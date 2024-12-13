بطولة العالم لرفع الأثقال ((المنامة 2024)) المصرية سارة سمير تهدي العرب أول ميدالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اللجنة‭ ‬الإعلامية‭: ‬تدخل‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬يومها‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬السبت‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬473‭ ‬رياضيا‭ ‬ورياضية‭ ‬يمثلون‭ ‬92‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وستكون‭ ‬الأنظار‭ ‬متجهة‭ ‬اليوم‭ ‬نحو‭ ‬صالة‭ ‬البطولة‭ ‬مع‭ ‬إقامة‭ ‬الأوزان‭ ‬الثقيلة‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭ ‬الأولمبيين‭ ‬والدوليين،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬المنافسة‭ ‬مفتوحة‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬سعيا‭ ‬لتسجيل‭ ‬إنجاز‭ ‬جديد‭ ‬والوجود‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭.‬

وشهدت‭ ‬البطولة‭ ‬حضورا‭ ‬لافتا‭ ‬لكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والدول‭ ‬المشاركة‭ ‬الذين‭ ‬تابعوا‭ ‬البطولة‭ ‬وأشادوا‭ ‬بالتنظيم‭ ‬المثالي‭ ‬الذي‭ ‬سجلته‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬القدرات‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬باحتضان‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭ ‬الكبرى‭ ‬ومدى‭ ‬التطور‭ ‬الذي‭ ‬تعيشه‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬البطولات‭.‬

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‬المصرية‭ ‬سارة‭ ‬سمير‭ ‬تحرز‭ ‬أول‭ ‬ميدالية‭ ‬للعرب

أحرزت‭ ‬لاعب‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬سارة‭ ‬سمير‭ ‬السيد‭ ‬أول‭ ‬ميدالية‭ ‬للعرب‭ ‬بإحرازها‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬81‭ ‬كيلوجراما‭ ‬للسيدات‭ ‬بمجموع‭ ‬262‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬حيث‭ ‬رفعت‭ ‬113‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ (‬SNATCH‭) ‬و149‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ (‬C&J‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬للاعبة‭ ‬الصين‭ ‬جويفانج‭ ‬لياو‭ ‬بمجموع‭ ‬278‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬حيث‭ ‬رفعت‭ ‬123‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ (‬SNATCH‭) ‬و155‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ (‬C&J‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬لاعبة‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬أنكتسي‭ ‬سيج‭ ‬بمجموع‭ ‬261‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رفعت‭ ‬114‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ (‬SNATCH‭)‬،‭ ‬و147‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ (‬C‭&‬J‭).‬

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‬كازاخستان‭ ‬وذهبية‭ ‬الرجال‭ ‬لوزن‭ ‬96‮

‬كيلوجراما

وحقق‭ ‬رباع‭ ‬كازاخستان‭ ‬نورجيسا‭ ‬أديليتولي‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬96‮

‬كيلوجراما‭ ‬للرجال‭ ‬بمجموع‭ ‬388‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬حيث‭ ‬رفع‭ ‬174‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ (‬SNATCH‭)‬،‭ ‬و214‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ (‬C&J‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬حاز‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬رباع‭ ‬جورجيا‭ ‬ريفاز‭ ‬دافيتاديز‭ ‬بمجموع‭ ‬387‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬حيث‭ ‬رفع‭ ‬177‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ (‬SNATCH‭)‬،‭ ‬و210‭ ‬كيلوجرامات‭ ‬في‭ ‬فئة‭ (‬C&J‭)‬،‭ ‬وحل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬رباع‭ ‬إيران‭ ‬علي‭ ‬أليبور‭ ‬بمجموع‭ ‬387‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رفع‭ ‬173‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ (‬SNATCH‭) ‬و214‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ (‬C&J‭).‬

ذهبية‭ ‬جديدة‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬السيدات

وزادت‭ ‬رباعة‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬هيانج‭ ‬سونج‭ ‬هوك‭ ‬الميداليات‭ ‬الذهبية‭ ‬لبلادها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فازت‭ ‬بذهبية‭ ‬وزن‭ ‬76‭ ‬كيلوجراما‭ ‬للسيدات،‭ ‬حيث‭ ‬فازت‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬بمجموع‭ ‬264‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬ورفعت‭ ‬116‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ (‬SNATCH‭) ‬و148‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ (‬C&J‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬جاءت‭ ‬رباعة‭ ‬كولومبيا‭ ‬مياريث‭ ‬ميندوز‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬بمجموع‭ ‬248‭ ‬كيلوجراما‭ ‬برفعها‭ ‬111‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ (‬SNATCH‭) ‬و137‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ (‬C&J‭)‬،‭ ‬وحققت‭ ‬رباعة‭ ‬نيجيريا‭ ‬سارة‭ ‬أفيوزا‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬بمجموع‭ ‬245‭ ‬كيلوجراما‭ ‬برفعها‭ ‬110‭ ‬كيلوجرامات‭ ‬في‭ ‬فئة‭ (‬SNATCH‭) ‬و135‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ (‬C&J‭).‬

منافسات‭ ‬اليوم

ويشهد‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬إقامة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬المختلفة‭ ‬للبطولة‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬الأنظار‭ ‬شاخصة‭ ‬نحوها،‭ ‬حيث‭ ‬ستبدأ‭ ‬عند‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحا‭ ‬بإقامة‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬109‭ ‬كيلوجرامات‭ ‬للمجموعة‭ (‬C‭) ‬للرجال،‭ ‬وعند‭ ‬الساعة‭ ‬12‭:‬30‭ ‬ظهرا‭ ‬ستقام‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬81‭ ‬كيلوجراما‭ ‬للمجموعة‭ (‬B‭) ‬للسيدات،‭ ‬وأيضاً‭ ‬ضمن‭ ‬نفس‭ ‬المجموعة‭ ‬ستقام‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬102‭ ‬كيلوجرام‭ ‬للرجال،‭ ‬وعند‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭ ‬ستقام‭ ‬منافسات‭ ‬السيدات‭ ‬لوزن‭ ‬81‭ ‬كيلوجراما‭ ‬للمجموعة‭ (‬A‭)‬،‭ ‬وستقام‭ ‬منافسات‭ ‬102‭ ‬كيلوجرام‭ ‬للرجال‭ ‬عند‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء‭ ‬للمجموعة‭ (‬A‭) ‬التي‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬ومثيرة‭.‬

‮«‬العرضة‭ ‬البحرينية‮»‬‭ ‬محط‭ ‬الأنظار

خطفت‭ ‬العرضة‭ ‬البحرينية‭ ‬متمثلة‭ ‬فرقة‭ ‬بوسلمان‭ ‬للفنون‭ ‬الأنظار‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬المخصصة‭ ‬للفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬التي‭ ‬تفاعل‭ ‬معها‭ ‬الجماهير‭ ‬بشكل‭ ‬لافت‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دخول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬للمنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بالأجواء‭ ‬المثالية‭ ‬مع‭ ‬‮«‬العرضة‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬

وتزامن‭ ‬حضور‭ ‬العرضة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

تنظيم‭ ‬عملية‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات

يبذل‭ ‬الجنود‭ ‬المجهولون‭ ‬خارج‭ ‬صالة‭ ‬البطولة‭ ‬جهودا‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تنظيم‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬للجماهير‭ ‬الحاضرة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬يقف‭ ‬المنظمون‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬الفعاليات‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬المسابقات،‭ ‬ويحرصون‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬السائقين‭ ‬بالوقوف‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المخصصة‭ ‬للجماهير‭.‬