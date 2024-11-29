مستعمرون يطاردون الرعاة ويمنعون الأهالي من زراعة أراضيهم جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل /PNN / طارد مستعمرون، اليوم الجمعة، رعاة الأغنام، فيما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها مجموعة أخرى من المستعمرين الأهالي من زراعة أراضيهم في مسافر يطا جنوب الخليل.
وذكر الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة ، ان مجموعة من المستعمرين من مستعمرة "حافات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين، طاردوا رعاة الأغنام في خربة "الطوبه" بمسافر يطا، ومنعوهم من الوصول الى المراعي.
كما منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي ترافقها مجموعة من المستعمرين، الأهالي من حراثة أراضيهم وزراعتها بالمحاصيل الشتوية، بالقرب من سوسيا في مسافر يطا.
وأشار مخامرة الى ان
الاحتلال ومجموعات المستعمرين يتعمدون رفع وتيرة اعتداءاتهم على الأهالي، ومطاردة المزارعين في مثل هذا الوقت، بهدف منعهم من الوصول الى اراضيهم المفتلحه لحراثتها وزراعتها بالمحاصيل الشتوية، لتفويت الموسم عليهم، الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا على قدرة الأهالي على تربية الأغنام، والمحافظة على ما يملكونه من ثروة حيوانية، التي تعتبر مصدر الدخل الأساسي، ان لم يكن الوحيد، لهم في تلك المناطق.
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