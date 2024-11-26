الدولار يرتفع بشكل حاد بعد قرار ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى أمريكا

(MENAFN
) ارتفع الدولار بشكل كبير مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا. أدى هذا الإعلان إلى زيادة كبيرة في قيمة الدولار، الذي ارتفع أكثر من 2 بالمئة مقابل البيزو المكسيكي و1 بالمئة مقابل الدولار الكندي.
في الأيام الأخيرة، شهد الدولار الأمريكي بعض الانخفاضات حيث رحب سوق الخزانة باختيار ترامب لسكوت بيسنت، مدير صندوق التحوط، لتولي محفظة الخزانة. وعلى الرغم من هذا التراجع الأخير، فإن المكاسب الكبيرة التي حققها الدولار يوم الثلاثاء تعكس زيادة في ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي، مدعومة بالإعلان عن تدابير التعريفات.
وصل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى قراءة 107.37. وفي الوقت نفسه، انخفض اليورو بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1.043175 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1.2516 دولار. وتشير هذه التحركات إلى تحول في مشاعر السوق بعد إعلان ترامب عن فرض الرسوم الجمركية.
في تطور منفصل، اتهم ترامب الصين بعدم اتخاذ إجراءات كافية لوقف تدفق المخدرات غير القانونية إلى المكسيك، التي تعبر بدورها إلى الولايات المتحدة. وأكد أن الصين يجب أن تحد من تصدير المكونات التي تدخل في صناعة المخدرات، محذرًا من أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا إضافية بنسبة 10 بالمئة على المنتجات الصينية إذا لم يتم معالجة هذه القضية. وقد نفت الصين هذه الاتهامات سابقًا.
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