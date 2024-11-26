إصابات بالاختناق بين صفوف الطلبة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN- أصيب، ظهر اليوم الثلاثاء، عدد من طلبة المدارس بالاختناق، جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، خلال اقتحامها البلدة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على طلبة مدارس الخضر الواقعة في البلدة القديمة، أثناء خروجهم من مدارسهم، بعد انتهاء الدوام الرسمي، بإطلاق قنابل الغاز السام والصوت في منطقة "التل" ، ما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق.
يشار الى ان قوات الاحتلال تتعمد ومنذ فترة بمهاجمة طلبة المدارس وترعيبهم بإطلاق قنابل الغاز السام والصوت، وملاحقتهم بين الاحياء.
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