حقل الكويت الرقمي المتكامل (كوديف).. نقلة نوعية في خريطة الصناعة النفطية في البلاد

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد المطيري

(تقرير) الكويت - 26 - 11 (كونا) -- أحدث مشروع حقل الكويت الرقمي المتكامل (كوديف) نقلة نوعية تغيرت معها خريطة الصناعة النفطية في البلاد إذ أسهم في تسريع عمليات الإنتاج وتحقيق كفاءة فائقة للأعمال بتكاليف أقل.

ويعمل المشروع التابع لشركة الكويت على استخدام التقنيات الرقمية الحديثة في مجال إدارة الحقول النفطية مما يوفر الوقت والجهد والمال ويزيد من أعمار المكامن البترولية وقدرة عمليات إنتاج النفط والغاز علاوة على إسهامه في تجنب الحوادث النفطية المحتملة.

ويقصد بالحقل الرقمي (كوديف) أن تتم محاكاة البيانات في عمليات الحقول النفطية باستقبال بيانات من الأجهزة والمعدات المركبة في تلك الحقول والمعنية بمراقبة عملها والتحكم فيها لتسهم برمجياته في دعم اتخاذ القرارات المباشرة والمناسبة دون الرجوع إلى العنصر البشري وخاصة في حالات تحسين عمليات الإنتاج ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وفي هذا الصدد التقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء عددا من القائمين على هذا المشروع الرائد من نوعه للتعرف عن كثب على أهدافه وآلية عمله ودوره في تحسين إنتاجية الآبار النفطية وأساليبه المختلفة في التعرف السريع على المشاكل وحلها.

وقال مدير مجموعة الابتكار والتكنولوجيا في الشركة حمد الزعابي ل(كونا) إن (كوديف) يعتبر من أهم المشروعات الاستراتيجية لشركة نفط الكويت إذ يوفر سبلا متعددة لمتابعة الإنتاج إضافة إلى استخدام أحدث الطرق والتكنولوجيا المتوفرة لدراسة أداء الآبار وعمل الدراسات اللازمة لتطوير الأداء وتلافي المشاكل التشغيلية والمستقبلية.

وأضاف الزعابي أن المشروع يعد من الأحدث عالميا من حيث التكنولوجيا المستخدمة والتطبيق وسهولة الاستخدام مما أسهم بشكل كبير في زيادة إنتاج النفط وتحقيق إيرادات تفوق 200 مليون دينار كويتي (نحو 614 مليون دولار) سنويا.

وبين أن (كوديف) يشمل أنشطة تحليل مختلف البيانات المتعلقة بالآبار من مصادر متعددة وبتكرار على مدار الساعة إضافة إلى تسهيل إيصال المعلومات وتقارير أداء الآبار وشبكة الأنابيب والإنتاج إلى الموظف أينما كان مما يوفر الوقت والجهد وباستخدام أحدث الأجهزة والتطبيقات مع ضمان سرية المعلومات ودقتها.

وذكر أن أنشطة المشروع تتضمن أيضا سرعة استخراج النتائج والتقارير بطرق متنوعة وحديثة مما يناسب أي احتياج للموظف المختص علاوة على توفير سبل حديثة للتواصل ومتابعة أداء وتنظيم الأعمال بين مختلف أقسام الشركة رغم بعد الموقع أو صعوبة نقل المعلومات.

وأفاد الزعابي بأن (كوديف) يتكون من فريق عمل يضم أفرادا يمثلون مختلف أطياف العمل في (نفط الكويت) لتكون الصورة واضحة بالنسبة لخطة العمل والأهداف المرجوة منه.

من جهته قال رئيس فريق عمل التكامل والريادة في (نفط الكويت) المهندس حمد الرشيدي ل(كونا) إن الشركة استطاعت من خلال (كويدف) تحقيق "ثورة في طريقة المتابعة وسرعة الإنجاز لكثير من المشاريع والأنشطة" مبينا أن تحديات العمل تطلبت تغطية أعداد هائلة من الآبار والمعلومات المتدفقة على مدار الساعة ومشيرا إلى دوره في سرعة اتخاد القرارات المناسبة ومتابعة نتائجها بطريقة حديثة والتي شملت أكثر من 95 في المئة من آبار الشركة.

وأضاف الرشيدي أن المشروع قلل من نسبة التحديات في آبار وشبكة الأنابيب في حقول النفط والغاز لوجود قاعدة بيانات وافية وسهل عمل المسح الشامل لمؤشرات أداء الآبار بأعداد كبيرة وبطريقة سريعة فضلا عن عمل تقارير بتصنيفات تحدد مواقع الخلل في حقول الشركة.

وأكد الرشيدي أن المشروع حقق "نتائج ممتازة" من ناحية خفض التكاليف وتحسين الجودة وتحقيق إيرادات تعدت 200 مليون دينار سنويا.

وذكر أن مشروع (كوديف) يتسم بتنظيم عملية توزيع أبراج الحفر مما يوفر مبالغ التشغيل ويزيد من استيعابها لعدد أكبر من الآبار وتطوير عمليات مراقبتها ومراكز الإنتاج لتكون على مدار الساعة وبمعلومات أكبر وأنظمة إنذار حديثة حال وقوع خلل في الأرقام الواردة للحقل الذكي.

وأفاد الرشيدي بأن المشروع يتسم أيضا بتقليل الاعتماد على بعض البرامج وشراء حقوق الاستخدام إذ يضم أغلب الأدوات المطلوبة للعمل تحت مظلة واحدة مما يقلل من المصاريف والاعتماد على حلول قد تكون غير مناسبة مشيرا إلى دوره في تسهيل العمل اليومي للموظف ليستطيع استخدام تطبيقات (كوديف) من المكتب أو المنزل أو عبر الهاتف لا سيما الموظفون في مواقع الشركة النائية أو في الحقول.

من جانبه قال رئيس فريق عمل الأبحاث والتكنولوجيا للمكامن في (نفط الكويت) باسل العتيبي لـ(كونا) إن المشروع وفر فرص عمل جديدة إذ أسهم في ضم تخصصات لم تكن مطلوبة سابقا في القطاع النفطي لا سيما المتعلقة بنظم المعلومات ومطوري البرمجيات إضافة إلى تخصص الأمن السيبراني.

وأكد العتيبي حرص الشركة على تغطية الحقول النفطية بشبكات الإنترنت من الجيلين الرابع والخامس واستخدام الخوادم السحابية التي أسهمت بدورها في توفير المعلومات بطريقة آلية والعمل بدقة فائقة.

وأوضح أن رؤية الشركة تتمثل في استغلال التقنيات الجديدة لتحسين وتطوير عملياتها وتعزيز الكفاءة والاعتمادية مع توفير دعم قوي ومميز للمشاريع إضافة إلى تبني أحدث التقنيات مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية.

وأشار إلى دعم الشركة المستمر وتشجيعها على ثقافة التجريب والتعلم من خلال التحليلات المتقدمة والأتمتة والصيانة التنبؤية بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات وتحديد وتخفيف حدة أي مخاطر محتملة. (النهاية) خ م / ه ث