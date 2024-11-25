Uwallet توسّع خدماتها المالية بإطلاق باقة متكاملة من خدمات التأمين عبر تطبيقها



في خطوة رائدة نحو تعزيز تجربة عملائها وتقديم حلول مالية متكاملة، أعلنت UWallet - المحفظة الإلكترونية المتميزة بتقديم حلول مبتكرة وسهلة الاستخدام - عن إطلاق باقة شاملة من خدمات التأمين بالتعاون مع شركة "إتقان لأعمال الوساطة في التأمين وإعادة التأمين و استشارات التأمين". تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية UWallet المستمرة لتلبية احتياجات عملائها المتزايدة في عالم يتطور بسرعة ، ويتسم بالاحتياجات المتزايدة للخدمات المالية الحديثة.



UWallet ليست مجرد محفظة إلكترونية، بل إنها منصة متكاملة تقدم للمستخدمين خدمات متكاملة للدفع و تحويل الأموال بمستويات غير مسبوقة من الأمان وسهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات التأمين. الآن، يمكن للمستخدمين بكل سهولة الاستفادة من التأمين الشامل للسيارات، التأمين الصحي، وتأمين السفر مباشرة عبر تطبيقUWallet ، مما يوفر لهم الوقت والجهد ويمنحهم تجربة سلسة ومريحة تضمن لهم سهولة الاستخدام.



وعلّق الدكتور علاء نشيوات، الرئيس التنفيذي لشركة UWallet على هذه الإضافة الجديدة قائلاً: "إطلاق خدمات التأمين عبر تطبيق UWallet يعكس رؤيتنا الطموحة لتحويل التطبيق إلى منصة مالية متكاملة تلبي كافة احتياجات المستخدمين، حيث لم نعد نقتصر على توفير حلول الدفع الإلكتروني فقط، بل نسعى إلى التوسع لتوفير خدمات مالية شاملة، بما في ذلك التأمين، لتسهيل حياة عملائنا وتوفير الراحة لهم، دون الحاجة للتعامل مع الوسائل التقليدية المعقدة."



وأضاف نشيوات: "نحن في UWallet ملتزمون بتقديم حلول مالية مبتكرة تواكب احتياجات عملائنا وتبسّط تجربتهم الرقمية اليومية. نسعى دائماً لإثراء تطبيقنا بالشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات رائدة مثل شركة إتقان لأعمال الوساطة وإعادة التأمين و استشارات التأمين، لضمان تقديم خدمات تأمينية حديثة ومتكاملة تلبي تطلعات عملائنا."



ومن جانبه، أعرب عبد الكريم العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة "إتقان لأعمال الوساطة في التأمين وإعادة التأمين و استشارات التأمين"، عن سعادته بالتعاون مع UWallet قائلاً: "هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية في عالم التأمين الرقمي، حيث تجمع بين خبرتنا الواسعة في مجال التأمين والتقنيات المالية المتقدمة التي تقدمها UWallet. نطمح من خلال هذا التعاون إلى تبسيط تجربة التأمين للعملاء وتوسيع نطاق خدماتنا للوصول إلى شريحة أوسع من المستخدمين الذين يبحثون عن حلول تأمينية رقمية تتسم بالشفافية والسرعة والسهولة."



واختتم العتيبي: "مع التطور السريع للتكنولوجيا المالية، اصبح من الضروري تقديم حلول تأمينية متكاملة تُلبي كافة احتياجات العملاء في مكان واحد، وهذا هو الهدف الرئيسي من شراكتنا مع UWallet."



تجدر الإشارة إلى أن UWallet تعمل باستمرار على تطوير خدماتها المالية وتقديم حلول مبتكرة تسهّل الحياة اليومية للعملاء وتزيد من كفاءتها.