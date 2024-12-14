Saturday, 14 December 2024 07:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


1.5 مليون م2 حدائق خضراء

12/14/2024 2:18:47 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتحت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء مؤخرًا، حديقة حي الورود بمساحة 6.500 متر مربع، بالإضافة إلى 72.000 متر مربع من المسطحات الخضراء التي تم تطويرها.
وأوضحت البلدية أن مساحة الحدائق العامة بالمحافظة بلغت 1.535.858 مترًا مربعًا، فيما بلغت مساحة المسطحات الخضراء 1.350.237 مترًا مربعًا، ومساحة منطقة الألعاب 7.690 أمتار مربعة، وتحتوي على ممرات المشاة، والألعاب الترفيهية للأطفال التي تناسب مختلف الأعمار، والجلسات المخصصة للعوائل، والمطاعم، والفود ترك، وممرات للدراجات، ومواقف السيارات لرفع مستوى جودة الحياة.
وتأتي تلك الجهود في إطار سعي البلدية على مواصلة عملها في أنسنة المدن وفق رؤية 2030، بزيادة المسطحات الخضراء والتشجير في جميع المواقع المتاحة.

MENAFN14122024000089011017ID1108993149

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث