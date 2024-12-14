1.5 مليون م2 حدائق خضراء

(MENAFN
- Al Watan)
افتتحت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء مؤخرًا، حديقة حي الورود بمساحة 6.500 متر مربع، بالإضافة إلى 72.000 متر مربع من المسطحات الخضراء التي تم تطويرها.
وأوضحت البلدية أن مساحة الحدائق العامة بالمحافظة بلغت 1.535.858 مترًا مربعًا، فيما بلغت مساحة المسطحات الخضراء 1.350.237 مترًا مربعًا، ومساحة منطقة الألعاب 7.690 أمتار مربعة، وتحتوي على ممرات المشاة، والألعاب الترفيهية للأطفال التي تناسب مختلف الأعمار، والجلسات المخصصة للعوائل، والمطاعم، والفود ترك، وممرات للدراجات، ومواقف السيارات لرفع مستوى جودة الحياة.
وتأتي تلك الجهود في إطار سعي البلدية على مواصلة عملها في أنسنة المدن وفق رؤية 2030، بزيادة المسطحات الخضراء والتشجير في جميع المواقع المتاحة.
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