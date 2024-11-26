(السكنية): إيصال التيار الكهربائي لـ 116 مبنى عاما في مدينة المطلاع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 26 - 11 (كونا) -- أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الانتهاء من إيصال التيار الكهربائي لـ116 مبنى عاما جرى تنفيذها في ست ضواح سكنية من (إن 6 إلى إن 11) في مدينة المطلاع السكنية بعد الانتهاء من إيصال التيار الكهربائي لمبنى (الإطفاء).
وقال المدير العام للمؤسسة بالتكليف راشد العنزي في تصريح صحفي
اليوم الثلاثاء إن المؤسسة انتهت من تشغيل جميع المباني العامة في الضواحي آنفة الذكر ضمن المرحلة الأولى وجرى تسليم 113 مبنى للجهات المستفيدة وجار التنسيق لتسليم المباني الثلاثة المتبقية.
وأضاف العنزي أن المؤسسة أعلنت أخيرا إيصال التيار الكهربائي لـ115 مبنى عاما آخر وهذه المباني العامة التي تم تسليمها توفر كل الخدمات للمواطنين مثل المدارس والمساجد ومخافر الشرطة ومراكز خدمة المواطن والمحلات التجارية وأفرع الغاز والمراكز الصحية ومراكز الإسعاف إضافة إلى العديد من المباني الخدمية التابعة للوزارات والجهات الحكومية.
وأوضح أن المؤسسة بدأت تنفيذ المباني العامة في مدينة المطلاع ضمن المرحلة الثانية التي تشمل إنشاء 68 مبنى عاما حتى الآن وهي موزعة جغرافيا على جميع ضواحي المدينة وتستكمل المؤسسة حاليا إجراءات بعض المناقصات الخاصة بالمباني العامة الأخرى تمهيدا لتوقيعها وطرحها للتنفيذ.
وأكد اهتمام المؤسسة بأن يكون تنفيذ أعمال المباني العامة وفق أعلى جودة ومواصفات مع توفير متطلبات الجهات الحكومية عند التشغيل مشيرا إلى نجاح خطة المؤسسة بتشغيل شبكة إنارة الطرق الرئيسية بالضواحي من (إن 6 إلى إن 11) بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
وأفاد بأن الأعمال تشهد تقدما عن تاريخ الإنجاز التعاقدي حيث بدأت أعمال العقد في يناير الماضي وتم التنسيق وتقديم مستندات اعتماد المواد لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وتم تشغيل أول أعمدة إنارة في 29 يونيو الماضي واكتملت في 24 نوفمبر الجاري على الرغم من أن تاريخ الإنجاز التعاقدي في يناير 2026.
وأوضح العنزي أن الأعمال مستمرة في العقد لتشغيل شبكة الإنارة بباقي الطرق الرئيسية في الضواحي الأخرى مشيرا إلى تشغيل عدد من الطرق الرئيسية في الضاحيتين (إن 5) و (إن 12) مع استمرار العمل على تشغيل شبكة إنارة الطرق الفرعية داخل الضواحي.
وأشاد بالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لإتمام تشغيل المباني العامة وإنارة الطرق والتسهيلات التي منحت للمؤسسة في مشروع مدينة المطلاع تحقيقا للمصلحة العامة وخدمة للمواطنين. (النهاية)
م ف س / ه ث
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