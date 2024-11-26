الشغب العنيف من قبل مشجعي فريق مكابي لكرة القدم في أمستردام يثير مزاعم عن وجود عملية منسقة

(MENAFN
) أثار الشغب العنيف من قبل مشجعي فريق مكابي لكرة القدم
في أمستردام مزاعم عن وجود عملية منسقة، حيث تكهن بعض المراقبين بتورط الموساد في الحادثة, وأشار ماكس بلومنتال إلى أن سلوك المشجعين بدا منظمًا بشكل غير عادي، يشبه التكتيك العسكري أكثر من الفوضى المعتادة في الحشود, في منشور له على منصة "إكس"، أشار بلومنتال إلى أن المشاغبين بدا أنهم يتبعون تعليمات من قادة، وفي مرحلة ما، هدد أحد الإسرائيليين صحفيًا بينما كانت الشرطة الهولندية غائبة لفترات طويلة, أظهر مقطع فيديو مدته 17 دقيقة صوره شاب هولندي، الذي نال شهرة بسبب توثيقه للحدث، كيف كان المشاغبون يتوقفون بين الحين والآخر لتلقي التعليمات.
وعلى الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان الموساد قد تورط بشكل مباشر، فإن التنسيق المشبوه بين المشاغبين وغياب التدخل من الشرطة دفع البعض للاعتقاد بأنها كانت عملية مخططة, يعتقد البعض، مثل "آدم"، أن وجود الموساد كان جزءًا من استراتيجية لزيادة التوترات وتعزيز الإسلاموفوبيا في أوروبا، في حين يدعي آخرون أن الحادث كان جزءًا من محاولة إسرائيلية لتصعيد الصراع, العديد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن الحادث قد تم تصميمه لتصوير اليهود كضحايا، واثارة معاداة السامية، وتعزيز الأهداف الصهيونية, بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير من وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن عناصر من الموساد شوهدوا مع المشاغبين، ربما لاستهداف المحليين المتعاطفين مع القضايا الفلسطينية, كما أبدى البعض قلقهم من سلوك الشرطة الهولندية الذي بدا حاميًا للمشاغبين، مما أثار التكهنات بشأن وجود تعاون محتمل بين السلطات الإسرائيلية والهولندية.
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