وزير الجيش الإسرائيلي يأمر جيشه بالبقاء على جبل الشيخ في الشتاء

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أفاد بيان صادر عن مكتب وزير الجيش الإسرائيلي، بأن يسرائيل كاتس، أصدر اليوم الجمعة أمرا للقوات الإسرائيلية بالاستعداد للبقاء على جبل الشيخ، وهو موقع استراتيجي يطل على دمشق، خلال فصل الشتاء.

وأضاف البيان:“نظرا لما يحدث في سوريا، فإن هناك أهمية أمنية بالغة لبقائنا على قمة جبل الشيخ”.

وأردف قائلا:“يجب بذل كل ما في وسعنا لضمان استعدادات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، للسماح للقوات بالبقاء هناك في ظل الظروف الجوية الصعبة”، وفق المصدر.

واستغلت إسرائيل الإطاحة بنظام بشار الأسد، الأحد، فكثفت غاراتها على المواقع العسكرية في أنحاء متفرقة من سوريا، في انتهاك صارخ لسيادتها.

كما أعلنت تل أبيب، الأحد، انهيار اتفاقية فصل القوات مع سوريا لعام 1974، وانتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في هضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

ومساء السبت، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية“الكابينت”، على قرار غزو منطقة جبل الشيخ السورية والمنطقة العازلة هناك.

فيما ادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، الخميس، بأن الوجود الإسرائيلي في المنطقة العازلة“مؤقت”.