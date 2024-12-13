الدردور يقود الرمثا لتخطي الجزيرة وبلوغ ربع نهائي كأس الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- قاد مهاجم الرمثا حمزة الدردور فريقه لتجاوز نظيره الجزيرة بهدف نظيف، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأردن.
وسجل الدردور هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 61 من زمن اللقاء، ليحجز لـ”غزلان الشمال” مقعدا ضمن الدور ربع النهائي، أملا في المنافسة على اللقب وكسر العقدة التي تلازمه في هذه المسابقة لسنوات طويلة.
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس اللقاء الرابع لحساب الدور ذاته، والذي جمع شباب العقبة ونظيره الفيصلي على ملعب تطوير العقبة.
وكان الوحدات قد تخطى معان بخمسة أهداف مقابل هدف أول من أمس، فيما تجاوز السلط نظيره الجليل بأربعة أهداف مقابل هدف.
وبالعودة لمجريات اللقاء، فقد دفع المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور بتشكيلة مكونة من مالك شلبية، هايل الذيابات، عامر أبو هضيب، طارق خطاب، مؤمن الساكت، حسين الرشدان، عبد الرحمن أبو الكاس، أحمد السلمان، علي العزايزة، خالد أبو عاقولة وحمزة الدردور.
وأشرك المدير الفني لفريق الجزيرة محمود شلباية ببداية اللقاء كل من قتيبة دعسان، أنس بدوي، عمر أبو عاقولة، طلال الحواري، وجدي نبهان، هاشم المبيضين، خالد صياحين، حمزة الصيفي، غيث المدادحة، زيد أبو عابد وعدي القرا.
وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسط محاولات من الطرفين للتقدم بالنتيجة دون أية فائدة، ليحضر قائد فريق الرمثا حمزة الدردور ويمنح فريقه الهدف الوحيد من تسديدة أرضية متقنة من داخل منطقة الجزاء، مستثمرا تمريرة زميله علي العزايزة التي وضعته بعيدا عن الرقابة.
وحاول الجزيرة في الدقائق الأخيرة تعديل الكفة من خلال محاولات عديدة، إلا أن يقظة حارس المرمى مالك شلبية حالت دون أن يحقق الجزيرة مراده، لتنتهي المواجهة بهدف وحيد حمل الرمثا لدور الثمانية.
وتتواصل مباريات اليوم بإقامة 3 مباريات اليوم، إذ يلتقي مغير السرحان نظيره سحاب عند الثالثة عصرا اليوم على ستاد الأمير محمد، فيما يستقبل الأهلي فريق شباب الأردن عند الرابعة مساء على ملعب البترا، قبل أن يلتقي العربي مع الحسين إربد عند السابعة مساء على ستاد الأمير محمد.
ويتطلع مغير السرحان استغلال الوضعية الصعبة التي يعيشها منافسه سحاب، الذي هبط مؤخرا من دوري الدرجة الأولى لدوري الدرجة الثانية، والتقدم أكثر في المسابقة الثانية من حيث الأهمية على الصعيد المحلي.
ويسعى شباب الأردن لرد الخسارة التي تعرض لها من منافسه الأهلي بدوري المحترفين خلال الجولات الأولى من المسابقة لهذا الموسم، ومحاولة المنافسة على البطاقة المؤهلة للدور الثاني واردة للفريقين بحظوظ متساوية، نظرا لتقارب المستوى بينهما في الآونة الماضية.
ويطمح الحسين إربد لتجاوز عقبة نظيره العربي، والتقدم أكثر في مسابقة الكأس، بعد المستويات المميزة له على الصعيد المحلي والآسيوي مؤخرا، علما بأنه وصيف النسخة الماضية التي توج بلقبها الوحدات.
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