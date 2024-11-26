هيئة الأسرى: استمرار الظروف الاعتقالية القاسية والتنكيل بالأسرى في سجن عوفر

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، عن استمرار سوء الأوضاع المعيشية والاعتقالية التي يعيشها الأسرى في سجن عوفر، والمفروضة عليهم وفقا لسياسة التصعيد التي بدأت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت الهيئة وفقاً لزيارة محاميها للسجن، أن إدارة السجن ما زالت تحرم الأسرى من الأغطية والملابس الشتوية في قسمي

18 و21، في ظل البرد القارس ودخول فصل الشتاء.

ونقل الأسرى الذين زارهم محامي الهيئة أن الطعام قليل وسيئ ونيء ويقدم بلا ملح ولا سكر، كما أن السجانين

يستولون على كل شيء يقع أمام أعينهم بالغرف من فراش وعلب فارغة وأدوات أكل ومعيشة،

ومصاحف وسجادات صلاة.

وأفاد محامي الهيئة، بأن السجانين يقومون بالتشويش على هواتف الزيارة، كما أن خمسة جنود في الحد الأدنى يقفون خلف باب غرفة الزيارة للتشويش على الأسير والمحامي، مشيرا إلى أن الأسرى الذين تمت زيارتهم خرجوا للزيارة بحالة سيئة حيث يتم الاعتداء عليهم بالضرب قبل الزيارة ويبقون مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين.

وفيما يخص الأسرى الذين تمت زيارتهم، أفاد محامي الهيئة، بأن الأسير

أسيد حامد (21 عاما) من قرية سلواد شرق رام الله، والمعتقل بتاريخ 30-10-2023، يعاني أوجاعا في الأسنان والمعدة ولا يقدم له العلاج اللازم.

أما الأسير محمد أبو ساكوت (26 عاما) المعتقل بتاريخ 8-9-2023، يعاني من مرض البواسير لكنه رفض الذهاب إلى عيادة سجن الرملة بسبب العذاب الذي يتعرض له الأسرى خلال النقل إلى العيادة حيث أن الأسرى ينتظرون لساعات طويلة ويرجعون بأمراض إضافية ويتعرضون للإهانة والتعنيف خلال عملية النقل والانتظار للدخول إلى ما تسمى عيادة سجن الرملة.