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فعاليات وطنية: مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات للوجيه فاروق المؤيد

11/25/2024 7:06:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الراحل ركن من أركان الاقتصاد الوطني البحريني

كتبت‭ ‬أمل‭ ‬الحامد‭:‬


فجعت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬بوفاة‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الوجيه‭ ‬فاروق‭ ‬يوسف‭ ‬المؤيد‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬80‭ ‬عامًا‭.‬

وأعربت‭ ‬فعاليات‭ ‬وطنية‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬حزنها‭ ‬برحيل‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أعمدة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬البحريني‭ ‬ومساهماته‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬والمالي‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬حدود،‭ ‬هو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أنجح‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭.‬

وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬الراحل‭ ‬عرف‭ ‬بكرمه‭ ‬الكبير‭ ‬وتفانيه‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬الخير،‭ ‬وكان‭ ‬دائمًا‭ ‬سبَّاقًا‭ ‬للمبادرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والخيرية،‭ ‬مضيفين‭ ‬أن‭ ‬ذكراه‭ ‬ستبقى‭ ‬خالدة‭ ‬في‭ ‬قلوبنا‭ ‬وفي‭ ‬ذاكرة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬ستظل‭ ‬تفتخر‭ ‬بما‭ ‬قدمه‭ ‬من‭ ‬عطاء‭ ‬وإنجاز‭.‬

وقال‭ ‬فوزي‭ ‬أحمد‭ ‬كانو،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭: ‬‮«‬برحيل‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد،‭ ‬تودّع‭ ‬البحرين‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬رجالاتها‭ ‬وأيقونة‭ ‬من‭ ‬أيقونات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الذين‭ ‬أثروا‭ ‬الحياة‭ ‬التجارية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬بابتسامتهم‭ ‬الدافئة‭ ‬وروحهم‭ ‬الطيبة‭. ‬كان‭ ‬الفقيد،‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬شخصية‭ ‬ودودة‭ ‬تفيض‭ ‬حبًا‭ ‬واحترامًا،‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬بابتسامته‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تفارق‭ ‬محياه‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬أصعب‭ ‬الظروف‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬فقط‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬ناجحاً،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬أيضاً‭ ‬إنساناً‭ ‬بمعنى‭ ‬الكلمة،‭ ‬يُلهم‭ ‬من‭ ‬حوله‭ ‬ويغرس‭ ‬فيهم‭ ‬روح‭ ‬التفاؤل‭ ‬والعمل‭ ‬الجاد‮»‬‭.‬

وذكر‭: ‬‮«‬عرف‭ ‬عن‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬كرمه‭ ‬الكبير‭ ‬وتفانيه‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬الخير،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬دائماً‭ ‬سبّاقاً‭ ‬للمبادرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والخيرية‭. ‬لم‭ ‬يتردد‭ ‬يوماً‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للمشاريع‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والصحية،‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬خارجها،‭ ‬مما‭ ‬جعله‭ ‬رمزاً‭ ‬للعطاء‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬حدود‭ ‬له‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬مؤمناً‭ ‬بأن‭ ‬النجاح‭ ‬الحقيقي‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الآخرين‭ ‬وإحداث‭ ‬فرق‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬أسهم‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬بدور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬قاد‭ ‬مؤسسات‭ ‬كبرى‭ ‬مثل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وفندق‭ ‬الخليج‭. ‬استطاع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رؤيته‭ ‬الثاقبة‭ ‬وإدارته‭ ‬الحكيمة،‭ ‬أن‭ ‬يرفع‭ ‬مستوى‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬ويجعلها‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الجودة‭ ‬والتميز‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬علاقتي‭ ‬به‭ ‬تتجاوز‭ ‬حدود‭ ‬العمل‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬صداقة‭ ‬عميقة‭ ‬وأخوة‭ ‬صادقة‭. ‬جمعتنا‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬إدارات‭ ‬عدة،‭ ‬حيث‭ ‬كنت‭ ‬شاهداً‭ ‬على‭ ‬إخلاصه‭ ‬ووفائه‭ ‬وحبه‭ ‬لوطنه‭ ‬ولأسرته‭ ‬ولكل‭ ‬من‭ ‬عرفه‭. ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬فقط‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬بارعاً،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬أيضاً‭ ‬قلباً‭ ‬نابضاً‭ ‬بالمحبة‭ ‬والإنسانية‭. ‬فقدناه‭ ‬أمس،‭ ‬لكن‭ ‬ذكراه‭ ‬ستبقى‭ ‬خالدة‭ ‬في‭ ‬قلوبنا‭ ‬وفي‭ ‬ذاكرة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬ستظل‭ ‬تفتخر‭ ‬بما‭ ‬قدمه‭ ‬من‭ ‬عطاء‭ ‬وإنجاز‭. ‬نسأل‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يتغمده‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ومغفرته،‭ ‬وأن‭ ‬يلهمنا‭ ‬الصبر‭ ‬على‭ ‬فراقه‭. ‬وداعاً‭ ‬صاحب‭ ‬الابتسامة،‭ ‬ستبقى‭ ‬حياً‭ ‬بيننا‭ ‬بما‭ ‬تركته‭ ‬من‭ ‬إرث‭ ‬عظيم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الأخ‭ ‬العزيز‭ ‬فاروق‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬جداً‭ ‬رثاؤه‭ ‬لصعوبة‭ ‬حصر‭ ‬مناقبه‭ ‬ومنافعه‭ ‬للمجتمع‭ ‬بكل‭ ‬قطاعاته‭. ‬فهو‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬تاجراً‭ ‬ناجحاً‭ ‬ورجل‭ ‬أعمال‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬الأول،‭ ‬فهو‭ ‬إنسان‭ ‬رائع،‭ ‬محب‭ ‬لأهله‭ ‬ولمجتمعه،‭ ‬كريم‭ ‬اليد،‭ ‬أبيض‭ ‬القلب،‭ ‬لا‭ ‬يرد‭ ‬من‭ ‬كان‭ ‬يطرق‭ ‬بابه‭ ‬لمساعدته‭ ‬لحل‭ ‬أي‭ ‬مشكلة‭ ‬وإن‭ ‬تطلب‭ ‬الأمر‭ ‬التوسط‭ ‬عند‭ ‬الغير‭ ‬والاستجداء‭ ‬منهم‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬فاروق‭ ‬ركن‭ ‬من‭ ‬أركان‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬البحريني‭ ‬ومساهماته‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬والمالي‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬حدود،‭ ‬هو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أنجح‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬عرفته‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الخمسة‭ ‬السابقة‭. ‬يحب‭ ‬النجاح‭ ‬لغيره‭ ‬كما‭ ‬يحبه‭ ‬لنفسه،‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬وكان‭ ‬عضواً‭ ‬بارزاً‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬مجالس‭ ‬إدارات‭ ‬الشركات‭ ‬العامة‭ ‬وغرفة‭ ‬التجارة‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وعديد‭ ‬من‭ ‬الهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالبحرين‭ ‬وطنا‭ ‬وشعبًا‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬فاروق‭ ‬سيبقى‭ ‬نبراس‭ ‬علم‭ ‬يعطي‭ ‬دروساً،‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬للجيل‭ ‬الحالي‭ ‬والقادم‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬العمل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬عليهم‭ ‬أن‭ ‬ينتبهوا‭ ‬لما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الخمسة‭ ‬الماضية‭. ‬أخيراً‭ ‬أختم‭ ‬فأقول‭: ‬‮«‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬لن‭ ‬نتذكرك‭ ‬لأننا‭ ‬لن‭ ‬ننساك‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬عبر‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الحزن‭ ‬والأسى،‭ ‬بوفاة‭ ‬الفقيد‭ ‬المؤيد،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬رحيله‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬بالعطاء‭ ‬والإنجازات‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الفقيد‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الشخصيات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة،‭ ‬إذ‭ ‬استطاع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رؤيته‭ ‬الثاقبة‭ ‬وقيادته‭ ‬الحكيمة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والخليج‭ ‬أن‭ ‬يترك‭ ‬بصمة‭ ‬لا‭ ‬تُمحى‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الأعمال‭ ‬والاستثمار،‭ ‬ستبقى‭ ‬شاهدًا‭ ‬على‭ ‬عطائه‭ ‬وما‭ ‬تميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬وخبرات‭.‬

وبين‭ ‬المسقطي‭ ‬أن‭ ‬الفقيد‭ ‬المؤيد‭ ‬أسس‭ ‬عديدا‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وكان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬رائدًا‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬المال‭ ‬والأعمال،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬أيضًا‭ ‬مثالًا‭ ‬للالتزام‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعمه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمشروعات‭ ‬الخيرية‭ ‬التي‭ ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

وأفاد‭ ‬المسقطي‭ ‬بأن‭ ‬خسارة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬الرجل‭ ‬تمثل‭ ‬فقدانًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬إرثه‭ ‬سيظل‭ ‬حيًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تركها،‭ ‬سائلًا‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يتغمده‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ويسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أهله‭ ‬وذويه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬صباح‭ ‬السلوم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬البحريني‭ ‬ورئيس‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لتنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬فقدت‭ ‬أمس‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أعمدة‭ ‬اقتصادها‭ ‬الوطني‭ ‬الوجيه‭ ‬فاروق‭ ‬يوسف‭ ‬المؤيد،‭ ‬وهو‭ ‬العلامة‭ ‬الأبرز‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬عاماً‭ ‬استطاع‭ ‬خلالها‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬عددا‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والبنوك‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتحقيق‭ ‬نجاحات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬السلوم‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الفقيد‭ ‬الراحل‭ ‬كان‭ ‬شديد‭ ‬الارتباط‭ ‬بصغار‭ ‬المؤسسات‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وهو‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لتنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لتأسيسها‭ ‬ساعياً‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬عاماً‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬عقب‭ ‬الأزمات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتوالية‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بها‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬أجمع،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دعاه‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬تأسيس‭ ‬مركز‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬لدعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬الجفير‭ ‬ثم‭ ‬أسس‭ ‬فرعه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬بيت‭ ‬التجار‭ ‬‮«‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬تاريخ‭ ‬الراحل‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬زاخراً‭ ‬بالنجاحات‭ ‬المبهرة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الشركات‭ ‬العملاقة‭ ‬التي‭ ‬أدارها‭ ‬بكل‭ ‬اقتدار‭ ‬وكفاءة‭ ‬وحنكة،‭ ‬فإن‭ ‬تاريخه‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬أهمية‭ ‬ومساعداته‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬لها‭ ‬لأصحاب‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬قيمة‭ ‬أبداً‭ ‬عن‭ ‬تاريخه‭ ‬المضيء‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وقيادة‭ ‬كبار‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬والبنوك‭ ‬إلى‭ ‬النجاح‭ ‬الباهر‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬السلوم‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬على‭ ‬صعيد‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬فالله‭ ‬وحده‭ ‬يشهد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬وكم‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬السر‭ ‬والعلن‭ ‬من‭ ‬مساعدات‭ ‬وتبرعات‭ ‬لعمل‭ ‬الخير‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وكم‭ ‬مد‭ ‬من‭ ‬أيادٍ‭ ‬تحمل‭ ‬الخير‭ ‬والحب‭ ‬للجميع،‭ ‬ودعم‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬والمستشفيات‭ ‬ومراكز‭ ‬العلاج‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

أما‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الشخصي‭ ‬فإن‭ ‬كتباً‭ ‬لا‭ ‬تكفي‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬مناقب‭ ‬وأخلاقيات‭ ‬هذا‭ ‬العملاق‭ ‬وأفضاله‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬وقد‭ ‬ارتبطت‭ ‬به‭ ‬أشد‭ ‬الارتباط‭ ‬وكان‭ ‬بمثابة‭ ‬الأب‭ ‬الروحي‭ ‬لي‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬والدي‭ ‬رحمة‭ ‬الله‭ ‬عليه،‭ ‬إن‭ ‬العين‭ ‬لتدمع‭ ‬وإن‭ ‬القلب‭ ‬ليحزن‭ ‬وإن‭ ‬على‭ ‬فراقك‭ ‬يابو‭ ‬محمد‭ ‬لمحزونون،‭ ‬اللهم‭ ‬اغفر‭ ‬لعبدك‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬وارحمه‭.‬

نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭: ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬فارس‭ ‬أعمال‭ ‬الخير‭ ‬يرحل‭ ‬رافعا‭ ‬يده‭ ‬البيضاء

أصدر‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضي‭ ‬والثقافي‭ ‬بيانا‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭: ‬انفطرت‭ ‬قلوبنا‭ ‬ونحن‭ ‬نتلقى‭ ‬خبر‭ ‬رحيلك‭ ‬الحزين،‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬قامة‭ ‬شامخة‭ ‬من‭ ‬قامات‭ ‬البحرين‭ ‬مثلك‭ ‬سيكون‭ ‬رحيلها‭ ‬فاجعة‭ ‬وخبرا‭ ‬حزينا‭ ‬سيعتصر‭ ‬قلوب‭ ‬كل‭ ‬البحرينيين‭ ‬فمن‭ ‬منا‭ ‬لم‭ ‬تمسح‭ ‬يدك‭ ‬البيضاء‭ ‬على‭ ‬رأسه‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضي‭.‬

فاروق‭ ‬بن‭ ‬يوسف‭ ‬المؤيد‭ ‬الشخصية‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬حفرت‭ ‬اسمها‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬البحرين‭ ‬بحروف‭ ‬من‭ ‬ذهب،‭ ‬أصبح‭ ‬اسمًا‭ ‬عصيًّا‭ ‬على‭ ‬النسيان‭ ‬أو‭ ‬الغياب‭ ‬بل‭ ‬سيكون‭ ‬دائماً‭ ‬حاضراً‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬أو‭ ‬الفعل‭ ‬الوطني‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬في‭ ‬مجمل‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬الإنسان‭ ‬البحريني‭.‬

أما‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضي‭ ‬والثقافي‭ ‬فحزننا‭ ‬أكبر‭ ‬ومصابنا‭ ‬جلل‭ ‬برحيل‭ ‬هذا‭ ‬الوجيه،‭ ‬فارس‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فمنذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬سنة‭ (‬وأبومحمد‭) ‬رئيساً‭ ‬فخرياً‭ ‬وأباً‭ ‬كريماً‭ ‬حانياً‭ ‬لنادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بكل‭ ‬منتسبيه‭ ‬فلم‭ ‬يكتف‭ ‬بمنح‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ومشاريعه‭ ‬التوجيه‭ ‬والدعم‭ ‬بكل‭ ‬أشكاله‭ ‬بل‭ ‬طالت‭ ‬يده‭ ‬البيضاء‭ ‬كل‭ ‬الأعضاء‭ ‬واللاعبين‭ ‬لتجده‭ (‬رحمه‭ ‬الله‭) ‬محققاً‭ ‬لتطلعاتهم‭ ‬وطلباتهم‭ ‬بكرم‭ ‬وتواضع‭.‬

ولم‭ ‬يهدأ‭ ‬ولم‭ ‬يكل‭ ‬حتى‭ ‬أنجز‭ ‬المشروع‭ ‬الاستثماري‭ ‬للنادي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حلماً‭ ‬فحوَّله‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬ملموس‭ ‬فقط‭ ‬ليضمن‭ ‬استدامة‭ ‬النشاط‭ ‬في‭ ‬النادي،‭ ‬أنجزه‭ ‬بدعم‭ ‬خيري‭ ‬من‭ ‬السيدة‭ ‬الفاضلة‭ ‬والدته‭ ‬عائشة‭ ‬المؤيد‭ (‬رحمها‭ ‬الله‭) ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬مركز‭ ‬عائشة‭ ‬المؤيد‭ ‬التجاري‭ ‬أم‭ ‬فقيدنا‭ ‬الكبير‭ ‬مشروعا‭ ‬خيريا‭. ‬كان‭ ‬يقود‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬استدامة‭ ‬لدعم‭ ‬ومكافأة‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬السابقة‭ ‬والتي‭ ‬بفضله‭ ‬ونظرته‭ ‬القادمة‭ ‬ستكون‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬رواتب‭ ‬ومكافئة‭ ‬اللاعبين‮»‬‭.‬

لن‭ ‬تتسع‭ ‬الأوراق‭ ‬لسرد‭ ‬كل‭ ‬أعمال‭ ‬الخير‭ ‬التي‭ ‬بادر‭ ‬بها‭ ‬فقيدنا‭ ‬الحبيب‭ ‬الوجيه‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬الذي‭ ‬طالما‭ ‬اعتمد‭ ‬مبدأ‭ (‬استعينوا‭ ‬على‭ ‬قضاء‭ ‬حوائجكم‭ ‬بالكتمان‭) ‬ليس‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭. ‬لكن‭ ‬يكفينا‭ ‬فخراً‭ ‬أننا‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬اعتمد‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أعماله‭ ‬الخيرية‭ ‬الكريمة‭ ‬عبر‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭.‬

وإذ‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬فجعها‭ ‬رحيله‭ ‬الجارح‭ ‬هذا‭ ‬ستخلد‭ ‬اسمه‭ ‬النزيه‭ ‬فإننا‭ ‬نتطلع‭ ‬أن‭ ‬تبادر‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بتسمية‭ ‬أحد‭ ‬شوارع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باسمه‭ ‬ليبقى‭ ‬الوجيه‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬نموذجاً‭ ‬وقدوة‭ ‬لكل‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬ولتعبر‭ ‬البحرين‭ ‬الطيبة‭ ‬عن‭ ‬عرفانها‭ ‬بجهود‭ ‬المخلصين‭ ‬من‭ ‬أبنائها‭ ‬الذين‭ ‬ساهموا‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬نهضتها‭ ‬الشاملة‭.‬

نتوجه‭ ‬إلى‭ ‬عائلة‭ ‬المؤيد‭ ‬الكرام‭ ‬بالتعزية‭ ‬والمواساة‭ ‬راجين‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬العزيز‭ ‬أن‭ ‬يصبرهم‭ ‬ويصبرنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المصاب‭ ‬الجلل‭. ‬نسأل‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يشمل‭ ‬فقيدنا‭ ‬العزيز‭ ‬في‭ ‬رحمته‭ ‬ويتقبله‭ ‬مع‭ ‬الصديقين‭ ‬والأنبياء‭ ‬في‭ ‬الجنة‭.‬

وختامًا‭ ‬نتوجه‭ ‬بالعزاء‭ ‬للبحرين‭ ‬قيادة‭ ‬وشعبًا‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬هذا‭ ‬الابن‭ ‬البار‭ ‬الكريم‭. ‬رحمك‭ ‬الله‭ ‬يا‭ ‬فارس‭ ‬أعمال‭ ‬الخير‭ ‬في‭ ‬وطنك‭. ‬إنا‭ ‬لله‭ ‬وإنا‭ ‬إليه‭ ‬راجعون‭.‬


منصات التواصل الاجتماعي: رحل رجل أحب الخير للجميع

نعى‭ ‬رواد‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مع‭ ‬خبر‭ ‬وفاة‭ ‬الوجيه‭ ‬فاروق‭ ‬بن‭ ‬يوسف‭ ‬المؤيد‭ ‬حيث‭ ‬تحدثوا‭ ‬عن‭ ‬مناقب‭ ‬الفقيد‭ ‬الراحل‭.‬

نعى‭ ‬عيسى‭ ‬الحمادي‭ ‬مستشار‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام‭ ‬بديوان‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الشخصي‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬أبا‭ ‬محمد‭ ‬نسأل‭ ‬الله‭ ‬لك‭ ‬العفو‭ ‬والمغفرة‭. ‬سيذكر‭ ‬التاريخ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مناقبك‭ ‬الطيبة‭ ‬وأفعالك‭ ‬النبيلة‭ ‬ولكنني‭ ‬أكتفي‭ ‬بواحدة؛‭ ‬كنت‭ ‬مثالاً‭ ‬للتواضع،‭ ‬رحمك‭ ‬الله‭ ‬وأسكنك‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‮»‬‭.‬

ونشرت‭ ‬ابنة‭ ‬الراحل‭ ‬هالة‭ ‬المؤيد‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬الإنستغرام‭ ‬صورة‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬والدها‭ ‬عبرت‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬عميق‭ ‬حزنها‭ ‬وكتبت‭ ‬

‭(‬ My ‭ ‬ heart ‭ ‬ is ‭ ‬ shattered ‭ ‬ to ‭ ‬ a ‭ ‬ million ‭ ‬ pieces ‭).‬

ونعى‭ ‬المحامي‭ ‬إبراهيم‭ ‬المناعي‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الشخصي‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬خالص‭ ‬العزاء‭ ‬والمواساة‭ ‬إلى‭ ‬أسرة‭ ‬المرحوم‭ ‬الوجيه‭ ‬فاروق‭ ‬يوسف‭ ‬المؤيد‭ ‬وإلى‭ ‬عموم‭ ‬عائلة‭ ‬المؤيد‭ ‬الكرام‭. ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬وغفر‭ ‬له‭ ‬وأسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭. ‬إنا‭ ‬لله‭ ‬وإنا‭ ‬إليه‭ ‬راجعون‮»‬‭.‬

كما‭ ‬نعت‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬الراحل‭ ‬حيث‭ ‬كتبت‭: ‬‮«‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الحزن‭ ‬والأسى‭ ‬ينعى‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضـــاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬ومجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ومجلس‭ ‬الجامعة‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬وجميع‭ ‬طلبة‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬الفقيد‭ ‬الغالي‭ ‬الوجيه‭ ‬فاروق‭ ‬يوسف‭ ‬المؤيد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬علي‭ ‬العرادي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭: ‬‮«‬رحم‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذنه‭ ‬تعالى‭ ‬المعلم‭ ‬والوجيه‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭.. ‬وإنني‭ ‬إذ‭ ‬أنعيه‭.. ‬وأشاطركم‭ ‬ومحبيه‭ ‬الحزن‭ ‬والألم‭.. ‬وأعزي‭ ‬بفقده‭ ‬نفسي‭ ‬وعائلته‭ ‬الكريمة‭.. ‬فإنني‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أجدني‭ ‬أذكر‭ ‬بأنه‭ ‬سيظل‭ ‬راسخا‭ ‬في‭ ‬نفوسنا‭.. ‬فهو‭ ‬رجل‭ ‬من‭ ‬رجالات‭ ‬البحرين‭.. ‬سيعيش‭ ‬بذكراه‭ ‬العطرة‭ ‬وعمله‭ ‬الطيب‭ ‬بيننا‭.. ‬فثمة‭ ‬رجال‭ ‬لا‭ ‬يموتون‭.. ‬يبقون‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬مواقعهم‭ ‬الرفيعة‭ ‬وتبقى‭ ‬أعمالهم‭ ‬وخصالهم‭ ‬شاخصة‭ ‬للجميع‭.. ‬وتبقى‭ ‬ذكراهم‭ ‬العطرة‭ ‬مسجلة‭ ‬بحروف‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬وقلوب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عرفهم‭ ‬أو‭ ‬تعامل‭ ‬معهم‭.. ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمده‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأن‭ ‬يكتب‭ ‬له‭ ‬مقاماً‭ ‬مع‭ ‬الصديقين‭ ‬والشهداء‭.. ‬وأن‭ ‬يُلهمنا‭ ‬جميعاً‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭ ‬وإنا‭ ‬لله‭ ‬وإنا‭ ‬إليه‭ ‬لراجعون‮»‬‭.‬

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