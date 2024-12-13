سويسرا المحايدة تتخذ موقفًا بحظرها لحركة حماس

(MENAFN
- Swissinfo)
هل يضر حظر سويسرا لحركة حماس بمساعيها الحميدة ؟ ظل البرلمان
يعكف على هذا السؤال منذ سنوات. وقد اُتُّخِذ القرار الآن. فقد تم ترجيح كفة الحجج المؤيدة للحظر.
تم نشر هذا المحتوى على
13 ديسمبر 2024 - 07:58
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لدى سويسرا العديد من الوجوه، وكل منها يُطلِعُنا على حكايات لا تُحصى. أنا أهتم بالبلاد بكل تنوعها. أحب التحدث عن الزراعة والبنوك، والدبلوماسيين والمصارعين، كما يهمني تسليط الضوء على الامتياز الصناعي وأبرَز المعالم الثقافية في البلاد.
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