المالكي يشارك في حوار روما المتوسطي

(MENAFN
- Palestine News Network
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روما / PNN - شارك مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، مبعوثه الخاص رياض المالكي في الجلسة الافتتاحية ضمن مؤتمر حوار روما المتوسطي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.
ووضع المالكي المشاركين في الجلسة الأولى في صورة الاوضاع المأساوية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، جراء حرب الإبادة التي يتعرض لها من دولة الاحتلال التي تتصرف بعنجهية، وتعتبر نفسها فوق القانون الدولي.
وشدد على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار والاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية الطارئة، وإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية والطارئة إلى جميع الأشخاص الذين يعانون، وتقديم مأوى للنازحين الذين تدمرت بيوتهم بالكامل.
وجدد رفض دولة فلسطين أي وجود عسكري إسرائيلي في قطاع غزة، أو إعادة احتلاله بأي شكل من الأشكال،
مشددا على ضرورة انسحاب الاحتلال من كامل قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض عليه، حتى تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بواجبها.
وشكر المالكي، الاتحاد الأوروبي على الدعم المالي والتقني الذي يقدمه لشعبنا، مشددا على أهمية توحيد الموقف السياسي الأوروبي تجاه فلسطين وقضيتها العادلة.
وأجاب المالكي، في مؤتمر صحفي عقده، بعد الجلسة الحوارية، عن أسئلة الصحفيين الإيطاليين، التي تركزت حول العلاقة بين إيطاليا وفلسطين، وتداعيات قرار إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.
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