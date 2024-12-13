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اليوم انطلاق بطولة آسيا تحت 18 عامامواجهة FACE OFF تُنبئ بنزالات قوية في 91 BRAVE CF

12/13/2024 7:23:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جرت‭ ‬مراسم‭ ‬المواجهة‭ ‬ FACE ‭ ‬ OFF ‭ ‬بين‭ ‬المقاتلين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬والتي‭ ‬تسبق‭ ‬إقامة‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وبتنظيم‭ ‬ن‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬وفريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬13‭- ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وشهدت‭ ‬مواجهات‭ ‬ FACE ‭ ‬ OFF ‭ ‬بين‭ ‬المقاتلين‭ ‬حماسا‭ ‬وإثارة‭ ‬تنبئ‭ ‬بمواجهات‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬المتنافسين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭.‬

وتشهد‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬مشاركة‭ ‬5‭ ‬مقاتلين،‭ ‬حيث‭ ‬يخوض‭ ‬المقاتل‭ ‬حمزة‭ ‬الكوهجي‭ ‬نزالا‭ ‬أمام‭ ‬المقاتل‭ ‬التركي‭ ‬ألبيرين‭ ‬كارابولوت‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬الديك،‭ ‬ويخوض‭ ‬المقاتل‭ ‬محمد‭ ‬السميع‭ ‬نزالا‭ ‬أمام‭ ‬المقاتل‭ ‬المصري‭ ‬صلاح‭ ‬وليد،‭ ‬ويخوض‭ ‬المقاتل‭ ‬زاجيد‭ ‬جيدروف‭ ‬نزالا‭ ‬أمام‭ ‬المقاتل‭ ‬الكونغولي‭ ‬إليعازر‭ ‬كوبانزا،‭ ‬فيما‭ ‬يواجه‭ ‬المقاتل‭ ‬حسين‭ ‬الكردي‭ ‬المقاتل‭ ‬المصري‭ ‬سيف‭ ‬شوقي،‭ ‬بينما‭ ‬تلتقي‭ ‬المقاتلة‭ ‬صابرينا‭ ‬دي‭ ‬سوزا‭ ‬المقاتلة‭ ‬الفلبينية‭ ‬ماريان‭ ‬ماريانو‭.‬

وتتضمن‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭ ‬إقامة‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬البانتام،‭ ‬حيث‭ ‬يدافع‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬المقاتل‭ ‬الجنوب‭ ‬أفريقي‭ ‬نكوسي‭ ‬نديبيلي‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬أمام‭ ‬المقاتل‭ ‬نيكولاس‭ ‬هويندي‭ ‬من‭ ‬زمبابوي‭.‬

ويشهد‭ ‬الحدث‭ ‬إقامة‭ ‬مواجهة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬المقاتل‭ ‬الروسي‭ ‬عبيد‭ ‬الله‭ ‬تاجيروف‭ ‬والمقاتل‭ ‬البلجيكي‭ ‬المغربي‭ ‬الأصل‭ ‬عبدالإله‭ ‬عزوزي‭ ‬كما‭ ‬ويشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬النجم‭ ‬العالمي‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أمام‭ ‬المقاتل‭ ‬الفلبيني‭ ‬جو‭ ‬فنست‭ ‬سو‭.‬

18‭ ‬لاعبا‭ ‬يمثلون‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬سنة‭ ‬للهواة،‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وتحت‭ ‬إشراف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬والتي‭ ‬تدار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬المعتمد‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لإدارة‭ ‬بطولات‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭.‬

وتشهد‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬8‭ ‬منتخبات،‭ ‬هي‭: ‬السعودية،‭ ‬العراق،‭ ‬إيران،‭ ‬كازاخستان،‭ ‬طاجاكستان،‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬الهند‭ ‬وباكستان‭.‬

ويترأس‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر،‭ ‬ويتكون‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬المدرب‭ ‬إلدر‭ ‬إلداروف‭ ‬والمدرب‭ ‬علاء‭ ‬الروغاني‭ ‬والمدرب‭ ‬أحمد‭ ‬أمير،‭ ‬و18‭ ‬لاعبا،‭ ‬وهم‭: ‬سيد‭ ‬علاوي‭ ‬عبدالله‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬وزن‭ ‬40‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬ B ،‭ ‬عبدالله‭ ‬قحطان‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬612‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬ A ،‭ ‬أصيل‭ ‬المطاوعة‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬56‭.‬7‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬ A ،‭ ‬سعود‭ ‬سلمان‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬52 ‭,‬ 2‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬ A ،‭ ‬عبدالله‭ ‬حسين‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬37‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬ C ،‭ ‬حمد‭ ‬المحري‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬40‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬ C ،‭ ‬يوسف‭ ‬مرسر‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬52‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬ B ،‭ ‬حمد‭ ‬محسن‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬52‭.‬2‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬ A ،‭ ‬خالد‭ ‬السعد‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬70‭.‬3‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬ A ،‭ ‬خالد‭ ‬الشاعر‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬61‭.‬2‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬ A ،‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬65‭.‬8‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬ A ،‭ ‬أحمد‭ ‬حسين‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬48‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬ B ،‭ ‬علي‭ ‬بقلاوة‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬34‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬ C ،‭ ‬محمد‭ ‬بقلاوة‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬48‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬ C ،‭ ‬عمر‭ ‬خنجي‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬61‭.‬2‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬ A ،‭ ‬شوقي‭ ‬السعد‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬48‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬ C ،‭ ‬محمد‭ ‬حمد‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬34‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬ C
‬وسعود‭ ‬خميس‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬65‭.‬8‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭
 A ‭.‬

وتشهد‭ ‬اليوم‭ ‬إقامة‭ ‬نزالات‭ ‬الفئة‭ ‬16‭- ‬17‭ ‬عاما،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬بإقامة‭ ‬نزالات‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬12‭- ‬15‭ ‬عاما‭.‬

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