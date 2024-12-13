انطلاق سباق ((ماتش ريس)) ببطولة المملكة لليخوت الشراعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تختتم اليوم السبت منافسات بطولة المملكة لليخوت الشراعية الـ22 التي ينظمها الاتحاد البحريني للرياضات البحرية على ساحل بلاج الجزائر تزامنا مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد وفي إطار حرص الاتحاد على تنظيم مختلف البطولات التي تسهم في الارتقاء باللعبة.
وشهد أمس الجمعة قد شهد إقامة منافسات اليوم الأول لسباق «ماتش ريس» بعد ختام مسابقة «فليت ريس» حيث قد الاجتماع الفني منذ الصباح الباكر وتوزيع القوارب وشرح كافة القواعد الفنية والقانونية للمتسابقين.
والتقى اللاعب النرويجي Markus Hagen مع السعودي علاء الدين العمودي وانتهى لمصلحة الأول 2/0 كما تنافس كلٌ من البحريني عبدالله عبدالرحيم والبريطاني Kit Trustram وانتهت للاعبنا 2/0 فيما تأجلت المباراة الثالثة والرابعة بسبب انخفاض مستوى الرياح إلى يوم السبت الساعة العاشرة صباحا ونصف النهائي 12:00 بنظام ( best of 3) والنهائي ( best of 5).
المباراة الثالثة ستقام بين الإماراتي عادل خالد والكويتي علي بوحمد والمباراة الرابعة بين لاعب منتخب شباب البحرين عبدالله الشوملي والتونسي مهدي شعبان.
ويدير منافسات البطولة فيصل النعار وعمر هزيم أما منسقا السباق فهما كل من أحمد النعار وإبراهيم عبدالله، وتشارك في البطولة 8 دول، وهي مملكة البحرين (المستضيفة)، المملكة المتحدة، النرويج، الإمارات، الكويت، السعودية، تونس، عمان.
وبعد نهاية المنافسات ستقام مراسم التتويج بحضور مسؤولي الاتحاد البحريني للرياضات البحرية.
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