استطلاع رأي جديد لعملاء Vmware يكشف عن رغبة قوية في تعظيم قيمة التراخيص الدائمة

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )--أعنت شركة .Rimini Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RMNI)، وهي مزود عالمي لحلول دعم وابتكار برمجيات المؤسسات الشاملة، ومزود دعم الطرف الثالث الرائد لبرامج Oracle وSAP وVMware، اليوم عن نتائج التقرير، "رؤى وإستراتيجيات حول VMware: التنقل في سوق المشرف الافتراضي المتطور". تم إجراء البحث الذي ترعاه شركة Rimini Street في الربع الثالث من عام 2024 بين أكثر من 110 من عملاء VMware، لاستكشاف كيفية تعاملهم مع التغييرات في هيكل التسعير وحزم الاشتراك الجديدة منذ استحواذ Broadcom على مزود برنامج المشرف الافتراضي.
كشف تحليل البيانات أن جميع عملاء VMware تقريبًا الذين شملهم الاستطلاع يبحثون بشكل استباقي عن مسارات للسيطرة على خريطة طريق VMware الخاصة بهم، مع التركيز على الفرص لخفض التكلفة، وشراء المزيد من الوقت، وتحقيق استقرار أكبر للمؤسسة وسط التغييرات المضطربة في سوق برامج المشرف الافتراضي.
يسعى العملاء إلى تعظيم قيمة برامج VMware الحالية أثناء تقييم خيارات المشرف الافتراضي
أشارت أغلبية المشاركين في الاستطلاع (79%) إلى أن برنامج VMware المرخص بشكل دائم الحالي الذي يستخدمونه يلبي احتياجات أعمالهم. مع إجبار عملاء VMware على التخلي عن تراخيصهم الدائمة والتحول إلى نموذج الاشتراك، إلى جانب التغييرات في كيفية تجميع المنتجات، أدت الزيادات الكبيرة في الأسعار الناتجة عن العديد من العملاء إلى دفع المؤسسات إلى البحث عن بدائل لبرامج المشرف الافتراضي.
ومع ذلك، تشير نتائج الاستطلاع أيضًا إلى أن 99% من المشاركين قد يفكرون في الاستمرار في استخدام البرامج الحالية المرخصة بشكل دائم إذا تمكنوا من الحصول على الدعم.
ونظراً لهذه الديناميكيات، فإن العملاء متحمسون للبحث عن بدائل لـ VMware بمرور الوقت. أشار 96% من المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم يرون قيمة في خدمات خريطة الطريق للمساعدة في تقييم بدائل VMware. في الواقع، 98% من المشاركين يستخدمون بالفعل أو يخططون لاستخدام أو يفكرون في بدائل لجزء على الأقل من منتجات VMware الخاصة بهم. مع تزايد المخاوف بشأن حالة عدم اليقين في السوق وسياسات Broadcom، يتوقع 92% من المشاركين في الاستطلاع زيادات إضافية في أسعار VMware خلال الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة.
قال Rodney Kenyon، نائب رئيس مجموعة Rimini CustomTM: "إن التخلي عن السيطرة على التراخيص الدائمة بسبب نماذج اشتراك البائعين القسرية يشبه تسليم مفاتيح منزلك المدفوع بالكامل لاستئجار نفس المنزل من المالك. تسلط نتائج هذا الاستطلاع الضوء على أنه في حين يشعر عملاء VMware بالسعادة ببرمجياتهم، إلا أنهم يشعرون بالقلق إزاء زيادات الأسعار والتغييرات في الترخيص، ويبحثون عن استراتيجيات بديلة". "من خلال دعمنا الحائز على جوائز والرائد في الصناعة، ساعدت Rimini Street آلاف المؤسسات في جميع أنحاء العالم على إطالة عمر وقيمة إصدارات برامج المؤسسات الحالية، بما في ذلك VMware. بالنسبة للمؤسسات التي تفضل الحفاظ على بيئة VMware الحالية بدلاً من البحث عن حل بديل، يوفر دعم الطرف الثالث خيارًا قويًا. نحن نقدم للعملاء الدعم الشامل والتحسين لبرامجهم الحالية مع مساعدتهم أيضًا في تحديد وتنفيذ خطط خارطة الطريق الاستراتيجية".
نتائج استطلاع إضافية تحدد التحول في سوق الذكاء الاصطناعي ومشرفي الأجهزة الافتراضية السحابية
أشار 71% من المشاركين إلى أن الحلول السحابية الأصلية هي التأثير الأكبر على سوق المشرف الافتراضي، حيث أشار 70% من المشاركين إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره التأثير الرئيسي. يخضع مشهد المشرف الافتراضي إلى تحول كبير، بقيادة تقنيات سحابية جديدة، وابتكارات الذكاء الاصطناعي، وخيارات الحوسبة الجديدة. مع حدوث تغييرات ملحوظة في السوق في السنوات القليلة المقبلة، أصبح لدى المرخص لهم الدائمون حافز أكبر لمواصلة تشغيل أنظمتهم لفترة أطول أثناء استكشافهم لحلول جديدة لتلبية احتياجاتهم المتطورة.
بالإضافة إلى الدعم ، توفر Rimini Street إرشادات الخبراء وخدمات خارطة الطريق لمساعدة عملاء VMware على تقييم وتحديد أفضل استراتيجية لتحسين التكاليف وتقليل التعقيد.
الوصول إلى التقرير الكامل والشامل، "رؤى وإستراتيجيات حول VMware: التنقل في سوق المشرف الافتراضي المتطور،" هنا .
حول شركة . Rimini Street, Inc
شركة .Rimini Street, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RMNI)، إحدى شركات ®Russell 2000، هي شركة عالمية تقدم الدعم الشامل لبرامج المؤسسات وحلول الابتكار والمزود الرائد للدعم الخارجي لبرامج Oracle وSAP وVMware. تقدم الشركة مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل وإدارة ودعم وتخصيص وتكوين وتوصيل وحماية ومراقبة وتحسين تطبيقات المؤسسات وقواعد البيانات وبرامج التكنولوجيا. وقعت الشركة آلاف العقود مع شركات Fortune Global 100 وFortune 500 والشركات متوسطة الحجم والقطاع العام والمنظمات الحكومية التي اختارت Rimini Street كمزود موثوق به لحلول البرامج المؤسسية المهمة وحققت نتائج تشغيلية أفضل وحققت مليارات الدولارات الأمريكية من المدخرات ومولت الذكاء الاصطناعي واستثمارات الابتكار الأخرى.
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البيانات التطلعية
بعض البيانات المدرجة في هذا المنشور ليست حقائق تاريخية ولكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة الأمريكية لعام 1995. عادة ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات مثل "توقع"، "صدق"، "استمر"، "يمكن"، "حاليًا"، "تقدير"، "احتمال"، "مستقبل"، "نية"، "قد"، "سوف"، "نظرة مستقبلية"، "خطة"، "ممكن"، "محتمل"، "تنبؤ"، "مشروع"، "يبدو"، "يسعى"، "يجب"، "ربما"، "يمكن" أو كلمات أو عبارات أو تعبيرات أخرى مماثلة. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. تستند هذه البيانات إلى افتراضات متغايرة وإلى التوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، كما أنها ليست بيانات للحقائق التاريخية. تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر ونقاط عد يقين متعلقة بأعمال مؤسسةRimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية جوهريًا. تشمل هذه المخاطر وعدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، التطورات السلبية والتكاليف المرتبطة بالدفاع عن الدعاوى القضائية المعلقة أو أي دعوى قضائية جديدة، بما في ذلك التصرف في طلبات الاستئناف المعلقة وأي مطالبات جديدة؛ والنفقات الإضافية التي سيتم تكبدها من أجل الامتثال للأوامر القضائية ضد بعض ممارساتنا التجارية والتأثير على الإيرادات والتكاليف في الفترة المستقبلية؛ والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها شركة Rimini Street، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية كلية وتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، فضلاً عن الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على الصناعة التي نعمل فيها والصناعات التي يعمل فيها عملاؤنا؛ وتطور مشهد إدارة ودعم برامج المؤسسات وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم ومواصلة توسيع قاعدة عملائنا؛ والمنافسة الكبيرة في صناعة خدمات دعم البرامج؛ وتبني العملاء لمحفظتنا الموسعة من المنتجات والخدمات والمنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على زيادة إيراداتنا وإدارة تكلفة إيراداتنا والتنبؤ بدقة بالإيرادات؛ والتأثير المتوقع للتخفيضات الأخيرة والمتوقعة في القوى العاملة لدينا وتكاليف إعادة التنظيم المرتبطة بها؛ وتقديرات إجمالي السوق التي يمكن معالجتها وتوقعات مدخرات العملاء نسبة إلى استخدام مقدمي الخدمات الآخرين؛ وتقلب التوقيت في دورة المبيعات لدينا؛ والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ، بما في ذلك قدرتنا على التنبؤ بدقة بمعدلات الاحتفاظ؛ وفقدان عضو أو أكثر من فريق الإدارة لدينا؛ وقدرتنا على جذب والاحتفاظ بموظفين مؤهلين إضافيين، بما في ذلك موظفو المبيعات، والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين؛ وخطة عملنا، وقدرتنا على النمو في المستقبل وقدرتنا على تحقيق الربحية والحفاظ عليها؛ وخططنا لتقليص تقديم الخدمات لمنتجات Oracle PeopleSoft؛ وتقلب سعر سهمنا والامتثال ذي الصلة لمتطلبات سوق الأوراق المالية؛ وحاجتنا وقدرتنا على جمع تمويل الأسهم أو الديون بشروط مواتية وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية من العمليات للمساعدة في تمويل زيادة الاستثمار في مبادرات النمو لدينا؛ والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال لقواعد الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية والملكية الفكرية وحمايتها وتعزيزها؛ والتغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للمواقف الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية، أو قدرتنا على تحقيق فوائد من خسائرنا التشغيلية الصافية؛ وتأثير المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)؛ والتزامات خدمة الديون المستمرة لمرفق الائتمان لدينا والعهد المالي والتشغيلي على أعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك عدم اليقين من الانتقال إلى SOFR أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ وكفاية النقد وما يعادله لدينا لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ ومقدار وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ وعدم اليقين بشأن القيمة الطويلة الأجل للأوراق المالية المملوكة لشركة Rimini Street؛ الأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وتلك التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الفصلي لشركة Rimini Street على النموذج 10-Q المقدم في 30 أكتوبر 2024، وكما يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال التقارير السنوية المستقبلية لشركة Rimini Street على النموذج 10-K، والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على النموذج 8-K، وغيرها من الملفات المقدمة من قبل شركة Rimini Street إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة. بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات مؤسسة Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث والرؤى المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور. تتوقع مؤسسة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات مؤسسة Rimini Street. ومع ذلك، في حين أن مؤسسة Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما مستقبلًا، إلا أن مؤسسة Rimini Street تخلي مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات شركة Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا المنشور.
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