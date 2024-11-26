جنين: وقفة دعم وإسناد للأسرى

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - شارك عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، في وقفة تضامنية نصرة للمعتقلين في سجون الاحتلال، وتنديدا باستمرار العدوان على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى، ومؤسسات الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في محافظة جنين، صورا للمعتقلين في سجون الاحتلال، ورددوا هتافات دعما لهم ولأهلنا في غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من عام.

وطالب أهالي الأسرى، المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل لإنهاء معاناة أبنائهم في سجون الاحتلال، في ظل ما يتعرضون له من إهمال طبي متعمد ونقص في الغذاء والألبسة والأغطية.

وحمل أهالي الأسرى، الملابس والأغطية الشتوية، مطالبين الصليب الأحمر بضرورة الضغط على إدارة سجون الاحتلال لإدخال الملابس للمعتقلين في هذه الأجواء الشتوية الباردة.