الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في ترمسعيا شمال رام الله
التاريخ
11/30/2024 8:10:12 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حاجزا عسكريا "طيارا"، عند مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله.
وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت مركبات المواطنين ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
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