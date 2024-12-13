رئيس ديوان ((الرقابة)): نفخر ونعتز بالدور الكبير لرجال الأمن ووزارة الداخلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭: ‬نفخر‭ ‬ونعتز‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬لرجال‭ ‬الأمن‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬الاستقرار‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬والإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والتطور‭ ‬والبناء‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية،‭ ‬تحقيقا‭ ‬لرؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬قائد‭ ‬المسيرة‭ ‬سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬حققت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرّفة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬التطورات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬والاحترافية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬أفرادها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقعهم،‭ ‬والتي‭ ‬تظهر‭ ‬جلية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬وميادين‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭.‬

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬تقديرنا‭ ‬للمواقف‭ ‬والتضحيات‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬منتسبو‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفعة‭ ‬وخير‭ ‬الوطن،‭ ‬متمنيا‭ ‬لجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭. ‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬وجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بيوم‭ ‬الشرطة‭ ‬البحرينية،‭ ‬معبرًا‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالتاريخ‭ ‬الوطني‭ ‬العريق‭ ‬للكوادر‭ ‬الأمنية‭ ‬وعطائها‭ ‬المستدام‭ ‬كنموذج‭ ‬مشرف‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬وصون‭ ‬الحقوق‭ ‬والممتلكات‭.‬

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