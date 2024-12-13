اليوم انطلاق بطولة آسيا تحت 18 عامامواجهة FACE OFF تُنبئ بنزالات قوية في 91 BRAVE CF

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
جرت مراسم المواجهة FACE OFF بين المقاتلين المشاركين في بطولة BRAVE CF 91 في صالة مدينة خليفة الرياضية، والتي تسبق إقامة منافسات البطولة ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال «البحرين 2024»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبتنظيم ن منظمة بريف البحرينية وفريق البحرين في الفترة 13- 15 ديسمبر على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وشهدت مواجهات FACE OFF بين المقاتلين حماسا وإثارة تنبئ بمواجهات قوية بين المتنافسين في بطولة BRAVE CF 91.
وتشهد هذه النسخة من بطولة BRAVE CF مشاركة 5 مقاتلين، حيث يخوض المقاتل حمزة الكوهجي نزالا أمام المقاتل التركي ألبيرين كارابولوت في مواجهة الحدث الرئيسي المشترك في وزن الديك، ويخوض المقاتل محمد السميع نزالا أمام المقاتل المصري صلاح وليد، ويخوض المقاتل زاجيد جيدروف نزالا أمام المقاتل الكونغولي إليعازر كوبانزا، فيما يواجه المقاتل حسين الكردي المقاتل المصري سيف شوقي، بينما تلتقي المقاتلة صابرينا دي سوزا المقاتلة الفلبينية ماريان ماريانو.
وتتضمن بطولة BRAVE CF 91 إقامة الحدث الرئيسي على اللقب العالمي في وزن البانتام، حيث يدافع حامل اللقب المقاتل الجنوب أفريقي نكوسي نديبيلي عن لقبه أمام المقاتل نيكولاس هويندي من زمبابوي.
ويشهد الحدث إقامة مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين المقاتل الروسي عبيد الله تاجيروف والمقاتل البلجيكي المغربي الأصل عبدالإله عزوزي كما ويشهد مشاركة النجم العالمي محمد موكاييف في مواجهة أمام المقاتل الفلبيني جو فنست سو.
18 لاعبا يمثلون مملكة البحرين في بطولة آسيا
تنطلق اليوم السبت بطولة آسيا لفنون القتال المختلطة تحت 18 سنة للهواة، والتي ينظمها الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة وتحت إشراف الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF والتي تدار من قبل فريق البحرين المعتمد من الاتحاد الدولي لإدارة بطولات فنون القتال المختلطة، والتي تقام ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال.
وتشهد البطولة مشاركة المنتخب الوطني تحت 18 عاما إلى جانب 8 منتخبات، هي: السعودية، العراق، إيران، كازاخستان، طاجاكستان، أوزبكستان، الهند وباكستان.
ويترأس وفد المنتخب البحريني المشارك في هذه البطولة رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر، ويتكون من الجهاز الفني المكون من المدرب إلدر إلداروف والمدرب علاء الروغاني والمدرب أحمد أمير، و18 لاعبا، وهم: سيد علاوي عبدالله الذي سيشارك في وزن وزن 40 كيلوجراما فئة B ، عبدالله قحطان الذي سيشارك في وزن 612 كيلوجراما فئة A ، أصيل المطاوعة الذي سيشارك في وزن 56.7 كيلوجراما فئة A ، سعود سلمان الذي سيشارك في وزن 52 , 2 كيلوجراما فئة A ، عبدالله حسين الذي سيشارك في وزن 37 كيلوجراما فئة C ، حمد المحري الذي سيشارك في وزن 40 كيلوجراما فئة C ، يوسف مرسر الذي سيشارك في وزن 52 كيلوجراما فئة B ، حمد محسن الذي سيشارك في وزن 52.2 كيلوجراما فئة A ، خالد السعد الذي سيشارك في وزن 70.3 كيلوجراما فئة A ، خالد الشاعر الذي سيشارك في وزن 61.2 كيلوجراما فئة A ، محمد يوسف الذي سيشارك في وزن 65.8 كيلوجراما فئة A ، أحمد حسين الذي سيشارك في وزن 48 كيلوجراما فئة B ، علي بقلاوة الذي سيشارك في وزن 34 كيلوجراما فئة C ، محمد بقلاوة الذي سيشارك في وزن 48 كيلوجراما فئة C ، عمر خنجي الذي سيشارك في وزن 61.2 كيلوجراما فئة A ، شوقي السعد الذي سيشارك في وزن 48 كيلوجراما فئة C ، محمد حمد الذي سيشارك في وزن 34 كيلوجراما فئة C
وسعود خميس الذي سيشارك في وزن 65.8 كيلوجراما فئة
A .
وتشهد اليوم إقامة نزالات الفئة 16- 17 عاما، على أن تختتم منافسات البطولة غدا الأحد بإقامة نزالات الفئة من 12- 15 عاما.
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