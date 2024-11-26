القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل عضو مجلس الشورى

القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل عضو مجلس الشورى
التاريخ
11/26/2024 6:11:07 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اليوم، الثلاثاء، الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان عضو مجلس الشورى.
وخلال اللقاء تمنى القائد العام لقوة دفاع البحرين لعضو مجلس الشورى دوام التوفيق والسداد في عمله بمجلس الشورى.
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