أشجار الوفاء من العربية لحماية الطبيعة تكريماً لروح الشهيد ماهر الجازي (صور)

MENAFN - Amman Net) خلال نشاط زراعي نظمته العربية لحماية الطبيعة في معان لزراعة أرض عائلة الشهيد ماهر الجازي، قالت رزان زعيتر رئيسة العربية أنه لا يسعنا إلا أن ننحني إجلالاً، وأن نتسابق إلى معاولنا لنزرع زيتوناً مقدساً في أرضه التي استشهد لأجل عزتها وكرامتها وعزتنا وكرامتنا جميعاً كأردنيين في مختلف المنابت والأصول.

وأكدت زعيتر أن العربية منذ تأسيسها قبل اثنين وعشرين عاماً مستمرة في زراعة الأشجار في الأردن وفلسطين، لتثبت أن السيادة على الأرض هي الطريق للسيادة على القرار السياسي.

وشارك في النشاط الزراعي 35 متطوعاً ومتطوعة وقفوا يداً بيد لزراعة 550 شجرة زيتون ولوزيات تكريما لروح الشهيد.

واجتمع المتطوعون برفقة عائلة الشهيد بروح واحدة، يحملون بين أيديهم شتلات المستقبل، ويزرعونها بقلوب ممتنة لروح الشهيد، حيث توجهت أسرته بالشكر للعربية والمتطوعين قائلين إن هذه المبادرة هي أكثر من مجرد عمل تطوعي؛ فهي لوحة تجسد التضامن والامتنان، وأن زراعة الأرض هي بمثابة الاحياء للميت، فحين تلامسها الأيادي المحبة تُزهر حياةً، وتبقى شاهدةً على معاني العزة والوفاء.



وأكد المشاركون أن هذه المبادرة ليست مجرد زراعة للأشجار، بل رسالة تحمل في جذورها دعوة لربط الإنسان بالأرض، ولتعزيز قيمة الزراعة كسبيلٍ لتحقيق الكرامة والسيادة الغذائية.

