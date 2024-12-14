استطلاع رأي جديد لعملاء Vmware يكشف عن رغبة قوية في تعظيم قيمة التراخيص الدائمة

(BUSINESS WIRE )--أعنت شركة .Rimini Inc (المدرجة في بورصة تحت الرمز: RMNI)، وهي مزود عالمي لحلول دعم وابتكار برمجيات المؤسسات الشاملة، ومزود دعم الطرف الثالث الرائد لبرامج Oracle وSAP وVMware، اليوم عن نتائج التقرير، "رؤى وإستراتيجيات حول VMware: التنقل في سوق المشرف الافتراضي المتطور". تم إجراء البحث الذي ترعاه شركة Rimini Street في الربع الثالث من عام 2024 بين أكثر من 110 من عملاء VMware، لاستكشاف كيفية تعاملهم مع التغييرات في هيكل التسعير وحزم الاشتراك الجديدة منذ استحواذ Broadcom على مزود برنامج المشرف الافتراضي.

كشف تحليل البيانات أن جميع عملاء VMware تقريبًا الذين شملهم الاستطلاع يبحثون بشكل استباقي عن مسارات للسيطرة على خريطة طريق VMware الخاصة بهم، مع التركيز على الفرص لخفض التكلفة، وشراء المزيد من الوقت، وتحقيق استقرار أكبر للمؤسسة وسط التغييرات المضطربة في سوق برامج المشرف الافتراضي.

يسعى العملاء إلى تعظيم قيمة برامج VMware الحالية أثناء تقييم خيارات المشرف الافتراضي

أشارت أغلبية المشاركين في الاستطلاع (79%) إلى أن برنامج VMware المرخص بشكل دائم الحالي الذي يستخدمونه يلبي احتياجات أعمالهم. مع إجبار عملاء VMware على التخلي عن تراخيصهم الدائمة والتحول إلى نموذج الاشتراك، إلى جانب التغييرات في كيفية تجميع المنتجات، أدت الزيادات الكبيرة في الأسعار الناتجة عن العديد من العملاء إلى دفع المؤسسات إلى البحث عن بدائل لبرامج المشرف الافتراضي.

ومع ذلك، تشير نتائج الاستطلاع أيضًا إلى أن 99% من المشاركين قد يفكرون في الاستمرار في استخدام البرامج الحالية المرخصة بشكل دائم إذا تمكنوا من الحصول على الدعم.

ونظراً لهذه الديناميكيات، فإن العملاء متحمسون للبحث عن بدائل لـ VMware بمرور الوقت. أشار 96% من المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم يرون قيمة في خدمات خريطة الطريق للمساعدة في تقييم بدائل VMware. في الواقع، 98% من المشاركين يستخدمون بالفعل أو يخططون لاستخدام أو يفكرون في بدائل لجزء على الأقل من منتجات VMware الخاصة بهم. مع تزايد المخاوف بشأن حالة عدم اليقين في السوق وسياسات Broadcom، يتوقع 92% من المشاركين في الاستطلاع زيادات إضافية في أسعار VMware خلال الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة.

قال Rodney Kenyon، نائب رئيس مجموعة Rimini CustomTM: "إن التخلي عن السيطرة على التراخيص الدائمة بسبب نماذج اشتراك البائعين القسرية يشبه تسليم مفاتيح منزلك المدفوع بالكامل لاستئجار نفس المنزل من المالك. تسلط نتائج هذا الاستطلاع الضوء على أنه في حين يشعر عملاء VMware بالسعادة ببرمجياتهم، إلا أنهم يشعرون بالقلق إزاء زيادات الأسعار والتغييرات في الترخيص، ويبحثون عن استراتيجيات بديلة". "من خلال دعمنا الحائز على جوائز والرائد في الصناعة، ساعدت Rimini Street آلاف المؤسسات في جميع أنحاء العالم على إطالة عمر وقيمة إصدارات برامج المؤسسات الحالية، بما في ذلك VMware. بالنسبة للمؤسسات التي تفضل الحفاظ على بيئة VMware الحالية بدلاً من البحث عن حل بديل، يوفر دعم الطرف الثالث خيارًا قويًا. نحن نقدم للعملاء الدعم الشامل والتحسين لبرامجهم الحالية مع مساعدتهم أيضًا في تحديد وتنفيذ خطط خارطة الطريق الاستراتيجية".

نتائج استطلاع إضافية تحدد التحول في سوق الذكاء الاصطناعي ومشرفي الأجهزة الافتراضية السحابية

أشار 71% من المشاركين إلى أن الحلول السحابية الأصلية هي التأثير الأكبر على سوق المشرف الافتراضي، حيث أشار 70% من المشاركين إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره التأثير الرئيسي. يخضع مشهد المشرف الافتراضي إلى تحول كبير، بقيادة تقنيات سحابية جديدة، وابتكارات الذكاء الاصطناعي، وخيارات الحوسبة الجديدة. مع حدوث تغييرات ملحوظة في السوق في السنوات القليلة المقبلة، أصبح لدى المرخص لهم الدائمون حافز أكبر لمواصلة تشغيل أنظمتهم لفترة أطول أثناء استكشافهم لحلول جديدة لتلبية احتياجاتهم المتطورة.

بالإضافة إلى الدعم ، توفر Rimini Street إرشادات الخبراء وخدمات خارطة الطريق لمساعدة عملاء VMware على تقييم وتحديد أفضل استراتيجية لتحسين التكاليف وتقليل التعقيد.

الوصول إلى التقرير الكامل والشامل، "رؤى وإستراتيجيات حول VMware: التنقل في سوق المشرف الافتراضي المتطور،" هنا .

حول شركة . Rimini Street, Inc

شركة .Rimini Street, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RMNI)، إحدى شركات ®Russell 2000، هي شركة عالمية تقدم الدعم الشامل لبرامج المؤسسات وحلول الابتكار والمزود الرائد للدعم الخارجي لبرامج Oracle وSAP وVMware. تقدم الشركة مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل وإدارة ودعم وتخصيص وتكوين وتوصيل وحماية ومراقبة وتحسين تطبيقات المؤسسات وقواعد البيانات وبرامج التكنولوجيا. وقعت الشركة آلاف العقود مع شركات Fortune Global 100 وFortune 500 والشركات متوسطة الحجم والقطاع العام والمنظمات الحكومية التي اختارت Rimini Street كمزود موثوق به لحلول البرامج المؤسسية المهمة وحققت نتائج تشغيلية أفضل وحققت مليارات الدولارات الأمريكية من المدخرات ومولت الذكاء الاصطناعي واستثمارات الابتكار الأخرى.

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البيانات التطلعية

بعض البيانات المدرجة في هذا المنشور ليست حقائق تاريخية ولكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة الأمريكية لعام 1995. عادة ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات مثل "توقع"، "صدق"، "استمر"، "يمكن"، "حاليًا"، "تقدير"، "احتمال"، "مستقبل"، "نية"، "قد"، "سوف"، "نظرة مستقبلية"، "خطة"، "ممكن"، "محتمل"، "تنبؤ"، "مشروع"، "يبدو"، "يسعى"، "يجب"، "ربما"، "يمكن" أو كلمات أو عبارات أو تعبيرات أخرى مماثلة. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. تستند هذه البيانات إلى افتراضات متغايرة وإلى التوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، كما أنها ليست بيانات للحقائق التاريخية. تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر ونقاط عد يقين متعلقة بأعمال مؤسسةRimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية جوهريًا. تشمل هذه المخاطر وعدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، التطورات السلبية والتكاليف المرتبطة بالدفاع عن الدعاوى القضائية المعلقة أو أي دعوى قضائية جديدة، بما في ذلك التصرف في طلبات الاستئناف المعلقة وأي مطالبات جديدة؛ والنفقات الإضافية التي سيتم تكبدها من أجل الامتثال للأوامر القضائية ضد بعض ممارساتنا التجارية والتأثير على الإيرادات والتكاليف في الفترة المستقبلية؛ والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها شركة Rimini Street، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية كلية وتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، فضلاً عن الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على الصناعة التي نعمل فيها والصناعات التي يعمل فيها عملاؤنا؛ وتطور مشهد إدارة ودعم برامج المؤسسات وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم ومواصلة توسيع قاعدة عملائنا؛ والمنافسة الكبيرة في صناعة خدمات دعم البرامج؛ وتبني العملاء لمحفظتنا الموسعة من المنتجات والخدمات والمنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على زيادة إيراداتنا وإدارة تكلفة إيراداتنا والتنبؤ بدقة بالإيرادات؛ والتأثير المتوقع للتخفيضات الأخيرة والمتوقعة في القوى العاملة لدينا وتكاليف إعادة التنظيم المرتبطة بها؛ وتقديرات إجمالي السوق التي يمكن معالجتها وتوقعات مدخرات العملاء نسبة إلى استخدام مقدمي الخدمات الآخرين؛ وتقلب التوقيت في دورة المبيعات لدينا؛ والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ، بما في ذلك قدرتنا على التنبؤ بدقة بمعدلات الاحتفاظ؛ وفقدان عضو أو أكثر من فريق الإدارة لدينا؛ وقدرتنا على جذب والاحتفاظ بموظفين مؤهلين إضافيين، بما في ذلك موظفو المبيعات، والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين؛ وخطة عملنا، وقدرتنا على النمو في المستقبل وقدرتنا على تحقيق الربحية والحفاظ عليها؛ وخططنا لتقليص تقديم الخدمات لمنتجات Oracle PeopleSoft؛ وتقلب سعر سهمنا والامتثال ذي الصلة لمتطلبات سوق الأوراق المالية؛ وحاجتنا وقدرتنا على جمع تمويل الأسهم أو الديون بشروط مواتية وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية من العمليات للمساعدة في تمويل زيادة الاستثمار في مبادرات النمو لدينا؛ والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال لقواعد الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية والملكية الفكرية وحمايتها وتعزيزها؛ والتغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للمواقف الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية، أو قدرتنا على تحقيق فوائد من خسائرنا التشغيلية الصافية؛ وتأثير المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)؛ والتزامات خدمة الديون المستمرة لمرفق الائتمان لدينا والعهد المالي والتشغيلي على أعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك عدم اليقين من الانتقال إلى SOFR أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ وكفاية النقد وما يعادله لدينا لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ ومقدار وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ وعدم اليقين بشأن القيمة الطويلة الأجل للأوراق المالية المملوكة لشركة Rimini Street؛ الأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وتلك التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الفصلي لشركة Rimini Street على النموذج 10-Q المقدم في 30 أكتوبر 2024، وكما يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال التقارير السنوية المستقبلية لشركة Rimini Street على النموذج 10-K، والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على النموذج 8-K، وغيرها من الملفات المقدمة من قبل شركة Rimini Street إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة. بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات مؤسسة Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث والرؤى المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور. تتوقع مؤسسة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات مؤسسة Rimini Street. ومع ذلك، في حين أن مؤسسة Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما مستقبلًا، إلا أن مؤسسة Rimini Street تخلي مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات شركة Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا المنشور.

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