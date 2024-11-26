إصابات بالاختناق بين صفوف الطلبة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم/PNN- أصيب، ظهر اليوم الثلاثاء، عدد من طلبة المدارس بالاختناق، جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، خلال اقتحامها البلدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على طلبة الخضر الواقعة في البلدة القديمة، أثناء خروجهم من مدارسهم، بعد انتهاء الدوام الرسمي، بإطلاق قنابل الغاز السام والصوت في منطقة "التل" ، ما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق.

يشار الى ان قوات الاحتلال تتعمد ومنذ فترة بمهاجمة طلبة المدارس وترعيبهم بإطلاق قنابل الغاز السام والصوت، وملاحقتهم بين الاحياء.