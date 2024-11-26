السعوديون يطلقون أكبر مجمع للأغذية في العالم

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) جدة – وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أطلقت المملكة العربية السعودية رسمياً يوم الاثنين 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، التجمع الغذائي بجدة، الذي يهدف لجذب 5.3 مليار من الاستثمارات، وهو مسجل ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مجمع للأغذية في العالم من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحته 11 مليون متر مربع. حيث شهد حفل الافتتاح حضور الأمير سعود بن مشعل، نائب أميرمكة.

يهدف هذا المشروع إلى تحويل جدة إلى مركز عالمي للأعمال في قطاع المواد الغذائية. يقع التجمع الغذائي في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة في مدينة جدة، واعتباراً من البدء في تطويره، سيخلق المشروع 43 ألف فرصة عمل. كما تجدر الإشارة إلى أن التجمع الغذائي بجدة يضم حالياً 124 مصنعاً، حيث يشكل التجمع جزءاً من منطقة اقتصادية أكبر تشمل المدن الصناعية في مكة والطائف، مع إجمالي 2000 شركة متخصصة في الأغذية والمستحضرات الصيدلانية والكيماويات والمعادن.

الأغذية: مركز إقليمي

ووفقاً للخبر الذي نشرته Arab News ، فإن التأثير الاقتصادي لهذا التجمع الغذائي سيكون كبيراً بالنسبة للاقتصاد السعودي، حيث سيؤدي إلى زيادة في الصادرات ونمو في الناتج المحلي الإجمال. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع الخطة الاسترتيجية للحكومة وهي رؤية السعودية 2030، الهادفة لتعزيز الامن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتطوير سلاسل القيمة الغذائية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الأغذية.

وكالة الأنباء السعودية

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