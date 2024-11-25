أمانة الشورى تستقبل وفدًا إماراتيًا من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت الأمانة العامة لمجلس الشورى، وفدًا من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك للاطلاع على مسارات عمل السلطة التشريعية في مملكة البحرين، والدور الذي يضطلع به مجلس الشورى ضمن مسيرة البناء والتطوير الوطني الشاملة في المملكة.
وضمّ الوفد الزائر الدكتور أحمد عبدالله الهدابي مدير إدارة التنسيق والمتابعة بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعلياء سعيد عبدالله العلي رئيس قسم متابعة الشؤون التشريعية بالوزارة، حيث تأتي الزيارة بتنظيم من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين.
واطلع الوفد على شرحٍ تعريفي للأسس الدستورية والقانونية التي تعمل وفقًا لها السلطة التشريعية في مملكة البحرين، قدمه السيد علي نادر السلوم المستشار القانوني المساعد، استعرض خلاله دور مجلس الشورى واختصاصاته، وآلية التعاون القائمة بين مجلسي الشورى والنواب من جهة، وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة أخرى.
فيما حضر الوفد جانبًا من أعمال جلسة مجلس الشورى السابعة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
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