مجوهرات الزين: قطع فنية تحكي قصصا تراثية وتواكب الابتكارات العصرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تلتزم‭ ‬‮«‬مجوهرات‭ ‬الزين‮»‬‭ ‬بتقديم‭ ‬تصاميم‭ ‬استثنائية‭ ‬متجددة‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الهوية‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬المواد‭ ‬الفاخرة‭ ‬مثل‭ ‬الذهب،‭ ‬والألماس،‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬كل‭ ‬قطعة‭ ‬في‭ ‬مجموعاتها‭ ‬تحفة‭ ‬فنية‭ ‬بحد‭ ‬ذاتها‭. ‬ويتميز‭ ‬هذا‭ ‬التفرد‭ ‬في‭ ‬التصاميم‭ ‬بجمعه‭ ‬بين‭ ‬الأساليب‭ ‬التقليدية‭ ‬العريقة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المجوهرات‭ ‬والحرفية‭ ‬اليدوية‭ ‬الدقيقة‭ ‬مع‭ ‬لمسات‭ ‬عصرية‭ ‬تلبي‭ ‬أذواق‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭.‬

‎وتشارك‭ ‬‮«‬مجوهرات‭ ‬الزين‮»‬‭ ‬كعادتها‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬‮«‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‮»‬‭ ‬بجناح‭ ‬استثنائي‭ ‬يتميز‭ ‬بديكور‭ ‬فاخر‭ ‬مزين‭ ‬بتفاصيل‭ ‬وخطوط‭ ‬فنية‭ ‬من‭ ‬الارت‭ ‬ديكو،‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬مصدر‭ ‬الالهام‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمجموعة‭ ‬الزين‭ ‬الأيقونية‭ ‬‮«‬عرب‭ ‬ديكو‮»‬‭. ‬وتُعد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬‮«‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‮»‬‭ ‬فرصة‭ ‬قيمة‭ ‬للعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬لعرض‭ ‬مجموعاتها‭ ‬الجديدة‭ ‬والتفاعل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬عملائها‭ ‬النخبة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬سمعتها‭ ‬كعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬المجوهرات،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬حضورها،‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الإقليمي‭ ‬أو‭ ‬الدولي‭. ‬كما‭ ‬يساعد‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬شبكة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬تجارية‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬محتملين‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المجوهرات‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬جمهور‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬المجوهرات،‭ ‬واستكشاف‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭.‬

تقدم‭ ‬‮«‬مجوهرات‭ ‬الزين‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬التصاميم‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬تراث‭ ‬الماضي‭ ‬وتطور‭ ‬الحاضر‭. ‬وتشمل‭ ‬التشكيلة‭ ‬الجديدة‭ ‬قطًعا‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬الخليجي‭ ‬والطبيعة‭ ‬الساحرة،‭ ‬مثل‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬جنى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬سحر‭ ‬الطبيعة،‭ ‬وتصميم‭ ‬‮«‬السدو‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يحتفل‭ ‬بجمال‭ ‬الألوان‭ ‬والتراث‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إعادة‭ ‬تصور‭ ‬بعض‭ ‬التصاميم‭ ‬الشهيرة،‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬الهلال‮»‬‭ ‬وحب‭ ‬الهيل‭ ‬والمرية‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬الهوية‭ ‬الثقافية‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تقدم‭ ‬الشركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التصاميم‭ ‬المحدثة‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬تجارب‭ ‬مبتكرة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬الأذواق‭ ‬العصرية‭.‬







تتألق‭ ‬مجوهرات‭ ‬الزين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وتجذب‭ ‬الأنظار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬اصدار‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬تشكيلة‭ ‬‮«‬عرب‭ ‬ديكو‮»‬‭ ‬المستوحاة‭ ‬من‭ ‬بريق‭ ‬وأناقة‭ ‬عصر‭ ‬آرت‭ ‬ديكو‭ ‬المستوحاة‭ ‬من‭ ‬العمارة‭ ‬العربية‭ ‬الممزوجة‭ ‬بالزخارف‭ ‬الخطية‭ ‬لأنماط‭ ‬الأرابيسك‭. ‬وتجمع‭ ‬الحرفية‭ ‬الفنية‭ ‬لزين‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تشوبها‭ ‬شائبة‭ ‬بين‭ ‬الأنماط‭ ‬الهندسية‭ ‬الجريئة‭ ‬وتألق‭ ‬الماس‭ ‬واللؤلؤ‭ ‬المرصع‭ ‬بالذهب‭ ‬عيار‭ ‬18‭ ‬قيراطا‭ ‬في‭ ‬تصاميم‭ ‬معقدة،‭ ‬تجسد‭ ‬جوهر‭ ‬أناقة‭ ‬المرأة‭ ‬وجمالها‭ ‬وقوتها‭ ‬الداخلية‭.‬

‎تولي‭ ‬مجوهرات‭ ‬الزين‭ ‬اهتماما‭ ‬واضحا‭ ‬لعملائها،‭ ‬وتقدم‭ ‬لهم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تسهيلات‭ ‬متنوعة‭ ‬للدفع‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬المعتمدة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬زبائنها‭ ‬الاوفياء‭. ‬كما‭ ‬وتستضيف‭ ‬بجناحها‭ ‬فنانتين‭ ‬حرفيتين‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الفخار‭ ‬وتزيينه‭ ‬بأجمل‭ ‬النقوش‭ ‬والألوان‭ ‬الزاهية،‭ ‬وهما‭ ‬المبدعتان‭ ‬نرمين‭ ‬حبيب‭ ‬وفجر‭ ‬بصري‭ ‬اللتان‭ ‬ستقدمان‭ ‬اعمالهن‭ ‬الحرفية‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬مجوهرات‭ ‬الزين‭.‬

‎تبهرنا‭ ‬مجوهرات‭ ‬الزين‭ ‬دوما‭ ‬بكل‭ ‬زين‭ ‬وثمين،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬بأنها‭ ‬ستواصل‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬بتقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الابتكارات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الفخامة‭ ‬والعراقة،‭ ‬وستستمر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬كإحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المجوهرات‭ ‬الراقية‭.‬

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