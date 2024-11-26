لجنة لمناهضة التعذيب تسأل عن احمد حسن الزعبي وتوصي بتعديل الجرائم الإلكترونية

(MENAFN
- Amman Net) أوصت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الأردن بتعديل قانون الجرائم الالكترونية، وذلك من خلال تحديد واضح للجرائم المدرجة في القانون، مشيرة إلى أن الصياغة الفضفاضة والغامضة الحالية لا تلبي متطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت اللجنة خلال مراجعة ملفّ الأردن إن المملكة أقرّت قانون الجرائم الإلكترونية بدافع الإرادة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأمن عبر الإنترنت، معبّرة في ذات السياق عن قلقها من إمكانية استخدام القانون لتجريم الأنشطة المشروعة عبر الإنترنت من قبل المنظمات أو الأفراد، لأنه يحتوي على تعريفات غامضة للجرائم ويمكن استخدامه لتقييد الحق في حرية التعبير واحتجاز الصحفيين وغيرهم تعسفيًا.
وخلال جلسة المراجعة التي انعقدت في أوائل تشرين ثاني الحالي، طرح أحد أعضاء اللجنة سؤالاً حول الصحفي أحمد حسن الزعبي، وسبب رفض طلبات استبدال عقوبته بالخدمة المجتمعية أكثر من ثلاث مرات رغم أن النهج القضائي الأردني يعزز استخدام البدائل عن الاحتجاز والعقوبات.
أخبار Radio Al-Balad اخر الاخبار ريم بدران: عامان على تطبيق قانون البيئة الاستثمارية دون تحقيق الطموحات (فيديو) الاحتلال يعلن عن خطط عسكرية لتسريع بناء سياج على طول الحدود مع الأردن تسوق و"أعراس" وسهرات: مركبات حكومية بالأردن "لا تنام" في مرأب الرِقب يوجّه سؤالًا نيابيًا حول استعادة جثمانيّ الشهيدين“القواس و أبو غزالة" الشباب والتعليم في الكرك: تحديات التعليم العالي وآفاق المستقبل برنامج الأغذية: 43% من الشحنات المخطط لها من الأردن عبرت لغزة بسبب عقبات من الجانب الآخر
MENAFN26112024000209011053ID1108926933
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.