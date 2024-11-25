تعاون بين فاشرون كونستنتان وييشينج يين لإنتاج 100 قطعة نادرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استمرارًا لروح الابتكار في عالم الساعات الراقية، أعلنت فاشرون كونستنتان إطلاق ساعة «إيجيري مون فايز»، التي تم تطويرها بالتعاون مع المصممة الشهيرة ييشينج يين. هذه الساعة التي تعد جزءًا من سلسلة محدودة تضم 100 قطعة، تمثل تفاعلًا فنيًا فريدًا بين عالم الأزياء الراقية وتقاليد صناعة الساعات المبدعة.
تتميز ساعة «إيجيري مون فايز» بقاعدة من الذهب الوردي بقطر 37 ملم، مع حلقة مرصعة بالأحجار الكريمة تزين التصميم الأنيق. وتُبرز هذه النسخة تدرجات لونية من البنفسجي الفاتح بأسلوب فاخر، مع الاحتفاظ برموز المجموعة الجمالية مثل الهيكل الأم اللؤلؤي المزخرف بنمط «الطيّات» وظهور مرحلة القمر في شكل مائل تحت شعار فاشرون كونستنتان.
ومنذ إطلاقها في عام 2020، أثبتت مجموعة «إيجيري» مكانتها في عالم الساعات الراقية المخصصة للنساء. أما تعاونها مع ييشينج يين فقد أضاف بعدًا إبداعيًا جديدًا، حيث تنسجم ألوان عرق اللؤلؤ الفاتحة التي اختارتها ييشينج يين مع الأقمشة التي تتميز بها تصاميمها، مما يعكس جوهر أحلام اليقظة في كل التفاصيل.
تجمع ساعة «إيجيري مون فايز» بين النعومة والأناقة. فالميناء المصنوع من عرق اللؤلؤ البنفسجي، المزخرف بنمط الطيات الدقيق، يبرز جمال الأقمشة التي تستخدمها ييشينج يين في تصاميمها. وتتميز الساعة بعقارب رقيقة تعكس دقة وأناقة الخياطة، مع تاج مثبت عند الساعة 2، مما يبرز التميز الذي عرف به التصميم منذ البداية.
أما العامل الفني في هذه الساعة يتجسد في العيار L 1088 المصنوع يدويًا في دار فاشرون كونستنتان، مما يضمن دقة الوقت. بينما يظهر شعار الدار المالطي في الوزن المتأرجح المصنوع من الذهب عيار 22 قيراطًا. وعلى خلفية الساعة، تم نقش اسم ييشينج يين ورقم الإصدار المحدود لهذه الساعة الحصرية.
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