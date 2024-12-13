بطولة العالم لرفع الأثقال ((المنامة 2024)) المصرية سارة سمير تهدي العرب أول ميدالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اللجنة الإعلامية: تدخل بطولة العالم لرفع الأثقال يومها قبل الأخير اليوم «السبت»، التي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، التي تشهد مشاركة 473 رياضيا ورياضية يمثلون 92 دولة من دول العالم.
وستكون الأنظار متجهة اليوم نحو صالة البطولة مع إقامة الأوزان الثقيلة وسط مشاركة نخبة من أبطال العالم الأولمبيين والدوليين، حيث ستكون المنافسة مفتوحة بين اللاعبين المشاركين سعيا لتسجيل إنجاز جديد والوجود على منصة التتويج.
وشهدت البطولة حضورا لافتا لكبار المسؤولين من مملكة البحرين والدول المشاركة الذين تابعوا البطولة وأشادوا بالتنظيم المثالي الذي سجلته المملكة التي تدل على القدرات العالية التي يمتلكها فريق البحرين باحتضان البطولات العالمية الكبرى ومدى التطور الذي تعيشه البحرين في احتضان البطولات.
المصرية سارة سمير تحرز أول ميدالية للعرب
أحرزت لاعب جمهورية مصر العربية سارة سمير السيد أول ميدالية للعرب بإحرازها الميدالية الفضية في وزن 81 كيلوجراما للسيدات بمجموع 262 كيلوجراما، حيث رفعت 113 كيلوجراما في فئة (SNATCH) و149 كيلوجراما في فئة (C&J)، فيما كانت الميدالية الذهبية للاعبة الصين جويفانج لياو بمجموع 278 كيلوجراما، حيث رفعت 123 كيلوجراما في فئة (SNATCH) و155 كيلوجراما في فئة (C&J)، والمركز الثالث والميدالية البرونزية كانت من نصيب لاعبة كوريا الشمالية أنكتسي سيج بمجموع 261 كيلوجراما بعد أن رفعت 114 كيلوجراما في فئة (SNATCH)، و147 كيلوجراما في فئة (C&J).
كازاخستان وذهبية الرجال لوزن 96
كيلوجراما
وحقق رباع كازاخستان نورجيسا أديليتولي المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 96
كيلوجراما للرجال بمجموع 388 كيلوجراما، حيث رفع 174 كيلوجراما في فئة (SNATCH)، و214 كيلوجراما في فئة (C&J)، فيما حاز المركز الثاني والميدالية الفضية رباع جورجيا ريفاز دافيتاديز بمجموع 387 كيلوجراما، حيث رفع 177 كيلوجراما في فئة (SNATCH)، و210 كيلوجرامات في فئة (C&J)، وحل في المركز الثالث والميدالية البرونزية رباع إيران علي أليبور بمجموع 387 كيلوجراما بعد أن رفع 173 كيلوجراما في فئة (SNATCH) و214 كيلوجراما في فئة (C&J).
ذهبية جديدة لكوريا الشمالية في السيدات
وزادت رباعة كوريا الشمالية هيانج سونج هوك الميداليات الذهبية لبلادها بعد أن فازت بذهبية وزن 76 كيلوجراما للسيدات، حيث فازت بالمركز الأول بمجموع 264 كيلوجراما، ورفعت 116 كيلوجراما في فئة (SNATCH) و148 كيلوجراما في فئة (C&J)، فيما جاءت رباعة كولومبيا مياريث ميندوز في المركز الثاني والميدالية الفضية بمجموع 248 كيلوجراما برفعها 111 كيلوجراما في فئة (SNATCH) و137 كيلوجراما في فئة (C&J)، وحققت رباعة نيجيريا سارة أفيوزا الميدالية البرونزية والمركز الثالث بمجموع 245 كيلوجراما برفعها 110 كيلوجرامات في فئة (SNATCH) و135 كيلوجراما في فئة (C&J).
منافسات اليوم
ويشهد اليوم السبت إقامة العديد من الفئات المختلفة للبطولة التي ستكون الأنظار شاخصة نحوها، حيث ستبدأ عند العاشرة صباحا بإقامة منافسات وزن 109 كيلوجرامات للمجموعة (C) للرجال، وعند الساعة 12:30 ظهرا ستقام منافسات وزن 81 كيلوجراما للمجموعة (B) للسيدات، وأيضاً ضمن نفس المجموعة ستقام منافسات وزن 102 كيلوجرام للرجال، وعند الخامسة والنصف مساء ستقام منافسات السيدات لوزن 81 كيلوجراما للمجموعة (A)، وستقام منافسات 102 كيلوجرام للرجال عند الثامنة مساء للمجموعة (A) التي من المؤكد أن تشهد منافسة قوية ومثيرة.
«العرضة البحرينية» محط الأنظار
خطفت العرضة البحرينية متمثلة فرقة بوسلمان للفنون الأنظار في الساحة المخصصة للفعاليات المصاحبة لبطولة العالم لرفع الأثقال التي تفاعل معها الجماهير بشكل لافت إضافة إلى دخول عدد من الاجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات المشاركة في البطولة للاستمتاع بالأجواء المثالية مع «العرضة البحرينية».
وتزامن حضور العرضة البحرينية في البطولة مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم.
تنظيم عملية مواقف السيارات
يبذل الجنود المجهولون خارج صالة البطولة جهودا كبيرة في عملية تنظيم مواقف السيارات للجماهير الحاضرة في البطولة، حيث يقف المنظمون من اللجنة المنظمة للبطولة منذ الصباح الباكر مع انطلاق الفعاليات حتى نهاية المسابقات، ويحرصون على توجيه السائقين بالوقوف في الأماكن المخصصة للجماهير.
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