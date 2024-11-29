مستعمرون يطاردون الرعاة ويمنعون الأهالي من زراعة أراضيهم جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل /PNN / طارد مستعمرون، اليوم الجمعة، رعاة الأغنام، فيما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها مجموعة أخرى من المستعمرين الأهالي من زراعة أراضيهم في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة ، ان مجموعة من المستعمرين من مستعمرة "حافات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين، طاردوا رعاة الأغنام في خربة "الطوبه" بمسافر يطا، ومنعوهم من الوصول الى المراعي.

كما منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي ترافقها مجموعة من المستعمرين، الأهالي من حراثة أراضيهم وزراعتها بالمحاصيل الشتوية، بالقرب من سوسيا في مسافر يطا.

وأشار مخامرة الى ان

الاحتلال ومجموعات المستعمرين يتعمدون رفع وتيرة اعتداءاتهم على الأهالي، ومطاردة المزارعين في مثل هذا الوقت، بهدف منعهم من الوصول الى اراضيهم المفتلحه لحراثتها وزراعتها بالمحاصيل الشتوية، لتفويت الموسم عليهم، الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا على قدرة الأهالي على تربية الأغنام، والمحافظة على ما يملكونه من ثروة حيوانية، التي تعتبر مصدر الدخل الأساسي، ان لم يكن الوحيد، لهم في تلك المناطق.