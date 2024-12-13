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الطقس: انخفاض آخر على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة

12/13/2024 5:09:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الجمعة، غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا خاصة في المناطق الجبلية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم غد السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة خلال ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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