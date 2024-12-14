7 ملايين يورو منحة كورية لتحسين التزويد المائي في قضاء المصطبة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال مدير مياه جرش، المهندس مروان عياصرة، إن جمهورية كوريا قدمت منحة بقيمة 7 ملايين يورو لتحسين التزويد المائي ورفع كفاءة الشبكات المائية في قضاء المصطبة بمحافظة جرش.

وأوضح العياصرة، أن المنحة تأتي ضمن المشاريع الممولة لتحسين البنية التحتية لشبكات المياه، مشيرا إلى أن تهالك 60 بالمئة من شبكات المياه الحالية يرفع نسبة الفاقد المائي إلى 43 بالمئة.

وأضاف أن الإدارة تسعى إلى تنفيذ تطويرية تشمل استبدال العدادات القديمة، وزيادة إنتاجية آبار مشتل فيصل، لتحسين خدمات التزويد المائي وتلبية احتياجات السكان.

وأشار عياصرة، إلى أن محافظة جرش تعاني من نقص في المياه نتيجة تأخر موسم الأمطار، ما يؤثر على التغذية الطبيعية للمصادر المائية، كما تواجه بعض المناطق المرتفعة، مثل نجدة والحسينيات والهواية، صعوبات في التزويد بسبب ضعف البنية التحتية.

وأوضح أن نصيب الفرد من المياه في جرش يبلغ 65 لترا يوميًا، وهو ما يعد أقل من المعدل المطلوب، ويتم سد جزء من هذا العجز من خلال تحويل كميات إضافية من المياه من محافظات إربد والمفرق والزرقاء.



