واشنطن تبلغ لبنان: وقف إطلاق النار مع إسرائيل قد يعلن في غضون ساعات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قال مسؤول لبناني ودبلوماسي غربي أمس، إن واشنطن أبلغت المسؤولين اللبنانيين بأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل قد يعلن «في غضون ساعات».
وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب لـ«رويترز»، إن الهدنة التي ترعاها واشنطن تقوم على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار القوات اللبنانية في غضون 60 يوماً.
وأضاف أن إحدى نقاط الخلاف بشأن من سيراقب وقف إطلاق النار تسنى حلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالموافقة على تشكيل لجنة من خمس دول، منها فرنسا، وترأسها الولايات المتحدة. وأشار إلى أنه «لا عقبات جديدة أمام الهدنة».
وذكر مسؤول إسرائيلي أن الحكومة ستعقد اجتماعاً اليوم، لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وقال «أكسيوس»، إنه ينتظر أن تعلن الحكومة الإسرائيلية موافقتها على الاتفاق في هذا الاجتماع.
وفي واشنطن، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن محادثات وقف النار مع جماعة حزب الله «تمضي قدماً»، لكنه أصر على أن إسرائيل ستحتفظ في أي اتفاق بالقدرة على ضرب جنوب لبنان.
واحتدمت الأعمال القتالية بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية، إذ شنت إسرائيل في مطلع الأسبوع ضربات عنيفة قتلت إحداها 29 على الأقل في وسط بيروت كما أطلق حزب الله أكبر وابل صواريخ حتى الآن شمل 250 صاروخاً صوب إسرائيل الأحد.
وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت الأحد، أن المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين هدد السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل هرتسوج السبت، بأنه سينسحب من الوساطة مع لبنان، إذا لم ترد إسرائيل إيجاباً خلال الأيام المقبلة، على مقترح اتفاق وقف النار مع لبنان.
وعقد بنيامين نتنياهو اجتماعاً الأحد، حضره عدد من كبار الوزراء وقادة الاستخبارات، وتم اتخاذ قرار للتحرك نحو اتفاق. وقال مسؤولان أمريكيان إن الأطراف تقترب من التوصل إلى اتفاق.
وذكرت صحيفة «هاآرتس»، أن المقترح سيشمل 3 مراحل: هدنة تعقب سحب حزب الله قواته إلى شمال نهر الليطاني، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وأخيراً، مفاوضات إسرائيلية لبنانية بشأن ترسيم المناطق الحدودية المتنازع عليها.
وقال «أكسيوس» إن مسودة المقترح تنص على فترة انتقالية تمتد إلى 60 يوماً، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وينتشر الجيش اللبناني في المنطقة، على الحدود، ويحرك حزب الله قواته إلى شمال نهر الليطاني.
وينص الاتفاق على أن هيئة دولية تقودها الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية مراقبة وقف إطلاق النار، وأن إسرائيل تتوقع أن تتلقى خطاباً من واشنطن يؤكد حقها في القيام بعمل عسكري إذا ما خرق حزب الله شروط وقف إطلاق النار، وعدم تحرك الجيش اللبناني أو القوات الدولية.
وأمس جدد الجيش الإسرائيلي غاراته على حزب الله في لبنان حيث تتواجه قواته في معارك شرسة مع حزب الله.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ غارات جوية أخرى أمس في قطاعات مختلفة من جنوب لبنان حيث تدور اشتباكات شرسة مع عناصر حزب الله.
وأوضحت «تدور الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال وبشكل شرس في محيط بلدية الخيام بعدما تقدمت قوات الاحتلال مدعومة بدبابات الميركافا تحت غطاء من الغارات والقصف المدفعي والفوسفوري على وسط الخيام وعلى أطرافها».
وقالت إن قصفا إسرائيليا استهدف قلعة الشقيف، وهي قلعة صليبية استخدمها الجيش الإسرائيلي كقاعدة له خلال احتلاله الذي استمر 22 عاما لجنوب لبنان، وانتهى عام 2000.
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