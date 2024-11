MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) جدة – وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أطلقت المملكة العربية السعودية رسمياً يوم الاثنين 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، التجمع الغذائي بجدة، الذي يهدف لجذب 5.3 مليار من الاستثمارات، وهو مسجل ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مجمع للأغذية في العالم من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحته 11 مليون متر مربع. حيث شهد حفل الافتتاح حضور الأمير سعود بن مشعل، نائب أميرمكة.

يهدف هذا المشروع إلى تحويل جدة إلى مركز عالمي للأعمال في قطاع المواد الغذائية. يقع التجمع الغذائي في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة في مدينة جدة، واعتباراً من البدء في تطويره، سيخلق المشروع 43 ألف فرصة عمل. كما تجدر الإشارة إلى أن التجمع الغذائي بجدة يضم حالياً 124 مصنعاً، حيث يشكل التجمع جزءاً من منطقة اقتصادية أكبر تشمل المدن الصناعية في مكة والطائف، مع إجمالي 2000 شركة متخصصة في الأغذية والمستحضرات الصيدلانية والكيماويات والمعادن.

الأغذية: مركز إقليمي

ووفقاً للخبر الذي نشرته Arab News ، فإن التأثير الاقتصادي لهذا التجمع الغذائي سيكون كبيراً بالنسبة للاقتصاد السعودي، حيث سيؤدي إلى زيادة في الصادرات ونمو في الناتج المحلي الإجمال. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع الخطة الاسترتيجية للحكومة وهي رؤية السعودية 2030، الهادفة لتعزيز الامن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتطوير سلاسل القيمة الغذائية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الأغذية.

وكالة الأنباء السعودية

The post السعوديون يطلقون أكبر مجمع للأغذية في العالم appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .