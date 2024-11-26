الهلال الأحمر: أكثر من 10 آلاف خيمة غرقت في مواصي خان يونس

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - قال مدير البرامج الصحية، مدير القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة بشار مراد، إن أكثر من 10 آلاف خيمة في مواصي خان يونس تطايرت نتيجة الرياح الشديدة والأمطار، ما اضطر النازحين إلى خيامهم إلى مناطق بعيدة عن الشاطئ في ظروف صعبة وقاسية جدا.

وأضاف مراد لإذاعة "صوت فلسطين"، أن المواطنين يعانون أمراضا صدرية مختلفة خاصة كبار السن والأطفال نتيجة عدم توفر الملابس الشتوية ووسائل التدفئة والأغطية في ظل تدني درجات الحرارة بشكل كبير.

ونوه مراد إلى انتشار المجاعة في قطاع غزة، ووصول نسبة الأطفال الذين يعانون سوء تغذية إلى 40% في الجنوب، نتيجة منع سلطات الاحتلال دخول المساعدات الإغاثية وارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير.