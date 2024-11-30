الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجوم على قناة لمياه الشرب في كوسوفو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 30 - 11 (كونا) -- أدان الاتحاد الأوروبي "بأشد العبارات" اليوم السبت الهجوم الذي وقع يوم أمس الجمعة على قناة (إيبير ليبينس/إيبار ليبينات) المائية في مدينة (زوبين بوتوك) بشمال كوسوفو.
ووصف الاتحاد الأوروبي في بيان الهجوم ب"الإرهابي" معتبرا أنه "عمل تخريبي خبيث" ضد البنية التحتية المدنية الحيوية في كوسوفو التي توفر مياه الشرب لعدد كبير من سكان كوسوفو وتشكل مكونا حيويا في نظام الطاقة في كوسوفو.
وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه لسلطات كوسوفو ومواصلته التنسيق مع الشركاء المعنيين مشيرا إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي للعدالة المدنية (يوليكس) تقدم المساعدة للسلطات في كوسوفو وفقا لولايتها.
وشدد البيان على تضامن الاتحاد الأوروبي مع "جميع أولئك الذين تأثروا بالهجوم في جميع أنحاء كوسوفو" مضيفا أن رسائل التضامن والدعم نقلت مباشرة إلى رئيس الوزراء ألبين كورتي بعد ظهر اليوم.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التحقيق في الجريمة التي ارتكبت في (زوبين بوتوك) ومحاسبة مرتكبيها داعيا في هذا الإطار جميع الأطراف المعنية للتعاون الكامل مع السلطات في كوسوفو.
ووقع انفجار مساء أمس الجمعة متسببا في أضرار بقناة (ايبار-ليبيناك) في شمال كوسوفو التي تزود آلاف السكان بالمياه واتهم رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي صربيا بالوقوف وراء ما سماه ب"الهجوم الإرهابي". (النهاية)
ارن / م م ج
MENAFN30112024000071011013ID1108941884
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