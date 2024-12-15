ماذا يعني اغلاق معسكرات التدريب للفصائل الفلسطينية في سوريا بقلم رشيد شاهين

MENAFN - Palestine News ) تواترت الانباء عن قيام "هيئة تحرير الشام" بمصادرة سلاح الفصائل الفلسطينية الموجودة في سوريا واغلاق المعسكرات التدريبية لتلك الفصائل إضافة الى مطالبة الهيئة " الغاء" جميع اجنحتها العسكرية في سوريا.

تلك القرارت تم تبليغها للفصائل خلال اجتماع جرى بين قائد " رفيع" من الهيئة مع ممثلين عن الفصائل علما بانه لم يحضر الاجتماع اي عن حركة حماس او فتح.

مثل هذا القرار باعتقادنا كان متوقعا ولم يكن مفاجئا، لكن المفاجيء في الامر، هو سرعة اتخاذه حيث تم التعامل مع الوجود الفصائلي الفلسطيني كأولوية " قصوى" تفوق باهميتها الكثير من الاولويات المتعلقة بالشأن الداخلي السوري والتي هي متعددة وكثيرة خاصة وان الفصائل باقية او موجودة ويمكن التعامل مع كل ما يتعلق بهذا الوجود بعد ترتيب البيت الداخلي السوري.

في ظل المتغيرات التي جرت في سوريا والتي لم تحدث منذ ما يزيد على نصف قرن تصبح قضية مثل قضية التواجد الفصائلي الفلسطيني مجرد " مسألة هامشية" اذا ما قورنت بما يتعلق بحالة التغيير في سوريا، كما ان قضايا مثل التواجد الروسي او الهجمات التي يقوم بها الكيان اللقيط هي بالضرورة اكثر اهمية من موضوع الفصائل.

ان الهجمات التي شنها الكيان ضد كل ماله علاقة بعوامل القوة السورية من مطارات، موانيء، قواعد عسكرية، مصانع اسلحة وقواعد صواريخ...الخ، لم تُثِر اهتمام اي من قادة سوريا الجدد، لا بل وفي الوقت الذي كان فيها رئيس وزراء سوريا الجديد يقوم بالصلاة في الجامع الاموي كان المستوطنون الصهاينة يحتفلون في الاراضي الجديدة التي تم الاستيلاء عليها في هضبة الجولان.

عدم " اهتمام" او انشغال اي من "قادة سوريا" الجدد بما يجري على بعد كيلومترات من دمشق من قِبَل قوات الكيان لم يُثر فقط اسئلة كبرى في الشارع العربي ، لا بل كان عنوانا في موقع والا العبري الذي جاء تحته " من المستغرب حتى اللحظة انه لا يوجد تعليق من قبل حكومة سوريا الجديدة على ما تقوم به طائرات سلاح الجو الاسرائيلي في سوريا".

قرار " الهيئة " فيما يتعلق بسلاح الفصائل " على قِلّتِها ومحدوديتها" لا يمكن النظر إليه بعيدا عن كل " الهواجس" والتخوفات التي سرت في الشارع الفلسطيني وبين المهتمين والنخب وحتى اصحاب القرار.

لا يمكن فهم هكذا قرار سوى على انه يحمل اشارات، رسائل سريعة، برقيات الى كل من يهمه الامر سواء في الكيان اللقيط او اميركا او دول الغرب الاستعماري بعامة، على التوجهات الجديدة للقيادة السورية الجديدة فيما يتعلق بموضوع فلسطين وفصائلها وربما بكل سلاح يتعلق بفلسطين وقضيتها.

هذا الموقف " المستعجل" من السلاح الفلسطيني بحسب ما نقرأ، هو يأتي على خلفية تصنيف "الهيئة" الفصائل الفلسطينية على انها كانت موالية للنظام ومرتبطة به وبكل ما يمثله من " اجرام واضطهاد" كما ان تلك الفصائل متهمة بالوقوف الى جانب النظام في محاربته للفكر الديني المتطرف والداعشي الذي تنتمي إليه الهيئة وكل المجاميع التي سيطرت على سوريا بعيدا عما يجري من محاولات التنصل من هذا الفكر او التصريحات الهادفة " لتبييض" صفحاتها.

على اية حال ، ان اي مراجعة تاريخية لنشأة وتاريخ وادبيات هذه المجاميع وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام يكشف لمن يشاء، ان قضية فلسطين لم تكن يوما على اجنداتها وان وجدت فهي ليست من اولوياتها ولم تكن فلسطين هي بوصلتها.

اخيرا، ان قرار " الهيئة" يمثل او يكشف بدون مواربة توجهات سوريا الجديدة وهو بالتالي ليس

مؤشرا ايجابيا او مشجعا ولا " يبشر بأي خير" فيما يتعلق بفلسطين.