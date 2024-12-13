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الدردور يقود الرمثا لتخطي الجزيرة وبلوغ ربع نهائي كأس الأردن

12/13/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- قاد مهاجم الرمثا حمزة الدردور فريقه لتجاوز نظيره الجزيرة بهدف نظيف، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأردن.
وسجل الدردور هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 61 من زمن اللقاء، ليحجز لـ”غزلان الشمال” مقعدا ضمن الدور ربع النهائي، أملا في المنافسة على اللقب وكسر العقدة التي تلازمه في هذه المسابقة لسنوات طويلة.
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس اللقاء الرابع لحساب الدور ذاته، والذي جمع شباب العقبة ونظيره الفيصلي على ملعب تطوير العقبة.
وكان الوحدات قد تخطى معان بخمسة أهداف مقابل هدف أول من أمس، فيما تجاوز السلط نظيره الجليل بأربعة أهداف مقابل هدف.
وبالعودة لمجريات اللقاء، فقد دفع المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور بتشكيلة مكونة من مالك شلبية، هايل الذيابات، عامر أبو هضيب، طارق خطاب، مؤمن الساكت، حسين الرشدان، عبد الرحمن أبو الكاس، أحمد السلمان، علي العزايزة، خالد أبو عاقولة وحمزة الدردور.
وأشرك المدير الفني لفريق الجزيرة محمود شلباية ببداية اللقاء كل من قتيبة دعسان، أنس بدوي، عمر أبو عاقولة، طلال الحواري، وجدي نبهان، هاشم المبيضين، خالد صياحين، حمزة الصيفي، غيث المدادحة، زيد أبو عابد وعدي القرا.
وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسط محاولات من الطرفين للتقدم بالنتيجة دون أية فائدة، ليحضر قائد فريق الرمثا حمزة الدردور ويمنح فريقه الهدف الوحيد من تسديدة أرضية متقنة من داخل منطقة الجزاء، مستثمرا تمريرة زميله علي العزايزة التي وضعته بعيدا عن الرقابة.
وحاول الجزيرة في الدقائق الأخيرة تعديل الكفة من خلال محاولات عديدة، إلا أن يقظة حارس المرمى مالك شلبية حالت دون أن يحقق الجزيرة مراده، لتنتهي المواجهة بهدف وحيد حمل الرمثا لدور الثمانية.
وتتواصل مباريات اليوم بإقامة 3 مباريات اليوم، إذ يلتقي مغير السرحان نظيره سحاب عند الثالثة عصرا اليوم على ستاد الأمير محمد، فيما يستقبل الأهلي فريق شباب الأردن عند الرابعة مساء على ملعب البترا، قبل أن يلتقي العربي مع الحسين إربد عند السابعة مساء على ستاد الأمير محمد.
ويتطلع مغير السرحان استغلال الوضعية الصعبة التي يعيشها منافسه سحاب، الذي هبط مؤخرا من دوري الدرجة الأولى لدوري الدرجة الثانية، والتقدم أكثر في المسابقة الثانية من حيث الأهمية على الصعيد المحلي.
ويسعى شباب الأردن لرد الخسارة التي تعرض لها من منافسه الأهلي بدوري المحترفين خلال الجولات الأولى من المسابقة لهذا الموسم، ومحاولة المنافسة على البطاقة المؤهلة للدور الثاني واردة للفريقين بحظوظ متساوية، نظرا لتقارب المستوى بينهما في الآونة الماضية.
ويطمح الحسين إربد لتجاوز عقبة نظيره العربي، والتقدم أكثر في مسابقة الكأس، بعد المستويات المميزة له على الصعيد المحلي والآسيوي مؤخرا، علما بأنه وصيف النسخة الماضية التي توج بلقبها الوحدات.

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