سلطان بن طحنون: يوم الشهيد رمزٌ للتضحية

(MENAFN
- Iris media
Press Services) أبوظبي: أكّد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب "فخر الوطن" على أن يوم الشهيد يُعدّ مناسبة وطنية غالية على قلوب أبناء الإمارات، نستذكر فيه التضحيات العظيمة التي قدّمها أبطالنا الأبرار، الذين يمثلون رمزاً خالداً للفداء والإخلاص، دفاعاً عن الوطن وقيمه الراسخة.
وقال معاليه: "يوم الشهيد ليس مجرد مناسبة للاحتفاء، بل هو دعوة للأجيال القادمة لتبنّي القيم التي عاش من أجلها شهداؤنا. إنه يوم يعكس قوة الوحدة الوطنية وروح الانتماء التي توحّد شعب الإمارات، وهو تذكيرٌ دائمٌ بأن التضحية في سبيل الوطن هي أسمى أشكال الوفاء".
ودعا معاليه إلى أن يكون يوم الشهيد مناسبة لتعزيز الوعي الوطني بين الشباب، من خلال تسليط الضوء على معاني التضحية والولاء التي جسّدها أبطالنا، وتشجيعهم على خدمة الوطن بروح من الإخلاص والالتزام لتحقيق رؤيته ومستقبله المُزدهر.
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