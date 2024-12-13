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السياحة تضيء شجرة عيد الميلاد في كنيسة اللاتين بالحصن

12/13/2024 11:23:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أضاءت وزارة السياحة والآثار، الجمعة، شجرة عيد الميلاد المجيد في كنيسة اللاتين- الحصن في إربد.

وقال نائب المدير العام لهيئة تنشيط السياحة وائل الروسان خلال رعايته حفل إضاءة الشجرة، مندوبا عن وزير السياحة، إن الأردن كان دوما امتدادا للأرض المقدسة ومهدا للرسالات السماوية عبر الزمن، ما يعكس مكانه الأردن كوجهة حيوية رئيسية للسياحة الدينية في العالم، مشيرا إلى أن وزارة السياحة عملت على تنظيم فعاليات وبرامج تسلط الضوء على أهمية الأردن كمقصد سياحي يجمع بين الروحانية والثقافة والأصالة.


وأكد، أهمية تعزيز الشركات بين القطاعين العام والخاص لدعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في تسليط الضوء على المواقع السياحية الدينية التي تعكس الوجه المشرق للأردن.


من جانبه، قال راعي كنيسة اللاتين الأب وجدي سهاونه، إن "إضاءة شجرة الميلاد في الحصن وفي عدة مناطق في المملكة يعبر عن دور الأردن في تعزيز قيم المحبة والسلام، سائرين برؤية سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي جعل الأردن نموذجا يحتذى به في المحبة والتآخي".


واشتمل الحفل الذي حضره أبناء المجتمع المحلي على إضاءة شجرة عيد الميلاد والاستماع إلى ترانيم دينية من قبل الفنانة مكادي نحاس وفرقتها.

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