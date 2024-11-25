جائزة ((التحول الرقمي في القطاع المصرفي)) تؤكد تميز البحرين بالتكنولوجيا المالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولفت‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‮»‬‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬ودعم‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬واستراتيجية‭ ‬الحكومة‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وخطة‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬للتحول‭ ‬إلى‭ ‬مجتمع‭ ‬أقل‭ ‬اعتمادًا‭ ‬على‭ ‬النقد،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬وخلق‭ ‬مناخ‭ ‬داعم‭ ‬لصناعة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

وتضم‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الجائزة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الدوليين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬وتركيا‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وإدارة‭ ‬البنوك،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬عملية‭ ‬تقييم‭ ‬عادلة‭ ‬وشفافة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬دقيقة‭ ‬تشمل‭ ‬مستوى‭ ‬الابتكار،‭ ‬والتأثير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬ومدى‭ ‬مساهمة‭ ‬المشاريع‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭.‬

وأعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬هم‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬موسى‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إس‭ ‬جي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والدكتور‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي‭ ‬المستشار‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والسيد‭ ‬هاليل‭ ‬أكسو‭ ‬المؤسس‭ ‬المشارك‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ديجيتوبيا‮»‬‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬والأستاذ‮

‬نزار‭ ‬الحيدر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمبادرة‭ ‬فنتك‭ ‬السعودية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق؛‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬موسى‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المحكمين‭ ‬للجائزة‭: ‬‮«‬إنّ‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تمثل‭ ‬منصة‭ ‬رائدة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬خدماتها‭ ‬ومنتجاتها،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬أكثر‭ ‬تطورًا‭ ‬للعملاء‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬موسى‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تأسيس‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬يؤكد‭ ‬التزام‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬بتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬ودعمه‭ ‬ليظل‭ ‬رائدًا‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬الحلول‭ ‬التقنية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬مالي‭ ‬إقليمي‭ ‬ودولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬وتطلعاتها‭ ‬نحو‭ ‬تسريع‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه؛‭ ‬أوضح‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬البلوشي‭ ‬المنسق‭ ‬العام‭ ‬للجائزة‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬تستهدف‭ ‬كافة‭ ‬مقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬جملة‭ ‬وتجزئة‭ ‬وشركات‭ ‬وغيرها،‭ ‬وذلك‭ ‬بغرض‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬الرقمية‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تنفذها،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية،‭ ‬وتحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء،‭ ‬ودعم‭ ‬التوجه‭ ‬الوطني‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬الحديثة‭ ‬ويخدم‭ ‬التقدم‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الرقمي‭.‬

وأضاف‭ ‬البلوشي‭: ‬‮«‬شارك‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ونقوم‭ ‬حاليّا‭ ‬بإجراء‭ ‬تحليل‭ ‬شامل‭ ‬للمعلومات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬المشاركة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أهداف‭ ‬المشاريع،‭ ‬ونتائجها،‭ ‬ومدى‭ ‬توافقها‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الموضوعة،‭ ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬تزويدنا‭ ‬بنتائج‭ ‬دقيقة‭ ‬وموضوعية،‭ ‬تعكس‭ ‬الجهود‭ ‬الحقيقية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وكلنا‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬تنافسية‭ ‬مشجعة‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬لتبني‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الرقمية‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬الحديثة‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬أطلقت‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‮»‬‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للمصارف،‭ ‬وهي‭ ‬مبادرة‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلة‭ ‬بجمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬والذي‭ ‬تزامن‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬إعلان‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬الفائزة‭ ‬بالجائزة‭ ‬خلال‭ ‬احتفال‭ ‬تنظمه‭ ‬الجمعية‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للمصارف‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬أيضاً‭ ‬تكريم‭ ‬لجنة‭ ‬الجائزة‭ ‬بالجمعية‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الجائزة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬عمليات‭ ‬الرقمنة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬