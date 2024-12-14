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العاهل الأردني: استقرار سوريا مصلحة استراتيجية للدول العربية وللمنطقة بأسرها

12/14/2024 2:28:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 14 - 12 (كونا) -- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم السبت أن استقرار سوريا مصلحة استراتيجية للدول العربية وللمنطقة بأسرها.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن ذلك جاء لدى لقاء الملك عبدالله الثاني مع وفد ضم لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا ووزراء خارجية دول شقيقة وصديقة وممثلي منظمات دولية خلال اجتماعاتهم التي عقدت في مدينة (العقبة) الأردنية حول سوريا.
وذكر البيان أن العاهل الأردني شدد على ضرورة تنسيق موقف دولي موحد وفاعل للحفاظ على أمن سوريا ومواطنيها ومؤسساتها الوطنية وسيادتها وعدم الاعتداء على وحدة أراضيها من أية جهة كانت مؤكدا احترام الأردن لخيارات الشعب السوري.
وأكد دعم الأردن لعملية انتقالية سلمية سياسية جامعة تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية ترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية وتلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة مؤكدا ضرورة تعزيز جهود مكافحة "الإرهاب" والتعاون في محاربته والتصدي لتهديده لسوريا ولأمن المنطقة والعالم.
وأكد الملك عبدالله الثاني التزام الأردن المستمر بتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري مشددا على ضرورة تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
وبحسب البيان تطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة والتي تتطلب إنهاء الحرب على غزة وإيقاف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي أحادية الجانب في الضفة الغربية وضمان نجاح إيقاف إطلاق النار في لبنان. (النهاية)

ع م ن / م م ج




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