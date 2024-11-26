Tuesday, 26 November 2024 09:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعوديون يطلقون أكبر مجمع للأغذية في العالم

11/26/2024 2:10:14 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) جدة – وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أطلقت المملكة العربية السعودية رسمياً يوم الاثنين 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، التجمع الغذائي بجدة، الذي يهدف لجذب 5.3 مليار من الاستثمارات، وهو مسجل ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مجمع للأغذية في العالم من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحته 11 مليون متر مربع. حيث شهد حفل الافتتاح حضور الأمير سعود بن مشعل، نائب أمير
مكة.

يهدف هذا المشروع إلى تحويل جدة إلى مركز عالمي للأعمال في قطاع المواد الغذائية. يقع التجمع الغذائي في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة في مدينة جدة، واعتباراً من البدء في تطويره، سيخلق المشروع 43 ألف فرصة عمل. كما تجدر الإشارة إلى أن التجمع الغذائي بجدة يضم حالياً 124 مصنعاً، حيث يشكل التجمع جزءاً من منطقة اقتصادية أكبر تشمل المدن الصناعية في مكة والطائف، مع إجمالي 2000 شركة متخصصة في الأغذية والمستحضرات الصيدلانية والكيماويات والمعادن.

الأغذية: مركز إقليمي

ووفقاً للخبر الذي نشرته Arab News ، فإن التأثير الاقتصادي لهذا التجمع الغذائي سيكون كبيراً بالنسبة للاقتصاد السعودي، حيث سيؤدي إلى زيادة في الصادرات ونمو في الناتج المحلي الإجمال. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع الخطة الاسترتيجية للحكومة وهي رؤية السعودية 2030، الهادفة لتعزيز الامن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتطوير سلاسل القيمة الغذائية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الأغذية.

وكالة الأنباء السعودية

The post السعوديون يطلقون أكبر مجمع للأغذية في العالم appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .

MENAFN26112024000213011057ID1108928813

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث