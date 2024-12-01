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جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتنظيم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

12/1/2024 8:13:51 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، مرسوم رقم (103) لسنة 2024 بتنظيم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك بناءً على عرض رئيس المجلس الأعلى للصحة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى

تُنظَّم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك على النحو الآتي:

الرئيس التنفيذي، ويتبعه:


نائب الرئيس التنفيذي (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1- إدارة الشئون التنظيمية.

2- إدارة رقابة المؤسسات الصحية.
المادة الثانية
على رئيس المجلس الأعلى للصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

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