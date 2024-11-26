جنين: وقفة دعم وإسناد للأسرى

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - شارك عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، في وقفة تضامنية نصرة للمعتقلين في سجون الاحتلال، وتنديدا باستمرار العدوان على قطاع غزة.
ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى، ومؤسسات الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في محافظة جنين، صورا للمعتقلين في سجون الاحتلال، ورددوا هتافات دعما لهم ولأهلنا في غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من عام.
وطالب أهالي الأسرى، المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل لإنهاء معاناة أبنائهم في سجون الاحتلال، في ظل ما يتعرضون له من إهمال طبي متعمد ونقص في الغذاء والألبسة والأغطية.
وحمل أهالي الأسرى، الملابس والأغطية الشتوية، مطالبين الصليب الأحمر بضرورة الضغط على إدارة سجون الاحتلال لإدخال الملابس للمعتقلين في هذه الأجواء الشتوية الباردة.
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