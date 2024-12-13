سويسرا المحايدة تتخذ موقفًا بحظرها لحركة حماس

MENAFN - Swissinfo) هل يضر حظر سويسرا لحركة حماس بمساعيها الحميدة ؟ ظل يعكف على هذا السؤال منذ سنوات. وقد اُتُّخِذ القرار الآن. فقد تم ترجيح كفة الحجج المؤيدة للحظر.





تم نشر هذا المحتوى على 13 ديسمبر 2024 - 07:58 11دقائق

لدى سويسرا العديد من الوجوه، وكل منها يُطلِعُنا على حكايات لا تُحصى. أنا أهتم بالبلاد بكل تنوعها. أحب التحدث عن الزراعة والبنوك، والدبلوماسيين والمصارعين، كما يهمني تسليط الضوء على الامتياز الصناعي وأبرَز المعالم الثقافية في البلاد.



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