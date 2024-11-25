المنتخب الوطني لكرة السلة يتأهل إلى نهائيات آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة إلى نهائيات كأس آسيا، بعد فوزه اليوم الاثنين على نظيره المنتخب الفلسطيني بنتيجة 87-81 (النصف الأول 48-34)، في لقاء جمعهما بصالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وجاءت هذه المباراة ضمن ختام مشوار المنتخب في النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا (جدة 2025).
وانفرد المنتخب الوطني في صدارة ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 8 نقاط، ثم السعودية ثانيا برصيد 5 نقاط، والعراق ثالثا برصيد 4 نقاط، بشكل مؤقت، بانتظار أن يلتقي المنتخبان في وقت متأخر من اليوم، فيما استقرت فلسطين في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
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