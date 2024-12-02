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السعودية تفوز برئاسة لجنة الملاحة الجوية في المنظمة العربية للطيران المدني

12/2/2024 2:37:29 PM
(MENAFN- Al Watan) الرياض 01 جمادى الآخرة 1446 هـ الموافق 02 ديسمبر 2024 م واس فازت المملكة العربية السعودية برئاسة لجنة الملاحة الجوية في المنظمة العربية للطيران المدني، وذلك خلال اجتماع اللجنة، الذي أقيم في مقر المنظمة بالعاصمة المغربية الرباط مؤخرًا.
ويأتي هذا الإنجاز، تأكيدًا لمكانة المملكة الإقليمية والدولية في مجالات الطيران المدني، وامتدادًا لفوزها برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة وعضوية لجانها، وتعزيزًا لدورها الريادي والرفيع في مجال سلامة الملاحة الجوية، إلى جانب دورها الفاعل على مستوى المنظمات الدولية المتخصصة في الطيران المدني.
وبهذه المناسبة؛ أكد نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، أن هذا الفوز يجسد المكانة الرفيعة التي تحتلها المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية في قطاع الطيران، الذي انتقل في فترة وجيزة من المشاركة إلى قيادة لجان وفرق العمل بالمنظمات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت مؤخرًا من رئاسة عدد من اللجان وفرق العمل. ويترأس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، الذي انتخب رئيسًا خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للمنظمة العربية للطيران المدني الـ 28 الذي عُقد في يوليو الماضي بالعاصمة المغربية الرباط. يذكر أن المملكة أحد المؤسسين والداعمين للمنظمة العربية للطيران المدني - والتي تُعد منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية- وتأسست عام 1996؛ وتهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني وتطويره.

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