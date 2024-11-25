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أمانة الشورى تستقبل وفدًا إماراتيًا من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

11/25/2024 9:14:13 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت الأمانة العامة لمجلس الشورى، وفدًا من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك للاطلاع على مسارات عمل السلطة التشريعية في مملكة البحرين، والدور الذي يضطلع به مجلس الشورى ضمن مسيرة البناء والتطوير الوطني الشاملة في المملكة.
وضمّ الوفد الزائر الدكتور أحمد عبدالله الهدابي مدير إدارة التنسيق والمتابعة بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعلياء سعيد عبدالله العلي رئيس قسم متابعة الشؤون التشريعية بالوزارة، حيث تأتي الزيارة بتنظيم من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين.
واطلع الوفد على شرحٍ تعريفي للأسس الدستورية والقانونية التي تعمل وفقًا لها السلطة التشريعية في مملكة البحرين، قدمه السيد علي نادر السلوم المستشار القانوني المساعد، استعرض خلاله دور مجلس الشورى واختصاصاته، وآلية التعاون القائمة بين مجلسي الشورى والنواب من جهة، وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة أخرى.
فيما حضر الوفد جانبًا من أعمال جلسة مجلس الشورى السابعة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.

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