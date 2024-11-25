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تعاون بين فاشرون كونستنتان وييشينج يين لإنتاج 100 قطعة نادرة

11/25/2024 7:16:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استمرارًا‭ ‬لروح‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الساعات‭ ‬الراقية،‭ ‬أعلنت‭ ‬فاشرون‭ ‬كونستنتان‭ ‬إطلاق‭ ‬ساعة‭ ‬‮«‬إيجيري‭ ‬مون‭ ‬فايز‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تطويرها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المصممة‭ ‬الشهيرة‭ ‬ييشينج‭ ‬يين‭. ‬هذه‭ ‬الساعة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬محدودة‭ ‬تضم‭ ‬100‭ ‬قطعة،‭ ‬تمثل‭ ‬تفاعلًا‭ ‬فنيًا‭ ‬فريدًا‭ ‬بين‭ ‬عالم‭ ‬الأزياء‭ ‬الراقية‭ ‬وتقاليد‭ ‬صناعة‭ ‬الساعات‭ ‬المبدعة‭.‬

تتميز‭ ‬ساعة‭ ‬‮«‬إيجيري‭ ‬مون‭ ‬فايز‮»‬‭ ‬بقاعدة‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬الوردي‭ ‬بقطر‭ ‬37‭ ‬ملم،‭ ‬مع‭ ‬حلقة‭ ‬مرصعة‭ ‬بالأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬تزين‭ ‬التصميم‭ ‬الأنيق‭. ‬وتُبرز‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬تدرجات‭ ‬لونية‭ ‬من‭ ‬البنفسجي‭ ‬الفاتح‭ ‬بأسلوب‭ ‬فاخر،‭ ‬مع‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬برموز‭ ‬المجموعة‭ ‬الجمالية‭ ‬مثل‭ ‬الهيكل‭ ‬الأم‭ ‬اللؤلؤي‭ ‬المزخرف‭ ‬بنمط‭ ‬‮«‬الطيّات‮»‬‭ ‬وظهور‭ ‬مرحلة‭ ‬القمر‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬مائل‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬فاشرون‭ ‬كونستنتان‭.‬

ومنذ‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬أثبتت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬إيجيري‮»‬‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الساعات‭ ‬الراقية‭ ‬المخصصة‭ ‬للنساء‭. ‬أما‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬ييشينج‭ ‬يين‭ ‬فقد‭ ‬أضاف‭ ‬بعدًا‭ ‬إبداعيًا‭ ‬جديدًا،‭ ‬حيث‭ ‬تنسجم‭ ‬ألوان‭ ‬عرق‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬الفاتحة‭ ‬التي‭ ‬اختارتها‭ ‬ييشينج‭ ‬يين‭ ‬مع‭ ‬الأقمشة‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بها‭ ‬تصاميمها،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬جوهر‭ ‬أحلام‭ ‬اليقظة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬التفاصيل‭.‬

تجمع‭ ‬ساعة‭ ‬‮«‬إيجيري‭ ‬مون‭ ‬فايز‮»‬‭ ‬بين‭ ‬النعومة‭ ‬والأناقة‭. ‬فالميناء‭ ‬المصنوع‭ ‬من‭ ‬عرق‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬البنفسجي،‭ ‬المزخرف‭ ‬بنمط‭ ‬الطيات‭ ‬الدقيق،‭ ‬يبرز‭ ‬جمال‭ ‬الأقمشة‭ ‬التي‭ ‬تستخدمها‭ ‬ييشينج‭ ‬يين‭ ‬في‭ ‬تصاميمها‭. ‬وتتميز‭ ‬الساعة‭ ‬بعقارب‭ ‬رقيقة‭ ‬تعكس‭ ‬دقة‭ ‬وأناقة‭ ‬الخياطة،‭ ‬مع‭ ‬تاج‭ ‬مثبت‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬2،‭ ‬مما‭ ‬يبرز‭ ‬التميز‭ ‬الذي‭ ‬عرف‭ ‬به‭ ‬التصميم‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭.‬

أما‭ ‬العامل‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الساعة‭ ‬يتجسد‭ ‬في‭ ‬العيار‭ ‬ L ‭ ‬1088‭ ‬المصنوع‭ ‬يدويًا‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬فاشرون‭ ‬كونستنتان،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬دقة‭ ‬الوقت‭. ‬بينما‭ ‬يظهر‭ ‬شعار‭ ‬الدار‭ ‬المالطي‭ ‬في‭ ‬الوزن‭ ‬المتأرجح‭ ‬المصنوع‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬22‭ ‬قيراطًا‭. ‬وعلى‭ ‬خلفية‭ ‬الساعة،‭ ‬تم‭ ‬نقش‭ ‬اسم‭ ‬ييشينج‭ ‬يين‭ ‬ورقم‭ ‬الإصدار‭ ‬المحدود‭ ‬لهذه‭ ‬الساعة‭ ‬الحصرية‭. ‬

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