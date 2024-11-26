المالكي يشارك في حوار روما المتوسطي

MENAFN - Palestine News ) روما / PNN - شارك مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، مبعوثه الخاص رياض المالكي في الجلسة الافتتاحية ضمن مؤتمر حوار روما المتوسطي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

ووضع المالكي المشاركين في الجلسة الأولى في صورة الاوضاع المأساوية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، جراء حرب الإبادة التي يتعرض لها من دولة الاحتلال التي تتصرف بعنجهية، وتعتبر نفسها فوق القانون الدولي.

وشدد على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار والاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية الطارئة، وإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية والطارئة إلى جميع الأشخاص الذين يعانون، وتقديم مأوى للنازحين الذين تدمرت بيوتهم بالكامل.

وجدد رفض دولة فلسطين أي وجود عسكري إسرائيلي في قطاع غزة، أو إعادة احتلاله بأي شكل من الأشكال،

مشددا على ضرورة انسحاب الاحتلال من كامل قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض عليه، حتى تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بواجبها.

وشكر المالكي، الاتحاد الأوروبي على الدعم المالي والتقني الذي يقدمه لشعبنا، مشددا على أهمية توحيد الموقف السياسي الأوروبي تجاه فلسطين وقضيتها العادلة.

وأجاب المالكي، في مؤتمر صحفي عقده، بعد الجلسة الحوارية، عن أسئلة الصحفيين الإيطاليين، التي تركزت حول العلاقة بين إيطاليا وفلسطين، وتداعيات قرار إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.