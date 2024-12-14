الاحتلال يعتقل مواطنين من طولكرم
التاريخ
12/14/2024 2:09:08 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
طولكرم /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مواطنين، من طولكرم.و
ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت فيصل محمود خليفة (42 عاما) من ضاحية اكتابا، ومصعب قوزح (34 عاما) من ضاحية ذنابة.
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