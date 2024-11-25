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واشنطن تبلغ لبنان: وقف إطلاق النار مع إسرائيل قد يعلن في غضون ساعات

11/25/2024 7:06:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬مسؤول‭ ‬لبناني‭ ‬ودبلوماسي‭ ‬غربي‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬أبلغت‭ ‬المسؤولين‭ ‬اللبنانيين‭ ‬بأن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬قد‭ ‬يعلن‭ ‬‮«‬في‭ ‬غضون‭ ‬ساعات‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬اللبناني‭ ‬إلياس‭ ‬بوصعب‭ ‬لـ«رويترز‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬ترعاها‭ ‬واشنطن‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وانتشار‭ ‬القوات‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬60‭ ‬يوماً‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬نقاط‭ ‬الخلاف‭ ‬بشأن‭ ‬من‭ ‬سيراقب‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬تسنى‭ ‬حلها‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الماضية‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬دول،‭ ‬منها‭ ‬فرنسا،‭ ‬وترأسها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬عقبات‭ ‬جديدة‭ ‬أمام‭ ‬الهدنة‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬مسؤول‭ ‬إسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬ستعقد‭ ‬اجتماعاً‭ ‬اليوم،‭ ‬لبحث‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬أكسيوس‮»‬،‭ ‬إنه‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬موافقتها‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭.‬

وفي‭ ‬واشنطن،‭ ‬قال‭ ‬السفير‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬داني‭ ‬دانون‭ ‬إن‭ ‬محادثات‭ ‬وقف‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬‮«‬تمضي‭ ‬قدماً‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬أصر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ستحتفظ‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬بالقدرة‭ ‬على‭ ‬ضرب‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭.‬

واحتدمت‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬التحركات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬إذ‭ ‬شنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬ضربات‭ ‬عنيفة‭ ‬قتلت‭ ‬إحداها‭ ‬29‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬بيروت‭ ‬كما‭ ‬أطلق‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أكبر‭ ‬وابل‭ ‬صواريخ‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬شمل‭ ‬250‭ ‬صاروخاً‭ ‬صوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأحد‭.‬

وكانت‭ ‬تقارير‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قد‭ ‬ذكرت‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬المبعوث‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬آموس‭ ‬هوكستين‭ ‬هدد‭ ‬السفير‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬مايكل‭ ‬هرتسوج‭ ‬السبت،‭ ‬بأنه‭ ‬سينسحب‭ ‬من‭ ‬الوساطة‭ ‬مع‭ ‬لبنان،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬إسرائيل‭ ‬إيجاباً‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭.‬

وعقد‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬اجتماعاً‭ ‬الأحد،‭ ‬حضره‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الوزراء‭ ‬وقادة‭ ‬الاستخبارات،‭ ‬وتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬للتحرك‭ ‬نحو‭ ‬اتفاق‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولان‭ ‬أمريكيان‭ ‬إن‭ ‬الأطراف‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬هاآرتس‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬سيشمل‭ ‬3‭ ‬مراحل‭: ‬هدنة‭ ‬تعقب‭ ‬سحب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬قواته‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬نهر‭ ‬الليطاني،‭ ‬وانسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬وأخيراً،‭ ‬مفاوضات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬لبنانية‭ ‬بشأن‭ ‬ترسيم‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬أكسيوس‮»‬‭ ‬إن‭ ‬مسودة‭ ‬المقترح‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬انتقالية‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬يوماً،‭ ‬تنسحب‭ ‬خلالها‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬وينتشر‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬على‭ ‬الحدود،‭ ‬ويحرك‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬قواته‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬نهر‭ ‬الليطاني‭.‬

وينص‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬دولية‭ ‬تقودها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستتولى‭ ‬مسؤولية‭ ‬مراقبة‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتلقى‭ ‬خطاباً‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬يؤكد‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بعمل‭ ‬عسكري‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬خرق‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬شروط‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وعدم‭ ‬تحرك‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬أو‭ ‬القوات‭ ‬الدولية‭.‬

وأمس‭ ‬جدد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬غاراته‭ ‬على‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬حيث‭ ‬تتواجه‭ ‬قواته‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬شرسة‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬اللبنانية‭ ‬بأن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬نفّذ‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬أخرى‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬حيث‭ ‬تدور‭ ‬اشتباكات‭ ‬شرسة‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

وأوضحت‭ ‬‮«‬تدور‭ ‬الاشتباكات‭ ‬بين‭ ‬المقاومة‭ ‬وقوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬وبشكل‭ ‬شرس‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬بلدية‭ ‬الخيام‭ ‬بعدما‭ ‬تقدمت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬مدعومة‭ ‬بدبابات‭ ‬الميركافا‭ ‬تحت‭ ‬غطاء‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬والقصف‭ ‬المدفعي‭ ‬والفوسفوري‭ ‬على‭ ‬وسط‭ ‬الخيام‭ ‬وعلى‭ ‬أطرافها‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬قصفا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬استهدف‭ ‬قلعة‭ ‬الشقيف،‭ ‬وهي‭ ‬قلعة‭ ‬صليبية‭ ‬استخدمها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬كقاعدة‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬احتلاله‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬لجنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬وانتهى‭ ‬عام‭ ‬2000‭. ‬

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