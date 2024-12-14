Saturday, 14 December 2024 07:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سياحة الشقيق فرص استثمارية ووظائف شبابية

12/14/2024 2:18:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد الشقيق شمال منطقة جازان من أبرز المواقع السياحية التي تجذب وتستقطب الزوار والمتنزهين فهي الوجهة السياحية الأولى والبوابة الشمالية، حيث تتنوع الفرص التي طرحتها البلدية بـ 100 فرصة في 8 مواقع رئيسية. وأوضح عبد العزيز الشهراني أن الشقيق هي البوابة الشمالية للمنطقة وبيئة خصبة وموقع مناسب للاستثمار الناجح، فيما قال موسى مسعودي إن عمله بالشقيق أتاح فرص وظيفية لحراس الأمن وغيرها، وهذه من فوائد الموسم السياحي، بينما ذكر محمد أحمد مغفوري أنه أحد أبناء الشقيق ويعمل حارس أمن بشاطئ النارجيل، وهذه من الفرص المميزة التي دائماً ما نحظى بها مع كل موسم شتوي، حيث تنشط السياحة في الشقيق.
وأوضح رئيس البلدية المهندس يحيى شافعي أن الفرص الاستثمارية المؤقتة بلغ عددها 100 فرصة استثمارية، موزعة على 8 مواقع رئيسية منها شاطئ النارجيل وواجهة الشقيق البحرية وشاطئ لاروي بيتش بالكورنيش الشمالي وأيضا الكورنيش الجنوبي.

MENAFN14122024000089011017ID1108993154

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث