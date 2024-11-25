المنتخب الوطني لكرة السلة يتأهل إلى نهائيات آسيا

تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة إلى نهائيات كأس آسيا، بعد فوزه اليوم الاثنين على نظيره المنتخب الفلسطيني بنتيجة 87-81 (النصف الأول 48-34)، في لقاء جمعهما بصالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



وجاءت هذه المباراة ضمن ختام مشوار المنتخب في النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا (جدة 2025).



وانفرد المنتخب الوطني في صدارة ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 8 نقاط، ثم السعودية ثانيا برصيد 5 نقاط، والعراق ثالثا برصيد 4 نقاط، بشكل مؤقت، بانتظار أن يلتقي المنتخبان في وقت متأخر من اليوم، فيما استقرت فلسطين في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.