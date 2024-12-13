فتح وحماس غابتا : هيئة تحرير الشام تغلق معسكرات فصائل فلسطينية مقربة من نظام الاسد

MENAFN - Palestine News ) دمشق /PNN / كشفت مصادر سورية وفلسطينية اغلاق هيئة تحرير الشام فصائل فلسطينية مقربة من النظام السوري السابق لمعسكرات فصائل فلسطينية كانت تتبع للنظام السوري السابق وعلى راسها الجبهة الشعبية القيادة العامة.

وقال المصدر ان الفصائل الفلسطينية المحسوبة على نظام الاسد قامت تسليم الأسلحة في مخيم اليرموك.

فلسطينيا كشف مصدر

كبير في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، أن اجتماعاً ضم فصائل فلسطينية مع هيئة تحرير الشام التي يرأسها أحمد الشرع الملقب بـ أبو محمد الجولاني، في مخيم اليرموك بالعاصمة دمشق.



وبحسب المصدر فقد ضم الاجتماع كلا من (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حركة الجهاد الإسلامي، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الجبهة الشعبية - القيادة العامّة، الصاعقة)، ولم يحضر الاجتماع أي ممثل عن حركتي "حماس" أو "فتح"، بينما مثّل إدارة العمليات العسكرية أحد القياديين الكبار.

تسليم القواعد العسكرية خارج المخيمات



وقال المصدر الذي رفض الكشف عن نفسه"، إن إدارة العمليات العسكرية، طلبت من الفصائل الفلسطينية تسليم القواعد العسكرية التابعة لها خارج المخيمات الفلسطينية في سوريا، فيما "تبقى المكاتب داخل المخيمات مفتوحة بوجود أسلحة فردية فقط، إلى حين تنظيم أوضاعها القانونية".

وبحسب المصدر، أعلمت إدارة العمليات العسكرية الفصائل الفلسطينية أن هذا الاتفاق هو اتفاق مؤقت، وأشارت إلى أنه لن تكون في المرحلة المقبلة فصائل لها خصوصية لدى الدولة السورية الجديدة، وذلك في إشارة ضمنية إلى الفصائل القريبة من النظام السابق.

كما أبلغ المسؤول في "قيادة العمليات العسكرية" الفصائل بأن الجرائم التي حدثت في عهد النظام السابق بمشاركة بعض الفصائل الفلسطينية، "سيجري التعامل مع مرتكبيها بمعزل عن الفصائل التي ينتمون إليها".



