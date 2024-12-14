العميد رجب يؤكد نجاح قوى الأمن في فرض النظام والأمن في مخيم جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - قال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، إن الأجهزة الأمنية في جنين حققت نجاحات كبيرة، خلال جهود حفظ النظام التي بدأتها ضد الخارجين على القانون في المدنية والمخيم.

وتحدث رجب

عن نجاح عناصر الأجهزة الأمنية في إعطاب عشرات العبوات المفخخة التي كان يزرعها خارجون على القانون في شوارع مدينة جنين، إضافة لنجاحهم في اعتقال عدد آخر، والسيطرة على مركبة مفخخة حاول بعض المسلحين الخارجين على القانون إخراجها من المخيم باتجاه المدينة لتفجيرها، في محاولة منهم لإيقاع إصابات في صفوف أفراد الأجهزة الأمنية.

وأكد أن هذه المجموعات لا تزال تستخدم مستشفى جنين الحكومي، لإطلاق النار وإلقاء القنابل اليدوية على أجهزة الأمن، وتفاجأنا بكمية ونوعية الأسلحة التي تستخدمها هذه المجموعات، خاصة أننا كأجهزة أمن فلسطيني لا نمتلك مثل هذه الأسلحة الرشاشة.

وقال العميد رجب إن هذه المجموعات لا تمثل الوطن، وهي تعمل بشكل غير وطني وخارج أخلاقنا ونضالنا التاريخي والوطني، وتقف خلفها قوى تهدف لزعزعة الاستقرار الفلسطيني والسلم الأهلي، وفئات تستثمر فيها لضرب سيادة القانون والامن الفلسطيني ككل، ويدركون طبيعة من يشغلهم، ومن هم وكيف يشغلونهم في هذا الاتجاه.

وأضاف: للأسف نواجه فئة باعت نفسها لصالح امتيازات دنيوية رخيصة، يقومون بأفعال داعشية، لا تمثل الشعب الفلسطيني.

وأكد أن قوى الأمن الفلسطينية لديها قرار واضح لا هوادة فيه ولا مهادنة، لاجتثاث هذه الفئات الخارجة على القانون، وأفعالها الإجرامية، والتنغيص على المواطنين، خاصة في المخيم الذي اختطف بالترهيب والسلاح، وسنستمر كمؤسسة بفرض الأمن والحفاظ على حياة وحقوق المواطنين.

وفي تعليقه حول توسيع عمليات استهداف مقرات الأجهزة الأمنية في المدن، قال العميد رجب: "لدينا علم مسبق عن نية الجهات الداعمة لمجموعات الخارجين على القانون لتوسيع الحالة في مخيمات نور شمس وطولكرم وغيرها، لكن نحن ماضون في عملنا وما وجدناه من الدعم الشعبي غير المسبوق لأفراد المؤسسة الأمنية، من التفاف المواطنين حولنا لملاحقة هؤلاء الأشخاص، ومنع امتداد الحالة لنور شمس وطولكرم، كل ذلك سيسهل عملنا وسيؤدي لنجاحه قريبا للسيطرة على هذه الحالة، وفرض الأمن والسيطرة والسيادة القانونية للمؤسسة الأمنية.