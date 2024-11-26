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(السكنية): إيصال التيار الكهربائي لـ 116 مبنى عاما في مدينة المطلاع

11/26/2024 4:32:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 11 (كونا) -- أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الانتهاء من إيصال التيار الكهربائي لـ116 مبنى عاما جرى تنفيذها في ست ضواح سكنية من (إن 6 إلى إن 11) في مدينة المطلاع السكنية بعد الانتهاء من إيصال التيار الكهربائي لمبنى (الإطفاء).
وقال المدير العام للمؤسسة بالتكليف راشد العنزي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن المؤسسة انتهت من تشغيل جميع المباني العامة في الضواحي آنفة الذكر ضمن المرحلة الأولى وجرى تسليم 113 مبنى للجهات المستفيدة وجار التنسيق لتسليم المباني الثلاثة المتبقية.
وأضاف العنزي أن المؤسسة أعلنت أخيرا إيصال التيار الكهربائي لـ115 مبنى عاما آخر وهذه المباني العامة التي تم تسليمها توفر كل الخدمات للمواطنين مثل المدارس والمساجد ومخافر الشرطة ومراكز خدمة المواطن والمحلات التجارية وأفرع الغاز والمراكز الصحية ومراكز الإسعاف إضافة إلى العديد من المباني الخدمية التابعة للوزارات والجهات الحكومية.
وأوضح أن المؤسسة بدأت تنفيذ المباني العامة في مدينة المطلاع ضمن المرحلة الثانية التي تشمل إنشاء 68 مبنى عاما حتى الآن وهي موزعة جغرافيا على جميع ضواحي المدينة وتستكمل المؤسسة حاليا إجراءات بعض المناقصات الخاصة بالمباني العامة الأخرى تمهيدا لتوقيعها وطرحها للتنفيذ.
وأكد اهتمام المؤسسة بأن يكون تنفيذ أعمال المباني العامة وفق أعلى جودة ومواصفات مع توفير متطلبات الجهات الحكومية عند التشغيل مشيرا إلى نجاح خطة المؤسسة بتشغيل شبكة إنارة الطرق الرئيسية بالضواحي من (إن 6 إلى إن 11) بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
وأفاد بأن الأعمال تشهد تقدما عن تاريخ الإنجاز التعاقدي حيث بدأت أعمال العقد في يناير الماضي وتم التنسيق وتقديم مستندات اعتماد المواد لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وتم تشغيل أول أعمدة إنارة في 29 يونيو الماضي واكتملت في 24 نوفمبر الجاري على الرغم من أن تاريخ الإنجاز التعاقدي في يناير 2026.
وأوضح العنزي أن الأعمال مستمرة في العقد لتشغيل شبكة الإنارة بباقي الطرق الرئيسية في الضواحي الأخرى مشيرا إلى تشغيل عدد من الطرق الرئيسية في الضاحيتين (إن 5) و (إن 12) مع استمرار العمل على تشغيل شبكة إنارة الطرق الفرعية داخل الضواحي.
وأشاد بالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لإتمام تشغيل المباني العامة وإنارة الطرق والتسهيلات التي منحت للمؤسسة في مشروع مدينة المطلاع تحقيقا للمصلحة العامة وخدمة للمواطنين. (النهاية)

م ف س / ه ث




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