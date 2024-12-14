سياحة الشقيق فرص استثمارية ووظائف شبابية

(MENAFN
- Al Watan)
تعد الشقيق شمال منطقة جازان من أبرز المواقع السياحية
التي تجذب وتستقطب الزوار والمتنزهين فهي الوجهة السياحية الأولى والبوابة الشمالية، حيث تتنوع الفرص التي طرحتها البلدية بـ 100 فرصة في 8 مواقع رئيسية. وأوضح عبد العزيز الشهراني أن الشقيق هي البوابة الشمالية للمنطقة وبيئة خصبة وموقع مناسب للاستثمار الناجح، فيما قال موسى مسعودي إن عمله بالشقيق أتاح فرص وظيفية لحراس الأمن وغيرها، وهذه من فوائد الموسم السياحي، بينما ذكر محمد أحمد مغفوري أنه أحد أبناء الشقيق ويعمل حارس أمن بشاطئ النارجيل، وهذه من الفرص المميزة التي دائماً ما نحظى بها مع كل موسم شتوي، حيث تنشط السياحة في الشقيق.
وأوضح رئيس البلدية المهندس يحيى شافعي أن الفرص الاستثمارية المؤقتة بلغ عددها 100 فرصة استثمارية، موزعة على 8 مواقع رئيسية منها شاطئ النارجيل وواجهة الشقيق البحرية وشاطئ لاروي بيتش بالكورنيش الشمالي وأيضا الكورنيش الجنوبي.
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