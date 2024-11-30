“الوطني الفلسطيني”: الحصانة لمجرمي حرب إسرائيل قمة العنصرية

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، السبت، محاولات توفير الحصانة الدبلوماسية لمجرمي حرب بأنها“تمثل قمة العنصرية، وتشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة حصاره وجرائمه”.

وفي بيان، أدان رئيس المجلس روحي فتوح“مجازر الاحتلال الرهيبة، التي أودت بحياة أكثر من 100 شهيد في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء وعشرات الجرحى والمفقودين”.

وطالب“بتحرك دولي فوري وعاجل، لإنقاذ مليوني إنسان من المجاعة والتطهير العنصري العرقي، ووقف ورفع الحصار عن قطاع غزة”.

وأشار فتوح إلى أن“محاولات بعض الدول توفير الحصانة الدبلوماسية لمجرمي حرب، في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية، تمثل قمة العنصرية، ودعما لنظام عنصري لم يشهد التاريخ مثله، وتشجيعا للاحتلال على مواصلة حصاره وجرائمه”.

والجمعة، قال متحدث الدفاع المدني محمود بصل :“استشهد نحو 100 فلسطيني في مجازر إسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية في جباليا وبيت لاهيا، قرابة 75 منهم نتيجة قصف منزلين لعائلة أحمد والبابا، فيما استشهد الباقون بمناطق متفرقة”.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، في كلمة بالجمعية العامة للبرلمان تعليقاً على مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن نظام روما الأساسي يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وينص في الوقت نفسه على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء يتعارض مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدول التي ليست أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية، تنطبق الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء المعنيين الآخرين.

والأربعاء، صرح وزير خارجيته جان نويل بارو، في مقابلة إذاعية، أن“بلاده كعادتها ستطبق القانون الدولي، لكن النظام الأساسي للمحكمة يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة“.

وأضاف“في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار”.

وعقب ذلك أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا حول التزام باريس بالتزاماتها الدولية، لكن لم تقدم معلومات واضحة حول الخطوة التي ستتخذها بشأن مذكرة الاعتقال.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبموجب قرار المحكمة، التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.



