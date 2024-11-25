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رفعت المبيعات 30%.. الجمعة البيضاء تنتشل الأسواق من حالة الجمود

11/25/2024 2:50:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة






عمان- أنعشت تخفيضات "الجمعة البيضاء" التي أطلقها تجار في السوق المحلي الحركة التجارية في عدد من القطاعات منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وبين تجار وعاملون في الأسواق التجارية المحلية أن حجم النشاط التجاري ارتفع خلال الأيام الماضية بنسبة 30 % مقارنة بالأسابيع السابقة فيما توقعوا استمرار النشاط بهذه الوتيرة حتى نهاية الشهر الحالي.
وأكد العاملون أن "الجمعة البيضاء"، تشكل متنفسا للتجار الذين يترقبونها لإنعاش الأسواق وزيادة المبيعات وتعويض آثار الركود الذي تعانيه الأسواق منذ فترة ليست بالقصيرة، كما أنها تشكل ايضا متنفسا للمواطنين لاقتناء بعض السلع بأسعار مخفضة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة محليا، مشيرين إلى أن اهتمام الأردنيين بتخفيضات موسم "الجمعة البيضاء" تنامى بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح العاملون أن مستوى الإقبال على عروض "الجمعة البيضاء" لهذا العام، أظهر تحسنا مقارنة بالعام الماضي الذي كانت فيه الرغبة الشرائية للمواطنين تحت تأثير صدمة العدوان الإسرائيلي على غزة.
ويشار إلى أن الأسواق المحلية درجت خلال السنوات الماضية على تنظيم تخفيضات خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) على غرار ما يعرف عالميا "بالبلاك فرادي" والتي يطلق عليها عربيا "الجمعة البيضاء"، إذ تنظم أغلب القطاعات التجارية خصومات على مختلف السلع والمنتجات لديها، ويستغل كثير من المواطنين هذه التخفيضات والخصومات للشراء بأسعار مناسبة وأقل من مستوى الأسعار في باقي فترات العام.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي لـ"الغد"، أن الوزارة فعلت الرقابة على كافة الأسواق للتأكد من مدى التزامها بالقوانين والتعليمات، إضافة إلى الوقوف على حقيقة التخفيضات المعلنة من قبل التجار.
وشدد البرماوي على أن الوزارة لديها أدوات الرقابة والضبط الكافية، للتعامل مع كافة الأسواق ومخالفة أي منشأة غير ملتزمة بالقوانين المرعية والمنظمة لعملها، موضحا أن هذه المحال ملزمة بالبيع وفق الأسعار المعلنة وإذ ثبت عدم التزامها بذلك ستخضع للمساءلة القانونية.
وقال ممثل قطاع الكهرباء والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي "تخفيضات أسبوع "الجمعة البيضاء" ساهمت في زيادة حركة الإقبال على الشراء في معارض ومراكز بيع القطاع في الأسبوع الأخير بما نسبته 20 % قياسا مع الأسابيع التي سبقته، متوقعا أن يستمر الإقبال بهذه الوتيرة حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر)".
وأكد الزعبي أن اهتمام الأردنيين بتخفيضات موسم "الجمعة البيضاء" تنامى بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وبات ينتظره المواطنون من أجل الحصول على السلع بمستويات أسعار أقل من المستوى المعتاد في بقية أشهر العام، مشيرا إلى تحسن الإقبال في السوق المحلي مقارنة مع موسم "الجمعة الماضية" في العام الماضي، إذ كانت الرغبة الشرائية معدومة تحت صدمة العدوان الإسرائيلي على غزة.
وبين الزعبي أن التجار يعقدون آمالا كبيرة على أسبوع التخفيضات في تحسين النشاط في ظل حالة الركود الطويلة التي تسيطر على القطاع منذ أكثر من عام نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، عدا عن تأثر الرغبة الشرائية لدى المواطنين معنويا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ولبنان. وشدد الزعبي، على أن أغلب التخفيضات التي تنظمها محال القطاع حقيقية وملموسة، مقدرا متوسط التخفيضات على أسعار الأجهزة والأدوات خلال الجمعة البيضاء بأكثر من 20 %.
من جانبه، أكد ممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية في غرفة تجارة الأردن همام خالد حبنكة أن محال القطاع في السوق المحلي تشهد منذ أسبوع حركة ملموسة تزيد بنسبة 35 % مقارنة مع الفترة التي سبقت انطلاق عروض "الجمعة البيضاء".
وبين حبنكة أن متوسط انخفاض الأسعار الذي تقدمه العروض في القطاع تتراوح ما بين 25-50 %، لافتا إلى أن توجه تجار القطاع إلى خفض الأسعار بهذه المستويات يعود إلى سببين: الأول رغبة التجار في تشجيع المواطنين على الشراء وكسر حالة الركود التي يشهدها القطاع منذ فترة طويلة، أما السبب الثاني فيعود إلى وجود مخزون كبير من السلع لدى أغلب التجار منذ أكثر من عام.
وأوضح حبنكة أن تزامن موعد عروض "الجمعة البيضاء" مع موعد تسليم الرواتب، لعب دورا كبيرا في تحسين مستوى الإقبال على محال القطاع.
وأشار حبنكة إلى أن الإقبال الأكبر في القطاع يتركز على السجاد والمواكيت والأجهزة الكهربائية، في حين أنه يبدو بصورة أقل على الأثاث المنزلي.
إلى ذلك، اتفق المستثمر في قطاع الألبسة أسعد القواسمي مع سابقيه على نشاط الحركة في الأسواق على إثر تخفيضات "الجمعة البيضاء"، مبينا أن محال الألبسة في السوق المحلي تترقب ارتفاع وتيرة الإقبال خلال الأيام المقبلة.
وأوضح القواسمي أن تزامن دخول موسم الشتاء مع حلول فترة التخفيضات، يشكل فرصة كبيرة للتجار لتحسين مبيعاتهم التي تأثرت مؤخرا بحالة الركود العامة في السوق المحلي.
وأشار القواسمي إلى أن نسبة الانخفاض على الأسعار الخاصة بالتخفيضات تتراوح ما بين 20-50 %، حيث أن أغلب التخفيضات حقيقية ويلمسها المشترون.

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