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انطلاق سباق ((ماتش ريس)) ببطولة المملكة لليخوت الشراعية

12/13/2024 7:23:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬المملكة‭ ‬لليخوت‭ ‬الشراعية‭ ‬الـ22‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬البلاد‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬باللعبة‭.‬

وشهد‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬قد‭ ‬شهد‭ ‬إقامة‭ ‬منافسات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لسباق‭ ‬‮«‬ماتش‭ ‬ريس‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬ختام‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬فليت‭ ‬ريس‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬قد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفني‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‭ ‬وتوزيع‭ ‬القوارب‭ ‬وشرح‭ ‬كافة‭ ‬القواعد‭ ‬الفنية‭ ‬والقانونية‭ ‬للمتسابقين‭.‬

والتقى‭ ‬اللاعب‭ ‬النرويجي‭ ‬ Markus ‭ ‬ Hagen ‭ ‬مع‭ ‬السعودي‭ ‬علاء‭ ‬الدين‭ ‬العمودي‭ ‬وانتهى‭ ‬لمصلحة‭ ‬الأول‭ ‬2‭/‬0‭ ‬كما‭ ‬تنافس‭ ‬كلٌ‭ ‬من‭ ‬البحريني‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬والبريطاني‭ ‬ Kit ‭ ‬ Trustram ‭ ‬وانتهت‭ ‬للاعبنا‭ ‬2‭/‬0‭ ‬فيما‭ ‬تأجلت‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬بسبب‭ ‬انخفاض‭ ‬مستوى‭ ‬الرياح‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحا‭ ‬ونصف‭ ‬النهائي‭ ‬12‭:‬00‭ ‬بنظام‭ (‬ best ‭ ‬ of ‭ ‬3‭) ‬والنهائي‭ (‬ best ‭ ‬ of ‭ ‬5‭).‬

المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬ستقام‭ ‬بين‭ ‬الإماراتي‭ ‬عادل‭ ‬خالد‭ ‬والكويتي‭ ‬علي‭ ‬بوحمد‭ ‬والمباراة‭ ‬الرابعة‭ ‬بين‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬عبدالله‭ ‬الشوملي‭ ‬والتونسي‭ ‬مهدي‭ ‬شعبان‭.‬

ويدير‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬فيصل‭ ‬النعار‭ ‬وعمر‭ ‬هزيم‭ ‬أما‭ ‬منسقا‭ ‬السباق‭ ‬فهما‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬النعار‭ ‬وإبراهيم‭ ‬عبدالله،‭ ‬وتشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬8‭ ‬دول،‭ ‬وهي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ (‬المستضيفة‭)‬،‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬النرويج،‭ ‬الإمارات،‭ ‬الكويت،‭ ‬السعودية،‭ ‬تونس،‭ ‬عمان‭.‬

وبعد‭ ‬نهاية‭ ‬المنافسات‭ ‬ستقام‭ ‬مراسم‭ ‬التتويج‭ ‬بحضور‭ ‬مسؤولي‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭.‬



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