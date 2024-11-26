الهلال الأحمر: أكثر من 10 آلاف خيمة غرقت في مواصي خان يونس

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - قال مدير البرامج الصحية، مدير مستشفى
القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة بشار مراد، إن أكثر من 10 آلاف خيمة في مواصي خان يونس تطايرت نتيجة الرياح الشديدة والأمطار، ما اضطر النازحين إلى نقل
خيامهم إلى مناطق بعيدة عن الشاطئ في ظروف صعبة وقاسية جدا.
وأضاف مراد لإذاعة "صوت فلسطين"، أن المواطنين يعانون أمراضا صدرية مختلفة خاصة كبار السن والأطفال نتيجة عدم توفر الملابس الشتوية ووسائل التدفئة والأغطية في ظل تدني درجات الحرارة بشكل كبير.
ونوه مراد إلى انتشار المجاعة في قطاع غزة، ووصول نسبة الأطفال الذين يعانون سوء تغذية إلى 40% في الجنوب، نتيجة منع سلطات الاحتلال دخول المساعدات الإغاثية وارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير.
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