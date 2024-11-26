مجوهرات الزين: قطع فنية تحكي قصصا تراثية وتواكب الابتكارات العصرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لعل اول اسم يتبادر الى اذهاننا عند رؤية أي قطعة من المجوهرات البحرينية الفنية التي تعكس ذوقًا رفيعًا مبنيًّا على تاريخ وثقافة المنطقة ومقترنا بحداثتها وتطورها هو «مجوهرات الزين». ويعد هذا الدار واحدا من أعرق وأبرز العلامات التجارية في عالم المجوهرات بمملكة البحرين والشرق الأوسط، حيث تمتد مسيرته الى ما يقارب قرناً من الإبداع والابتكار. ونجحت «مجوهرات الزين» بجدارة بأن تتميز وتترك بصمة فارقة في مجال تصميم وصناعة المجوهرات الفاخرة التي تمزج بين التراث العريق والتصاميم المعاصرة. كما واستطاعت الزين بأن تصل الى العالمية وتعرض مجوهراتها في أكبر المعارض الامريكية وغيرها من الاحداث المرموقة بالعالم. ولاقت تشكيلات الزين اقبالاً ملحوظاً من قبل النجوم وعشاق المجوهرات المبتكرة العاكسة لفنون الحضارة العربية.
تلتزم «مجوهرات الزين» بتقديم تصاميم استثنائية متجددة تعبر عن الهوية الخليجية والعربية من خلال استخدام المواد الفاخرة مثل الذهب، والألماس، والأحجار الكريمة، ما يجعل كل قطعة في مجموعاتها تحفة فنية بحد ذاتها. ويتميز هذا التفرد في التصاميم بجمعه بين الأساليب التقليدية العريقة في صناعة المجوهرات والحرفية اليدوية الدقيقة مع لمسات عصرية تلبي أذواق جميع الفئات العمرية من دون استثناء.
وتشارك «مجوهرات الزين» كعادتها السنوية في «معرض الجواهر العربية» بجناح استثنائي يتميز بديكور فاخر مزين بتفاصيل وخطوط فنية من الارت ديكو، والذي يمثل مصدر الالهام الرئيسي لمجموعة الزين الأيقونية «عرب ديكو». وتُعد المشاركة في «معرض الجواهر العربية» فرصة قيمة للعلامة التجارية لعرض مجموعاتها الجديدة والتفاعل المباشر مع عملائها النخبة من دول الخليج بشكل خاص وغيرها من الدول بشكل عام. ما يعزز من سمعتها كعلامة تجارية عالمية في مجال صناعة المجوهرات، ويسهم في توسيع حضورها، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي. كما يساعد هذا الحدث على بناء شبكة قوية من العلاقات تجارية مع شركاء محتملين في صناعة المجوهرات ووسائل الإعلام، والتواصل مع جمهور جديد من عشاق المجوهرات، واستكشاف الأسواق العالمية.
تقدم «مجوهرات الزين» هذا العام، مجموعة متنوعة من التصاميم المتميزة التي تجمع بين تراث الماضي وتطور الحاضر. وتشمل التشكيلة الجديدة قطًعا مستوحاة من التراث الخليجي والطبيعة الساحرة، مثل مجموعة «جنى» التي تعكس سحر الطبيعة، وتصميم «السدو» الذي يحتفل بجمال الألوان والتراث. كما تم إعادة تصور بعض التصاميم الشهيرة، مثل «الهلال» وحب الهيل والمرية الذي يجسد الهوية الثقافية العربية والإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من التصاميم المحدثة لضمان تقديم تجارب مبتكرة تتناسب مع الأذواق العصرية.
تتألق مجوهرات الزين هذا العام وتجذب الأنظار من خلال تقديم اصدار جديد من تشكيلة «عرب ديكو» المستوحاة من بريق وأناقة عصر آرت ديكو المستوحاة من العمارة العربية الممزوجة بالزخارف الخطية لأنماط الأرابيسك. وتجمع الحرفية الفنية لزين التي لا تشوبها شائبة بين الأنماط الهندسية الجريئة وتألق الماس واللؤلؤ المرصع بالذهب عيار 18 قيراطا في تصاميم معقدة، تجسد جوهر أناقة المرأة وجمالها وقوتها الداخلية.
تولي مجوهرات الزين اهتماما واضحا لعملائها، وتقدم لهم هذا العام تسهيلات متنوعة للدفع بالتعاون مع عدد من البنوك المعتمدة وغيرها من العروض التي تصب في مصلحة زبائنها الاوفياء. كما وتستضيف بجناحها فنانتين حرفيتين في تشكيل الفخار وتزيينه بأجمل النقوش والألوان الزاهية، وهما المبدعتان نرمين حبيب وفجر بصري اللتان ستقدمان اعمالهن الحرفية في جناح مجوهرات الزين.
تبهرنا مجوهرات الزين دوما بكل زين وثمين، ولا شك بأنها ستواصل في السنوات القادمة بتقديم المزيد من الابتكارات التي تجمع بين الفخامة والعراقة، وستستمر في تعزيز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في مجال المجوهرات الراقية.
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