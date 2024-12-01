جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتنظيم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك
البلاد المعظم ، مرسوم رقم (103) لسنة 2024 بتنظيم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك بناءً على عرض رئيس المجلس الأعلى للصحة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
تُنظَّم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك على النحو الآتي:
الرئيس التنفيذي، ويتبعه:
نائب الرئيس التنفيذي (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة الشئون التنظيمية.
2- إدارة رقابة المؤسسات الصحية.
المادة الثانية
على رئيس المجلس الأعلى للصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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