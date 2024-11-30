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الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجوم على قناة لمياه الشرب في كوسوفو

11/30/2024 2:44:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 30 - 11 (كونا) -- أدان الاتحاد الأوروبي "بأشد العبارات" اليوم السبت الهجوم الذي وقع يوم أمس الجمعة على قناة (إيبير ليبينس/إيبار ليبينات) المائية في مدينة (زوبين بوتوك) بشمال كوسوفو.
ووصف الاتحاد الأوروبي في بيان الهجوم ب"الإرهابي" معتبرا أنه "عمل تخريبي خبيث" ضد البنية التحتية المدنية الحيوية في كوسوفو التي توفر مياه الشرب لعدد كبير من سكان كوسوفو وتشكل مكونا حيويا في نظام الطاقة في كوسوفو.
وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه لسلطات كوسوفو ومواصلته التنسيق مع الشركاء المعنيين مشيرا إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي للعدالة المدنية (يوليكس) تقدم المساعدة للسلطات في كوسوفو وفقا لولايتها.
وشدد البيان على تضامن الاتحاد الأوروبي مع "جميع أولئك الذين تأثروا بالهجوم في جميع أنحاء كوسوفو" مضيفا أن رسائل التضامن والدعم نقلت مباشرة إلى رئيس الوزراء ألبين كورتي بعد ظهر اليوم.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التحقيق في الجريمة التي ارتكبت في (زوبين بوتوك) ومحاسبة مرتكبيها داعيا في هذا الإطار جميع الأطراف المعنية للتعاون الكامل مع السلطات في كوسوفو.
ووقع انفجار مساء أمس الجمعة متسببا في أضرار بقناة (ايبار-ليبيناك) في شمال كوسوفو التي تزود آلاف السكان بالمياه واتهم رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي صربيا بالوقوف وراء ما سماه ب"الهجوم الإرهابي". (النهاية)

ارن / م م ج



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