخام الأكبر السابق- وعلى الجميع أن يخدموا الوطن".

بدورة، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على "إكس": "أدين بشدة أي دعوة لرفض الخدمة العسكرية وعدم التطوع".

وأضاف: "أي ضرر يلحق بالخدمة العسكرية هو ضرر لأمن دولة إسرائيل ومواطنيها. إذا كان هناك من لم يفهم هذا في السابع من أكتوبر - فليستيقظ عاجلا ويتصرف بمسؤولية".

والسبت، حث المدعي العام الإسرائيلي السابق موشيه لادور، الطيارين المتطوعين في الجيش الإسرائيلي على التفكير في رفض الخدمة إذا تم تمرير قانون "الإصلاح القضائي"، ما خلف موجة من الإدانات بحقه لاسيما من داخل الائتلاف الحكومي.

ودفعت حكومة نتنياهو مطلع العام 2023 بـ"خطة التعديلات القضائية" التي تقول إنها "توازن ما بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، بينما ترى المعارضة أن تلك الخطة "انقلابا على الديمقراطية، ومن شأنها تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

وتسببت خطة الإصلاح القضائي في احتجاجات عارمة غير مسبوقة عمّت إسرائيل طيلة العام الماضي، واستمرت حتى ما قبل الحرب المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتخيم على إسرائيل حاليا مخاوف من عودة خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل إلى الواجهة، التي تحد من صلاحيات القضاء لصالح السلطة التشريعية والتنفيذية.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، من المقرر أن يناقش نتنياهو في وقت لاحق من صباح الأحد مع رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي بقيادته، تغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة بحيث يتم منح المزيد من السلطة للسياسيين في عملية التعيين.

وبحسب الصحيفة، سيبحث نتنياهو خلال الاجتماع طلب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إقالة المستشارة القضائية.

ومساء الأربعاء، صدق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، بإجماع الحاضرين على مقترح بمناقشة إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، في جلسة تصويت قاطعتها المعارضة، وفق إعلام عبري.

ويتهم اليمين المتطرف ميارا بـ"اختراع عوائق قانونية لا أساس لها من الصحة وتجاوز حدود التفويض القانوني الممنوح لها، انطلاقا من آراء يسارية، لعرقلة سياسات الحكومة".

وكثيرا، ما أبدت ميارا آراء معارضة لتوجهات حكومة نتنياهو.